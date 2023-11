Una “caja de herramientas” que genera conflictos

Por Pilar Viqueira

La irrupción de la inteligencia artificial en los procesos creativos es un hecho. Sin una regulación uniforme, se van fijando criterios

En julio pasado, el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, planteó que es necesario llegar con urgencia a un consenso para regular la inteligencia artificial (IA).

Lo hizo en la cumbre “Inteligencia artificial para el bien”, organizada en Ginebra por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que reúne a gobiernos, sociedad civil, organismos de la ONU, innovadores e inversores.

La secretaria General de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, llamó a la cooperación mundial para garantizar que la IA alcance todo potencial en paralelo a acciones para prevenir y mitigar potenciales daños. En esa línea, alertó sobre un posible “futuro distópico” en el que destruya puestos de trabajo, entre otras consecuencias.



Histórico

El aumento del uso de plataformas de IA para generar contenido abrió una nueva discusión legal y ética sobre el concepto de derechos de autor y propiedad intelectual.

Este año, los guionistas de la poderosa industria de Hollywood se pusieron en pie de guerra por, entre otras cosas, la falta de claridad sobre el rol de la IA en la autoría de obras, y llevaron adelante un paro histórico al que se sumaron los actores.

Las especulaciones sobre la “nueva creatividad” que propiciaría la nueva tecnología, que podría usarse para diseñar y modificar narraciones y para que los consumidores produzcan películas “a medida”, encendió las alarmas del sector; especialmente, las de los escritores.

Concretamente, pidieron que si las IA participan en la redacción de guiones y otros aspectos creativos ello no impacte la asignación de créditos o las compensaciones económicas de los autores reales.

No cuestionaron el uso de la IA sino que apuntaron al riesgo de manejos poco éticos y reclamaron que se la considere herramienta y no autora; ello así, porque no crea, sino que regurgita.

Los actores se sumaron a la protesta con un pedido uniforme al respecto: que se legisle la utilización de la IA que incluye la reproducción de sus imágenes.

En septiembre pasado, llegaron a un acuerdo con los estudios que tiene cláusulas de control del uso de la IA en los textos y establece una revisión de beneficios.



La Justicia

Mientras se desarrollaba la medida de fuerza, la jueza federal de Washington Beryl Howell estableció que el arte generado por la IA no está protegido por la ley de derechos de autor de Estados Unidos.

La magistrada falló en contra del dueño de un software que accionó para proteger creaciones realizadas con IA.

Howell explicó que la ausencia de “autoría humana” llevaba a descartar la protección invocada.

“La creatividad humana es la condición sine qua non en el núcleo de la propiedad intelectual, incluso cuando se canaliza a través de nuevas herramientas o hacia nuevos medios”, indicó.

El caso se generó a principios de 2022, con la demanda presentada por Stephen Thaler, propietario de “Creativity Machine”, que hizo una pieza visual a través de IA e intentó registrar los derechos de autor de la obra, una imagen de vías de tren rodeadas de flores moradas.

Alegó que el software era el creador y que los derechos de autor se le transferían a él, por ser su dueño.

A su turno, la agencia del gobierno encargada del registro de derechos de autor rechazó la solicitud y la jueza de Washington validó la conclusión.

Además, alertó que habrá cada vez más casos a medida que los artistas incorporen la IA en su “caja de herramientas”.