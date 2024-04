Francos confirmó a Llaryora que “no hay plata” y Córdoba va por fondeo clave

El ministro del Interior se reunió con el Gobernador. También, con sus pares de Santa Fe y Entre Ríos, en el marco del encuentro de la Región Centro. Francos, sin embargo, estimó que en el segundo semestre el panorama cambiará. Como fuere, Llaryora ratificó su apoyo a la “ley ómnibus” y al paquete fiscal. La Provincia asegura que mantiene el superávit y prepara una salida al mercado por $120 mil millones para cubrir vencimientos de deuda

Por Alfredo Flury



El ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó a los gobernadores integrantes de la Región Centro, entre ellos al cordobés Martín Llaryora, que “no esperen nada del Estado, por ahora, porque no hay plata, pero ya va a haber”.

Las palabras fueron pronunciadas en la tarde de ayer luego de una reunión que mantuvo el funcionario con Llaryora, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, en el marco de un encuentro de la Región Centro desarrollado en Paraná primero y luego en Santa Fe, en donde Pullaro pasó a ocupar la presidencia pro témpore de la alianza regional.

Por lo pronto, Francos se retiró del encuentro con una certeza: los tres mandatarios confirmaron que, más allá de algunas diferencias, apoyarán la ley ómnibus y el paquete fiscal que el Gobierno enviará a Diputados en las próximas horas. También que suscribirán el “pacto de mayo” que el presidente Javier Milei pretende firmar el 25 del mes próximo en la ciudad de Córdoba.

“No esperen nada del Estado. Por ahora no hay plata, pero ya va a haber porque estamos estabilizando la situación económica macro y estamos convencidos de que a partir del segundo semestre del año la economía, con la estabilidad, va a rebotar y podremos comenzar a conversar de otro tipo de cosas de las que estamos conversando actualmente”, afirmó el enviado de Milei al encuentro.

Según trascendió, Francos se sinceró frente a los interlocutores. “Ustedes no saben lo que es lidiar con esta gente como ministro del Interior sin plata; lo sufro mucho porque a mí me gustaría que pudiera la Nación acompañar a los reclamos de las provincias y de los distintos sectores, pero la realidad es la realidad”, afirmó.

La reunión entre los tres mandatarios ocurrió de manera desdoblada, en las ciudades de Paraná y Santa Fe, donde Frigerio (PRO) le entregó a Pullaro (UCR) la presidencia pro tempore del bloque regional.

“El acompañamiento nuestro al proyecto de ley y al ‘pacto de mayo’ como el que planteó el Presidente es por convicción, no por interés. Vamos a apoyar porque estamos convencidos. Si no lo estuviéramos, no acompañaríamos”, afirmó Frigerio durante la conferencia de prensa.

Por su parte, Llaryora ratificó: “Acordamos con el ‘pacto de mayo’ porque la mayoría de los temas son parte de nuestro plan de gobierno”, y también destacó que el proyecto de la “ley bases” que reenvió el Ejecutivo al Congreso, llega “tamizado”. En tanto, Pullaro sostuvo que “el desafío de la Región Centro es liderar una agenda política en el orden nacional sobre estos ejes”.

Desarrollo

Llaryora asistió al Encuentro con Autoridades y Referentes de la Sociedad Civil de la Región Centro celebrado en Santa Fe, cuyo tema central fue “Un modelo de desarrollo desde el interior productivo”.

En ese marco, destacó la presencia de Francos, de quien valoró la predisposición al diálogo permanente para atender los requerimientos de los Estados provinciales.

El mandatario reiteró su decisión de “acompañamiento por parte de las provincias para dotar al Gobierno nacional de las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Sin embargo, insistió en el pedido de que el plan fiscal incluya un programa productivo que posibilite salir de la crisis.

Luego, el mandatario remarcó la relevancia de promover el desarrollo económico y la creación de empleo. “Para la Región Centro, para los que somos del interior del interior, no existe otra cosa más que producir y producir. Y eso es lo que identifica a nuestra región”, señaló.

“El gen que creo que marca el tiempo de esta nueva Región Centro es la defensa de la producción, la defensa de los valores de lo que somos en cada uno de nuestros pueblos. Nosotros no tenemos un pueblo que quiere vivir de un subsidio, nuestro pueblo quiere vivir de un trabajo digno y para eso tenemos que darle condiciones todos los días”, remarcó.

