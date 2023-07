Misión técnica nacional acompañada por la agencia ProCórdoba. Se abrieron perspectivas de negocios

Una delegación de empresas cordobesas dedicadas a la producción y exportación de legumbres, entre otros productos, visitó Canadá en el marco de una misión técnica sectorial para «conocer las nuevas tendencias del mercado, fortalecer los vínculos institucionales y comerciales con el país de Norteamérica y presentar la oferta exportable de Córdoba«.

La actividad fue organizada por el Consejo Federal de Inversiones y la Embajada de la República Argentina en Canadá. La Agencia ProCórdoba, del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, acompañó a la delegación de Córdoba conformada por representantes del Clúster de Garbanzo de Córdoba y de las empresas Cono Group, Praga Alimentos, Mirú Agricultura y 4Pulses by Selexa. El país norteamericano es un referente en la producción de legumbres a nivel mundial.

En el marco de la misión, se llevó adelante una agenda de visitas a instituciones públicas y privadas, centros de investigación, campos de producción de legumbres, instalaciones de empresas y reuniones con especialistas del sector en las provincias de Saskatchewan y Manitoba.

Ezequiel Lijtinstens, gerente del Área de Información Técnica y Comercial de ProCórdoba, comentó acerca de esta actividad:

«Canadá es el primer exportador mundial de legumbres y las provincias de Saskatchewan y Manitoba son las principales productoras. Aquí se encuentran los centros de innovación más avanzados del mundo y existe una articulación público-privado-académica que impulsa el desarrollo industrial de forma sinérgica. Pudimos apreciar cómo los organismos públicos fomentan los procesos productivos y de internacionalización de sus empresas. Nos queda mucho aprendizaje para trabajar en la industria cordobesa del sector de legumbres».

Algunas de las instituciones que se visitaron fueron Roquette Canadá LTD, líder mundial en ingredientes de origen vegetal; NutriPea, especializada en la fabricación de proteínas; y el Centro Richardson de Tecnología e Investigación de Alimentos y el Centro de Desarrollo de la Industria Alimentaria de Saskatchewan; entre otras.

Gabriel Butto, gerente del Clúster de Garbanzo de Córdoba, realizó un balance del viaje y los contactos logrados: «Gracias a esta actividad podemos ver el norte hacia el que el mundo está yendo y las tendencias que hoy está demandando el mercado».

María Victoria Diviu, de Cono Group, explicó que «nos llevamos muy buenos resultados. Nos ayuda mucho a seguir avanzando y nos sirve para aplicar técnicas y diferentes tipos de conocimientos en nuestros procesos, desde el campo hasta la exportación».

Por su parte, José María Bacigalupo de la firma cordobesa Mirú Agricultura, relató que «es muy enriquecedor el intercambio de tecnologías; vimos genética que todavía nosotros no tenemos. La interacción entre los argentinos también es muy valiosa, porque participaron colegas de Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero».

A su turno, Lucas Domínguez de Selexa SA, señaló que «buscamos mejorar la competitividad y la misión fue importante porque pudimos investigar cómo se hacen las cosas en Canadá para innovar en nuestros procesos».

Por último, Diego Gómez Luengo de Praga Alimentos, explicó que «recomendamos a las empresas acercarse a instituciones como la Agencia ProCórdoba, que facilitan este tipo de actividades muy enriquecedoras».