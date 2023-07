La expectativa de empleo será negativa en el tercer trimestre: 28% de las empresas planea reducir su plantilla; 23%, aumentarla, y 45%, mantenerla. El país tiene el peor índice de la región

El empleo del sector de tecnología de la información (IT, por sus siglas en inglés) en Argentina se desacelera. Así lo afirman los resultados de una Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower, que anticipa esa tendencia cuanto a contrataciones para el tercer trimestre -de julio a septiembre-.

Según los resultados del informe, los empleadores IT prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de -5%. Esto se traduce en que 23% de ellos planea aumentar su plantilla y 28% tiene previsto reducirla. Además, 45% no realizará cambios y el cuatro por ciento restante aún no lo sabe.

Asimismo, la demanda de empleadores en el sector ha disminuido 20% en comparación con el trimestre anterior y ha experimentado un declive de 23 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado.