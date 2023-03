El embajador argentino en ese país destacó la presencia histórica de firmas productoras nacionales en el evento ProWein, de Düsseldorf. Estuvieron 135 empresas, la mayoría pyme, ahora cada vez más orientadas a la exportación

El embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, destacó este lunes la participación de bodegas argentinas en la feria internacional de vinos y bebidas espirituosas ProWein Düsseldorf y aseguró que la presencia federal es una impronta de esta edición.

El domingo, una delegación récord de 135 firmas del país inició en Alemania su presencia en esa feria, la mayor del mundo.

En declaraciones a la prensa especializada, Brun dijo que «la presencia federal es una impronta de esta edición de la feria».

Destacó que están presentes «las economías regionales, con un impacto directo en lo que es el mercado exportador de vinos y espirituosas», y también «con nuevas propuestas», como «lemoncello de Tucumán y gin».

«Con base en la innovación, Argentina ofrece hoy una propuesta inclusiva no sólo en materia de género sino en lo que es sustentabilidad, gestión medioambiental y diversidad en lo que hace a los actores y a la escala de los jugadores acorde con las tendencias del futuro», dijo Brun, y señaló que las bodegas «viajan a la feria de manera integrada a Wines of Argentina, al Consejo Federal de Inversiones (CFI) o individualmente buscando junto al equipo de la embajada argentina en Alemania potenciar las relaciones comerciales con importadores y distribuidores internacionales de vino».

Destacó que la bodega Catena Zapata recibió la distinción Old Wine Heroe «al héroe de la tradición vitivinícola, otorgada por la conferencia en reconocimiento a su compromiso de larga data en la promoción y preservación de la tradición vitivinícola en Argentina, un verdadero reconocimiento a nuestro país en la persona de un ‘prócer’ de la vitivinicultura argentina, Nicolás Catena».

Detalló que «el total de las exportaciones argentinas de vinos y mostos fue de US$732 millones en el acumulado 2022, en un año difícil pero con una fuerte recuperación del precio promedio y un crecimiento de los espumantes, que no paran de aumentar en volumen, valor y precio».

«Actualmente, Argentina está en el top five entre los productores de vino a nivel mundial, sólo detrás de productores tradicionales como Italia, España, Francia y Estados Unidos. Con 215.000 hectáreas de viñas plantadas, Argentina produce vino en 18 de las 23 provincias», concluyó el funcionario.