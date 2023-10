El “proyecto adoptivo”: su importancia para tomar decisiones con datos

Por Pilar Viqueira

En Argentina, la mayoría de los niños institucionalizados son preadolescentes o adolescentes. Los más grandes vivieron gran parte de sus vidas en centros de cuidado y sus chances de ser adoptados son bajas: los aspirantes a convertirse en padres se inclinan por bebés o infantes muy chiquitos. De hecho, más del 85 por ciento buscan infantes de un año.

En septiembre pasado, en el marco de un nuevo aniversario de la primera Ley de Adopción (13.252), el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) le dio un nuevo impulso a la campaña “Crecer en familia es un derecho. Elegí adoptar”.

#ElegíAdoptar tiene como objetivo ampliar la cantidad de personas dispuestas a adoptar, con foco en tres grupos: niños de más de ocho años, con discapacidad o problemas de salud y hermanos.

Se basa en visibilizar su derecho a construir vínculos familiares, así como en sensibilizar, fomentar procesos respetuosos y difundir información para derribar mitos, como los vinculados a los trámites, a los tiempos de espera y a los requisitos, entre otros.

De los niños en adopción, cerca del 90% tiene más de ocho años. Todos esperaron y, si las cosas no cambian, seguirán esperando a una familia: el grueso de los aspirantes a guardadores se inclina por menores de cinco.

Legajos

De los casi de 2.500 legajos para adoptar, en alrededor de 75% hay dos solicitantes. El resto son individuos (familias monoparentales).

Con un número similar de chicos aguardando, hay un desajuste por la edad. Además, el porcentaje de solicitudes baja progresivamente a partir de los cuatro años y son prácticamente nulas de los 13 en adelante.

Paula Reznik, integrante de un colectivo que hace campaña para que quienes desean paternar o maternar por primera vez o ampliar sus familias adopten “niños grandes”, recuerda que si no se toma conciencia de qué es lo que hay que cambiar, los alojados en instituciones van a llegar a los 18 y tendrán que salir a la vida solos, sin una familia.

En 2018, Reznik adoptó a una nena de 14 años. “A partir de una película que vi (Joel, dirigida por Carlos Sorín), me enteré de la realidad de estos chicos grandes a los que nadie adopta. Empecé a investigar y nació en mí el deseo de darle nuestra familia a un chico que no la tuviera”, declaró.

La mujer ya tenía dos hijos biológicos, de 24 y 27 años. Ambos la acompañaron en el proceso. Se inscribió para ser adoptante y su legajo fue el único en todo el país con disponibilidad adoptiva para un mayor de 13 años.

Se enteró de una convocatoria pública (una última instancia de búsqueda de aspirantes cuando se agotan las posibilidades dentro del registro) para adoptar a quien hoy es su hija y se ofreció.

La nena de 14 años aceptó conocer a Reznik y después de algunos encuentros se generó la conexión que requiere la ley, se mudó a su casa y empezó a formar parte de su familia.

La mujer, integrante del grupo Adopten Niñes Grandes, con presencia en las redes sociales, plantea que si bien se perdió algunas de las “primeras veces” de su hija, estuvo en otras.

El contenido que difunde la organización en plataformas como X (#AdoptenNiñesGrandes) es valioso.

Otras páginas, como @militamosadopción, en TikTok e Instagram, también son buenas herramientas para los interesados.

En @militamosadpción, los padres organizados narran sus experiencias y los logros de sus hijos. Con humor y simpleza, difunden información y amplían la red de interesados en darle una familia a un niño, preadolescente o adolescente.

Desromantizar

La campaña que integra Reznik busca desromantizar la adopción. Aclarar que no siempre es un proceso lento y engorroso, aunque reconoce que para tener un bebé pueden pasar muchos años.

“Es un mito que las adopciones son lentas; el problema es, en general, la disponibilidad adoptiva. Después puede haber otros, como que las personas tienen que pasar por evaluaciones para ver si están aptas para poder ahijar a estos chicos, pero luego los tiempos son muy relativos”, explicó.

Sobre su última experiencia como mamá, ilustró: “Lo difícil es tener hijos en general, uno no viene con un manual”.

Muchos preadolescentes y adolescentes en situación de adoptabilidad forman parte de las convocatorias públicas, un llamado de adopción abierto a toda la comunidad al que los jueces recurren cuando agotan las instancias de búsqueda dentro de la red de registros de postulantes. Todas las del país se pueden conocer en la web Buscamos Familia.

