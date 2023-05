Con el argumento de querer terminar con la «ilusión fiscal en la Argentina», un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio está proponiendo, a través de un proyecto de ley, la discriminación de impuestos al consumo; es decir, que cada ciudadano sepa cuánto dinero está destinado a impuestos por cada compra que realiza.

En concreto, la oposición solicitó que se modifique el primer párrafo del artículo 39 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que solicitan que cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación.

«Una de las razones del fuerte crecimiento del gasto público en Argentina es la tremenda conexión que existe entre la responsabilidad de gastar, en cabeza de los políticos, y la responsabilidad de cobrar impuestos», dijo el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) en declaraciones replicadas por el sitio a iProfesional. Fue acompañado como autor del proyecto por varios legisladores de la oposición, como Rodrigo De Loredo, Fernando Iglesias, Danya Tavela, Carla Carrizo, Sabrina Ajmechet, entre otros.

Para el diputado, la discriminación de impuestos al consumo, no solo hará que la gente sepa cuánto dinero destina a impuestos, sino que debería «contrabalancear -por el lado del costo político- ese instinto animal que tienen los Estados para tratar de gastar siempre más y de hacerse cada vez más grandes».

«Lamentablemente, el ciudadano nunca conecta que cuando está pagando un bien o un servicio, está pagando sobre todo impuestos», fundamentó Tetaz para defender su proyecto. El diputado consideró que si se aprobara el texto, «la gente tomaría real dimensión de lo que es el costo de pagar los impuestos en la Argentina».

En esa misma línea, el legislador nacional comentó que le resulta curioso que haya manifestaciones públicas y resistencia permanente en la opinión pública por el impuesto a las ganancias, «pero no la hay por el IVA y los impuestos internos que son mucho más importantes en magnitud». Su teoría es que no existe esa resistencia porque los consumidores no saben qué están pagando en concepto de impuestos.

«Efectivamente no hay esa resistencia porque no son visibles. Por más que la gente sepa que el IVA es el 21%, la verdad es que la gente desconoce cuánto de cada paquete de comida que compra es impuestos, cuánto de cada pullover se va en impuestos, y así sucesivamente con cada bien; no lo saben, y como no lo saben, tienden a votar políticos que están dispuestos a gastar más, porque total piensan en lo va a pagar otro», argumentó Tetaz.

Y añadió: «Esto es lo que yo llamo una ilusión fiscal, que es la creencia de que todo lo va a pagar el otro. Por lo tanto, nosotros queremos desterrar esa ilusión fiscal en la Argentina, esa de pensar en que total ‘el Estado lo paga’, como si el Estado tuviera los recursos o generara riqueza propia«.

Algunos ejemplos

Aún así, en algunos casos muy puntuales, la carga impositiva si está discriminada en la factura de compra de un bien o servicio, tal como es el caso de los boletos aéreos. En ese caso, por ejemplo, los impuestos en vuelos internacionales significan el 53% de un pasaje que se paga en la Argentina, mientras que otros países de Latinoamérica cobran entre un 0% y un 18%.

«Vos te comprás un auto y el 54% del precio de ese auto son impuestos. No es lo mismo comprarse un auto e ir a pagar 10 millones de pesos por él, que si vos fueras a pagar y te dijeran ‘sale 5 millones el auto’; pagás todo ok, pero después te mandan a otra ventanilla que dice ‘AFIP’ a pagar 5 millones más de impuestos por el auto para poder darte la llave», describió.

El proyecto

El texto establece que es necesario que los consumidores conozcan el precio base de los productos y servicios que consumen cotidianamente y de los impuestos directos al consumo que recaen sobre dichos bienes o servicios.

En su artículo 2 indica que «la publicidad y exposición de los precios de bienes, productos y servicios destinados a consumidores finales, deberá efectuarse discriminando los impuestos que recaen sobre los mismos, de manera tal que quede exhibido el precio neto más los impuestos indirectos».

A su vez, sobre a quienes alcanzaría esta ley, agregan en el artículo 3 que estarán obligados a dar cumplimiento a la norma «todos los establecimientos que vendan productos o servicios al consumidor final».