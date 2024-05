La jubilación promedio de Córdoba subió más de 100 puntos por debajo de la inflación

Alcanzó $745.790 en abril, 177,5% superior a la de un año atrás. Sin embargo, si se descuenta el índice de precios del período, la caída real es contundente. El impacto del diferimiento que ya afecta a prácticamente la totalidad de los pasivos de la Caja de Jubilaciones, sumado a cifras no remunerativas acordadas en paritarias por los activos, claves para explicar la caída

Por Alfredo Flury



La jubilación promedio que pagó la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba alcanzó en abril 745.790 pesos, 177,5% por encima de la registrada en igual mes del año pasado.

De esta manera, la prestación promedio se ubicó más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación que hasta marzo pasado y según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, fue de 288,2%. Los datos de abril se conocerán recién el martes 14 próximo, al menos por parte del Indec.

La fuerte caída real, a la que tuvo acceso Comercio y Justicia, aparece reflejada en el Informe Estadístico de la Seguridad Social publicado por el organismo previsional.

En tanto, si se toma en cuenta la mediana, esto es el haber que se encuentra equidistante entre un extremo y otro de los 112.821 beneficios, el pago fue de 611.856 pesos, sólo 138,4% mayor a abril de 2023, muy por debajo de la inflación.

La baja a valores constantes, tiene diferentes explicaciones. Por un lado, los aumentos en paritarias logrados por los activos este año, atados a la recaudación y muy lejos de la inflación, también se vieron replicados en los pasivos cordobeses.

Sin embargo, más allá de esa explicación, el principal impacto llegó de la mano de la generalización del diferimiento previsional.

Efectivamente, en abril del año pasado, el pago con hasta dos meses de diferencia de los aumentos de los activos y su impacto en los jubilados previsto en la ley 10694, había sido parcialmente suspendido por el entonces gobernador Juan Schiaretti, en plena campaña electoral en la que resultó electo luego Martín Llaryora.

Ahora, en función de la crisis y particularmente de la falta de envíos de la Anses para cubrir el déficit previsional de Córdoba, Llaryora optó por retomar parte del diferimiento que hoy afecta a prácticamente todos los pasivos.

De hecho, sólo quienes cobran menos de 235 mil pesos, no están impactados por el diferimiento. En tanto, los que perciben entre 235 mil y 470 mil pesos mensuales, cobran los aumentos de los activos con un mes de retraso. Finalmente, los que cobran más de 470 mil pesos, reciben las mejoras 60 días después que los trabajadores en actividad.

Esa medida, muy resistida por los gremios y que Llaryora justificó en la falta de envíos de recursos desde la Anses, fue clave para que los haberes de los pasivos subieran muy por debajo de la inflación.

Finalmente y aunque de manera dispar, también influyeron los pagos no remunerativos que acordaron los activos en paritarias y que no se ven reflejados en los haberes de los jubilados porque no están sujetos a aportes.

De cualquier manera, los beneficios que recibieron más de 70% de los pasivos, también incluyeron un no remunerativo en torno a 50 mil pesos que no aparece reflejada en el haber promedio informado por la Caja. Sin embargo, el año pasado, también se produjo una situación similar aunque con diferente alcance y monto.

Ganancias

Por otra parte, el informe difundido por la Caja también da cuenta de la cantidad de pasivos alcanzados por el impuesto a las Ganancias. En abril, apenas 367 jubilados tributaban esa obligación, con un aporte promedio de 231.820 pesos.

En tanto, un año atrás, los pasivos afectados eran 5.399, con una retención promedio de 64.749 pesos.

En números globales, en 2023, los aportes de los jubilados cordobeses por Ganancias era en abril de 349,5 millones de pesos mientras que este año es de sólo 85,07 millones de pesos.

La decisión del ex ministro de Economía Sergio Massa, también candidato presidencial por Unión por la Patria, de prácticamente eliminar la contribución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias redundó en una fortísima baja en el impacto del tributo en los pasivos cordobeses.

La reversión del cambio que propone el paquete fiscal impulsado por el Gobierno y que ya cuenta con media sanción de Diputados, llevará, en caso de ser aprobado por el Senado, a que muchos pasivos cordobeses vuelvan a pagar el impuesto.

Sin embargo, fuentes consultadas por este medio aseguraron que el cambio no implicará que todos quienes pagaban vuelvan a tributar. “El impacto será menor en función de cómo está redactado el proyecto”, resumió una de las fuentes contactadas.

¿Y los fondos de Anses?

Por lo demás, Llaryora confía en que más temprano que tarde, el Gobierno nacional destrabe el envío de recursos a las cajas previsionales provinciales no transferidas.

De hecho, aunque no se menciona de manera explícita, parte de las negociaciones para el apoyo de los legisladores cordobeses a la ley ómnibus y al paquete fiscal y luego la firma del “pacto de mayo”, incluyen negociaciones para lograr más fondos para las provincias que en el caso de Córdoba contemplan la restitución de los giros a la Caja.

Obviamente, no hay precisiones sobre si esa negociación llegará a buen puerto. De hecho, nadie en el Ejecutivo provincial supone que Anses enviará los fondos que reclama Córdoba, que hoy llegarían a más de 10 mil millones de pesos mensuales.

La otra es esperar una definición de la Corte Suprema de Justicia luego de una presentación que hizo el ex gobernador Juan Schiaretti hace ya un año atrás. Nada hace suponer que el máximo tribunal vaya a pronunciarse sobre el tema en breve, al aguardo que una negociación política permita desactivar esa acción judicial.