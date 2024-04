Los padres tienen responsabilidad: inédita condena en EEUU por un tiroteo

En Estados Unidos, Jennifer y James Crumbley, los padres de Etham Crumbley, el autor de un tiroteo en una la escuela Oxford, en Michigan, que le costó la vida a cuatro estudiantes que iban a clase con él e hirió a otras siete personas, en noviembre de 2021, fueron declarados autores del delito de “homicidio involuntario” el 15 de marzo pasado. Hace horas, los condenaron a pasar más de una década en prisión.

Los Crumbley son las primeras personas que afrontarán consecuencias penales en EEUU por una masacre con armas cometida por un menor a su cargo.

Durante el juicio, los fiscales probaron que la pareja tenía un arma de fuego en su casa y que la dejaron al alcance de su hijo. También los acusaron por desatender la precaria salud mental del joven.

En ese marco, alegaron con éxito que “acciones muy simples”, como guardar el arma bajo candado, habrían podido evitar el suceso.

Cada integrante de la pareja enfrentó juicios separados en un tribunal del condado de Oakland, cerca de Detroit.

Salud mental

La mala salud mental de Ethan Crumbley quedó acreditada en los juicios.

Se destacó que el día de la matanza dibujó imágenes de una pistola, una bala y un hombre herido en una tarea de matemáticas, acompañadas de frases que expresaban abatimiento. “Los pensamientos no paran. Ayudadme. Mi vida es inútil. Sangre por todas partes”, escribió.

Un consejero escolar lo entrevistó. Ethan le dijo que estaba triste -su abuela murió y su único amigo se mudó repentinamente- pero afirmó que el dibujo sólo reflejaba su interés por los videojuegos. Los Crumbley fueron convocados a una reunión en el colegio que duró menos de 15 minutos. No mencionaron que el arma dibujada por su hijo se parecía a la que James Crumbley, de 47 años, compró sólo cuatro días antes: una Sig Sauer de 9 mm que el adolescente describió en las redes sociales como “una belleza”.

Tras el encuentro, los Crumbley se negaron a llevarse a casa a su hijo: dijeron que tenían que volver a sus trabajos y se llevaron la lista de servicios de salud mental que les dieron.

El claustro decidió que no era seguro para él volver solo a su casa. Lamentablemente, nadie revisó su mochila.

El mismo día del encuentro, el joven, de 15 años en ese momento, sacó una pistola y abrió fuego. Tras declararse culpable en el juicio, en 2022, el acusado, que ahora tiene 17, cumple cadena perpetua.

Tragedia comunitaria

Durante los juicios a Jennifer y James Crumbley, los testimonios de los padres de las víctimas convencieron al jurado y al juez. Todos pidieron condenas de más de 10 años argumentando que el egoísmo de los acusados provocó una tragedia comunitaria.

Aunque no hablaron especialistas en salud mental, y pese a las objeciones de la defensa, jurado y magistrado pudieron ver extractos del diario de Ethan. “No tengo ninguna ayuda para mis problemas mentales y eso está provocando que dispare en la… escuela”, escribió. “Quiero ayuda pero mis padres no me escuchan así que no puedo conseguirla”, era el tono de las entradas,

En el debate a la madre, de 46 años, cuando se le preguntó si su hijo manifestó tener alucinaciones meses antes del tiroteo, dijo que simplemente estaba “jugando”. Afirmó además que lo sucedido “podía pasarle a cualquiera” y que tanto ella como su esposo creían tener al “hijo perfecto”.

Cabe precisar que unos días antes de la tragedia, la mujer llevó al joven al campo de tiro Accurate, en Jackson (Míchigan), para probar la pistola Sig Sauer SP2022 de 9mm.

El caso abrió un interesante debate jurídico mientras la sociedad norteamericana está abrumada por la violencia con armas y pide medidas para mitigar los efectos de la violencia.

Fiscal

La fiscal demócrata Karen D. McDonald probó que los padres desatendieron las señales de que Ethan tenía problemas de salud mental.

Recordó, por ejemplo, que disfrutaba descabezar pájaros en el patio y que le envió “textos de auxilio” a su madre diciendo sentir “presencias” cuando estaba solo en la casa familiar.

La agente resaltó que el matrimonio no solo no lo llevó al médico, sino que el padre compró la pistola, de la que el muchacho alardeó en Instagram, y que, luego, un profesor lo sorprendió mirando en clase anuncios de munición, la dirección avisó a los padres y siguieron sin reaccionar.

En el campo del derecho, la celebración por el fallo no es unánime. Hay acuerdo en que la Fiscalía presentó argumentos convincentes para considerar a los Crumbley moralmente culpables, pero también dudas sobre la contradicción de que se decidiera procesar a Ethan como un adulto, como permite la legislación del país, para poder aplicarle la pena máxima y después responsabilizar a los padres.

También preocupa el alcance en la aplicación del precedente.

Por lo pronto, la fiscal convenció a 24 ciudadanos, 12 por cada uno de los jurados, de que los Crumbley son responsables de lo que hicieron (y no hicieron) ellos.