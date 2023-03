Trabajadas en conjunto entre FACE y Fecescor junto al ERSEP y el Ministerio de Servicios Públicos provincial, se llevaron a cabo en distintas localidades con el fin de explicar, difundir y promocionar el nuevo régimen

Con perfil interinstitucional se llevaron adelante durante el mes de marzo, las Jornadas Regionales de Promoción y Difusión de la Segmentación Tarifaria, en las localidades de Oncativo, Villa de Soto, General Levalle, Miramar, San Antonio de Litín y Villa General Belgrano, organizadas por las federaciones de Cooperativas de servicios públicos, Fecescor y Face Córdoba, junto con el Ministerio de Servicios Públicos provincial y el Ente Regulador de Servicios Públicos.

Cada uno de los encuentros estuvo dirigido a consejeros, empleados y asesores de Cooperativas de servicios públicos, autoridades y empleados municipales de localidades del interior provincial.

Las jornadas tuvieron por objetivo comunicar e incentivar a los usuarios a inscribirse en el RASE (Registro de acceso a los Subsidios de Energía), en función a sus ingresos y patrimonios, todo en el marco del Dto. 332/2022 del Poder Ejecutivo Nacional, que estableció una segmentación de la asignación de subsidios a usuarias y usuarios residenciales, en función de sus ingresos y patrimonios, determinando tres niveles de usuarios residenciales:

a.- Nivel 1: de Mayores Ingresos

b.- Nivel 2: de Menores Ingresos

c.- Nivel 3: de Ingresos Medios

En las jornadas, se destacó que la totalidad de los usuarios de los servicios de energía eléctrica y gas natural pueden inscribirse y ser parte del régimen, en la página oficial del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Esto incluye a los jubilados, pensionados y/o beneficiarios de los programas sociales, como Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo. En todos los casos se deberá completar una declaración jurada por hogar.

Asimismo, el usuario que ya hizo su inscripción, puede modificar sus datos y/o eliminar su inscripción. Del mismo modo puede inscribirse en el RASE sea o no titular del servicio, o cuando no sea propietario del inmueble en donde reside. Solamente se pueden completar los datos del servicio de un único domicilio.

El trámite se realiza en la aplicación oficial Mi Argentina, con el número de gestión entregado al finalizar la solicitud y el número de DNI.

La información necesaria para cumplir con el trámite de registro:

-Nombre de la Cooperativa o de la Empresa Provincial.

-Número de medidor (como figura en la factura del servicio).

-Documento Nacional de Identidad.

-Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

-Ingreso de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

-Correo Electrónico.

Los disertantes remarcaron los casos excepcionales en los que no se encuentran obligados a hacer el trámite del registro:

1- Si en el domicilio funciona una entidad de bien público.

2- Temporalmente, si el hogar es beneficiario de la Tarifa Social Provincial.

3- Si el hogar goza del beneficio de usuario electrodependiente.

Participaron de los distintos encuentros regionales, Bartolomé Heredia, Secretario de Desarrollo Energético del Ministerio de Servicios Públicos, Cristian Miotti, Gerente de Energía del Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba, Omar Marro, Juan Manuel Eula, Paul Barberá y Guillermo Oviedo, respectivos Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Coordinador General de Face Córdoba, Víctor Gianandrea y Pablo Pisani, Vicepresidente y Coordinador General de Fecescor, respectivamente.