Encuentro

Lograr el “encuentro” entre adultos que quieren ser padres y niños de más de ocho años o adolescentes es uno de los grandes desafíos para la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), la base de datos de todas las familias inscriptas del país. Luego de su creación se formó la Red de Registros Federal, a la que fueron adhiriéndose las provincias. Esto implica que cada interesado en adoptar se anota en el registro correspondiente a su domicilio y su alta es válida en todo el país.

Espera activa

En la página web del DNRUA están los pasos a seguir para inscribirse en la base de datos de postulantes a guarda adoptiva y las precisiones para despejar dudas sobre el proceso. Además, es posible participar de las charlas informativas online que brinda el organismo. También hay encuentros para familias o personas ya registradas, para que tengan una “espera activa”, preparándose para el momento en que llegue la vinculación con un niño o adolescente.

Su director es el psicólogo Juan Jeannot, quien insiste en que es necesario que los postulantes conozcan las estadísticas.

El funcionario considera fundamental trabajar sobre la disponibilidad adoptiva de los postulantes; es decir, que consideren inscribirse para adoptar a chicos de más de ocho años o grupos de hermanos.

En las entrevistas que da, el profesional habla que hay una “situación de desencuentro” por “voluntades adoptivas muy acotadas”.

Sobre los que esperan y los que buscan, indicó: “Los números son muy parecidos, entonces uno dice ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? La respuesta está en las voluntades adoptivas. Si alguien se inscribe para un niño o niña de 12 años, probablemente lo llamen de muchos juzgados y enseguida”.

En cuanto a las dudas a las que pueden enfrentarse los inscriptos, dijo que no es una pregunta cerrada sino dinámica. “Mientras uno está inscripto puede ir pensándolo y dejarse acompañar por los equipos técnicos e ir trabajando esos límites que uno se va poniendo. Por ejemplo, si uno dice ‘me voy a postular para un niño de seis años’, bueno, preguntarse ‘¿por qué no uno de siete?”.

Córdoba

En Córdoba, en septiembre pasado, el Poder Judicial puso en funcionamiento la reforma al Registro Único de Adopciones (RUA), para simplificar procesos y ampliar el acceso.

A partir de las necesidades de quienes pensaban en inscribirse, se analizaron cuáles eran los obstáculos que dificultaban o impedían la decisión. Como resultado del trabajo se desarrolló un nuevo sistema que incorpora, entre otras novedades, la inscripción en línea.

Con la medida, Córdoba es el único distrito del país que cuenta con una herramienta de este tipo.

A sólo tres días del lanzamiento de la campaña de bien público “Abrazá sus vidas, transformá la tuya”, motorizada por la Oficina de Comunicación del TSJ, que fomenta el cambio de paradigma e intenta sensibilizar en torno a la temática y contribuir en el proceso cultural de ampliar la disponibilidad adoptiva, más de 200 personas manifestaron su intención de inscribirse en el RUA provincial.

Grupos

A la fecha, en Córdoba más de 90 niños esperan una familia. El 31 por ciento forman parte de grupos de hermanos (mayores de 7 años y adolescentes); el 27 por ciento son adolescentes (hasta 17 años); el 26 por ciento registran alguna problemática de salud y el 16 por ciento tienen entre seis y 10 años.

Con la mayoría de las familias dispuestas a adoptar a niños de entre cero y seis años, subir la cantidad de postulantes es esencial.

RUA

Con la digitalización del sistema RUA, la Justicia de Córdoba busca agilizar el proceso de inscripción, vía despapelización y desburocratización del trámite.

La modalidad, además, le dará mayor accesibilidad y seguridad a la gestión electrónica de información altamente sensible.

Las personas interesadas en adoptar deberán, de manera virtual, un curso informativo obligatorio. Su aprobación las habilitará a completar una declaración jurada y cargar la documentación solicitada de manera simple y en línea.

Asimismo, la gestión, el abordaje y la interacción de los profesionales del equipo técnico y del RUA se concretará mediante el uso de la plataforma. Esto permitirá verificar y valorar los datos y documentación recibida; efectuar un seguimiento detallado; comunicarse con los pretensos adoptantes y agilizar la sistematización y carga de las valoraciones concretadas.

Por otro lado, facilitará el armado y envío de los legajos informáticos -conformados por la documentación aportada y los informes técnicos de cada proyecto adoptivo- a los juzgados intervinientes.