Sin plata

Más allá del temario propio de la reunión de la Región Centro, el encuentro con Francos dejó en claro que, al menos en el corto plazo, no habrá recursos para las provincias.

Traducido en los hechos, Córdoba no deberá esperar por ahora el envío de fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones cuyo rojo mensual ya supera los 10 mil millones de pesos. El tema fue oportunamente judicializado por el ex gobernador Juan Schiaretti ante la Corte Suprema de Justicia.

Tampoco habrá fondos para retomar las obras públicas nacionales, entre ellas la demorada autopista Córdoba-San Francisco que aún tiene dos tramos sin ejecutar.

Ni hablar de los subsidios al transporte que ya desaparecieron del radar del Gobierno nacional.

También de recursos no automáticos, como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o el Fonid para los docentes.

La estrategia de Llaryora

En ese contexto, el Gobernador ya dijo en varias ocasiones que, ante la posibilidad cierta de una crisis de magnitud, apenas asumió, tomó una serie de decisiones, entre ellas revisar a la baja las paritarias, ahora atadas a la recaudación,

En paralelo, elevó los aportes de los trabajadores activos al Apross y a la Caja de Jubilaciones y a la vez profundizó el diferimiento previsional incluido en la ley 10694 y cuya aplicación había sido morigerada ya por Schiaretti.

Al mismo tiempo, revisó los planes de obra pública y fijó una serie de proyectos prioritarios frente a otros que por ahora no se concretarán, esto pese a que en reiteradas oportunidades dijo que la obra pública sería un puntal de su gestión y emblema de la política contracíclica para contrarrestar la crisis.

Aunque aún no se conoce la evolución de las cuentas públicas de la administración Llaryora -sólo se publicó la cuenta de inversión de 2023-, fuentes consultadas por Comercio y Justicia aseguraron que los números siguen en terreno positivo.

“Mantenemos el superávit financiero producto de una política que desde el primer día tuvo en cuenta un escenario de crisis”, resumió un informante. Por cierto, esos números no están aún publicados. Sólo se conoce que la recaudación muestra una caída real consecutiva ya de seis meses, aunque mayormente impactada por la baja en la coparticipación y no tanto en los recursos propios.

Financiamiento

Por lo demás, la Provincia prepara su primera salida al mercado de capitales del año, en este caso a través de un bono por unos 120 mil millones de pesos que se colocará en el mercado doméstico.

El título que por estas horas transita los diferentes despachos del Gobierno nacional para ser autorizado, sería a 48 meses de plazo y pagaría una tasa equivalente al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

La recaudación de ese instrumento que saldría al mercado en mayo, apunta a poder cancelar un vencimiento de 150 millones de dólares entre capital e intereses, correspondiente a un bono con vencimiento en 2025, oportunamente reestructurado por Juan Schiaretti.

Atrás quedó la idea de reperfilar vencimientos o volver a reestructurar el título. En rigor, parte de los dólares para pagar esa obligación será puesta por la Provincia con recursos propios en divisas y el resto lo proveerá el Banco Central que cambiará los pesos por los dólares necesarios para cancelar esa obligación.

Previo a esa fecha, Córdoba tendrá que pagar en mayo 33 millones de dólares de un vencimiento de capital por un crédito de la Corporación Financiera Internacional gestionado por Schiaretti para obras.

No serán los únicos vencimientos de este año. Hay otro pago importante en dólares que opera en el segundo semestre. Para entonces, la Provincia espera que la situación macro permita la apertura de los mercados externos y así salir a buscar fondos en dólares en el exterior.

Si bien ese es un escenario posible aunque no seguro, en la Provincia ya vienen realizando diferentes contactos con potenciales inversionistas.

Finalmente, Finanzas prepara la emisión de un programa de letras del Tesoro para financiar obligaciones de corto plazo. Ese plan está algo más demorado que la emisión del bono.

Por lo demás, sigue en carpeta la toma de un crédito por 100 millones de dólares de fondos árabes para cubrir la inversión de nuevos tramos del acueducto del Paraná, siempre en el segmento hasta San Francisco que fue dividido en ocho tramos.

Esos préstamos son a 15 años de plazo, con cinco de gracia y a una tasa de 2,5% anual, definitivamente beneficiosos desde el punto de vista financiero y más aún en un contexto en el que Argentina no tiene acceso al mercado externo a tasas tan convenientes.

Ese crédito se pagará por partes iguales entre los gobiernos de Córdoba y Santa Fe.