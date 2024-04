“Llegó el momento de emprender un camino con una mirada inclusiva y con perspectiva de género”

Cecilia Pregoni es la única candidata mujer que competirá este 23 de abril por la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba. Sus propuestas fueron detalladas a Comercio y Justicia

Cecilia Pregoni encabeza la Lista 7 que competirá en las próximas elecciones del 23 de abril en reemplazo del actual presidente Ignacio Segura. Pregoni integra el espacio Somos Colegio, cuya composición se destaca por una gran presencia femenina. En diálogo con Comercio y Justicia, la abogada mediadora detalló cuáles son sus objetivos y qué impronta pretende darle a la institución en caso de ser elegida para conducir el organismo.

¿Cuáles son las propuestas de su lista y por qué quiere ser la próxima presidenta del Colegio de Abogados de Córdoba?

-Considero que ha llegado el momento de emprender un camino con una mirada inclusiva consciente y con perspectiva real de género. Hace ya muchos años que no contamos con una mujer al frente del Colegio de Abogados, o mejor dicho de la Abogacía. Es necesario en estos tiempos que corren poner énfasis en las capacidades que tenemos las mujeres en puestos de liderazgo para resolver las crisis que nos tocan vivir. Pero todo ello es posible si logramos llegar a la abogacía y decirle que el verdadero cambio no es con los mismos de siempre, ni respondiendo a distintos jefes y jefas de la política partidaria. El cambio es con las abogadas y abogados que formamos el colegio y que queremos dignificar nuestra profesión.

En base a ello, hemos pensado distintas propuestas que son indispensables para el desarrollo de la profesión. En un contexto en el cual la crisis económica golpea al país, los honorarios cobran real dimensión por el carácter alimentario de los mismos. Nuestros honorarios deben ser producto de una legislación que dignifique a la abogacía. La actual conducción de la cual forman parte los principales candidatos de las otras listas nos han prometido desde hace cuatro años a esta parte modificar el código arancelario y no lo han hecho. No podemos seguir creyendo en falsas promesas. La reforma es ahora.

Además, proponemos la creación de una secretaria social que tenga por objeto cuidar la

integridad de abogadas y abogados en condiciones de vulnerabilidad.

Un capítulo importante es el sistema previsional de la Abogacía, no podemos seguir mirando para otro lado, necesitamos una jubilación digna y un sistema previsional que sea pensado para la abogacía. Esta materia no puede seguir esperando. No queremos abogados y abogadas que perciban menos de una jubilación mínima. Es imprescindible mantener reuniones periódicas con los miembros de la Caja de la Abogacía para articular acciones con el fin de modificar el sistema jubilatorio, edades de jubilación y sobre todo lograr un haber digno.

Por otra parte, el ejercicio profesional se ha modificado sustancialmente en los últimos años.

Se requiere de nuevas habilidades en la praxis, con lo cual las capacitaciones cobran real dimensión. Implementaremos un programa integral de capacitación para formar abogados 4.0, centrado en habilidades tecnológicas clave como inteligencia artificial, análisis de datos, blockchain, entre otras.

En materia de servicios es imperiosa la necesidad de crear nuevas salas de servicios con

múltiples funciones, incluida el diligenciamiento de las cédulas. Las salas tienen que acercar a las matriculadas y matriculados la posibilidad de no trasladarse a tribunales para llevar una cédula, diligenciar un oficio que no fuera digital o enviar una cd.

También proponemos el monitoreo y diseño de estrategias para sostener las incumbencias y, en ese orden de ideas, la Secretaria de Estrategia y Legislación del CAC tiene una importante función que es contribuir en la redacción de anteproyectos de leyes y crear una comisión de seguimiento legislativo, preponderando la constitucionalidad de toda legislación que sea materia de reforma.

Hemos pensado también en implementar programas que apunten a acompañar a

generaciones de abogados y abogadas para brindarse apoyo mutuo entre sí y así beneficiar a quienes recién se inician como también a quienes llevan muchos años de ejercicio profesional.

– ¿Cuáles son los principales problemas que debe enfrentar hoy la abogacía?

Vivir de la profesión es un desafío, transitar la profesión, el segundo. El cambio de legislación que se propone de diciembre a esta parte en el país, el plexo normativo del cual se nutre la abogacía experimenta una inseguridad jurídica muy grande. Es vital acompañar desde la secretaría de estrategias y desde la secretaría académica a nuestros

matriculados en el estudio y capacitación sobre las distintas normativas.

– ¿Qué tipo de Colegio le gustaría representar si es elegida?

El Colegio que vamos a representar implica un cambio de perspectiva, un colegio que escucha a los profesionales y actúa en consecuencia. Que defiende a la abogacía y no que mira al poder de turno. Sin independencia no hay derechos de los abogados y abogadas que puedan ser defendidos. Necesitamos volver a mirar nuestra profesión, y enarbolar la bandera de la Abogacía. Nuestra lista tiene capacidad y gestión para llevar a cabo este desafío a partir del 23 de abril.

-¿Considera que está desprestigiada la profesión del abogado?

Estigmatizada diría yo, pero la profesión nuestra es maravillosa. En las últimas dos

gestiones no se ha revalorizado la profesión, muy por el contrario, se ha dejado a lacolegiatura inconsulta de todos los problemas que tiene la justicia. Está desacreditada la Justicia y eso lleva por delante a la figura del abogado/a. Debemos volver a nuestra función social, esa es la verdadera función de la abogacía.