Simplificación

Las modificaciones incluyen la simplificación en los requisitos para solicitar la inscripción en el RUA, lo que supuso una mejora en relación a la documentación exigida.

La reforma en pos de darle mayor celeridad y accesibilidad al trámite, entre otros objetivos, se elaboró con la intervención de la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil del TSJ, a cargo de la temática.

En una primera etapa, a partir de una revisión de los procesos que involucran a las infancias, desde la oficina elaboró y promovió la aprobación del Protocolo de Actuación para los Procesos de Niñez y Adolescencia, en abril de 2022.

El objetivo principal de la medida fue reducir los tiempos de los procesos, producto de la escasa y dispersa legislación procesal referida a la materia. Entre otras cuestiones, se sistematizaron, homogeneizaron y formalizaron pautas para el abordaje de estos casos, que requerían de una articulación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, como autoridad de aplicación de la ley 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Recientemente se presentó la última etapa de la reforma.

Estatales o privadas

Las campañas, estatales o privadas, hacen hincapié en que si hay voluntad adoptiva amplia la convocatoria llega; es decir, recuerdan que mucho del tiempo de espera depende del proyecto adoptivo que los adultos se plantee y que hay que conocer los datos de la realidad para tomar decisiones acordes.

Adoptar en el país es posible. Las campañas se centran en aclarar, por ejemplo, que no hay que contar con un abogado, salvo para el final del proceso en algunas jurisdicciones; que no hay que ser propietario ni tener ingresos muy altos, sino poder garantizar cubrir los gastos que lleva la crianza de un niño, que si es una pareja, pueden trabajar los dos o no y que todas las personas pueden inscribirse.

Fracasos

Los fracasos durante la vinculación o la guarda son más frecuentes de lo que se cree. Ese fue el eje central de la jornada “Adopción: Procesos Excluyentes. Hacia un compromiso colectivo y federal”, organizada por la Comisión Bicameral Permanente Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes y la ONG Aldeas Infantiles SOS Argentina el mes pasado.

En el panel de apertura, Alejandra Perinetti, directora nacional de la organización, destacó que “los procesos excluyentes se están dando con más frecuencia y que, cuando suceden, el niño es revictimizado”. Además, remarcó que es una problemática nacional y que por eso es necesario un compromiso federal.

Aunque se sabe que aumentaron, no hay datos a nivel nacional sobre la cantidad de niños y adolescentes que pasaron por procesos adoptivos que se truncaron en el camino porque las familias dieron marcha atrás. Por citar un ejemplo de referencia, en 2022, solo en la provincia de Buenos Aires hubo 55 casos.

Aldeas Infantiles relevó sus dispositivos convivenciales en diferentes puntos del país y detectó una tendencia en aumento: desde 2016, la ONG tuvo 40 niños que pasaron por procesos excluyentes y en lo que va de este año contó siete.

Políticas públicas

Respecto a la falta de datos que permitan pensar en políticas, Facundo Hernández, defensor Adjunto Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adelantó que desde la Defensoría solicitaron colaboración a la Junta Federal de Cortes para reconstruir estadísticas nacionales de la justicia de familia, con un pedido puntual sobre cantidad de causas de adopción iniciadas, sentencias dictadas, procesos caídos y número de causas en la que se decretó la adopción a personas inscriptas en los registros a aspirantes y a no inscriptas, como sucede en muchas convocatorias públicas.

A la poca de articulación, el defensor agregó la falta de acompañamiento en el proceso adoptivo. “Los registros seleccionan a los posibles adoptantes, pero en solo ocho provincias hay seguimiento de las guardas y esto nos parece clave”, destacó Hernández. Esas jurisdicciones son Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, Salta, Rio Negro, Mendoza, La Pampa y Formosa.

La directora de Aldeas Infantiles resaltó que el fracaso en las adopciones es multicausal pero prevenible. “Implica una brutal violación a sus derechos humanos. Hay que generar los compromisos que se requieren para poder evitarlo”, destacó.

En esa línea Perinetti sostuvo que es necesario que las familias conozcan las historias de vida de los niños y que tengan “un plan de vinculación de acuerdo a sus subjetividades”.

A lo largo de la jornada se destacó como clave abordar de manera integral el funcionamiento del sistema de protección en conexión con el Poder Judicial, los registros de adoptantes y el Ministerio Público, para establecer propuestas y compromisos colectivos.

En Argentina hay más de nueve mil niñas, niños y adolescentes que viven en hogares de protección de gestión tanto pública como privada.