Reunión del Gobernador con representantes de cooperativas y mutuales 

“En Argentina hay lugares donde el Estado no llega. Y gracias a la mutual o la cooperativa, se avanzó en materia de servicios públicos, de servicios sociales, de progreso y producción”, dijo Llaryora

En Villa del Totoral, el gobernador Martín Llaryora participó de la primera reunión de trabajo convocada por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, a cargo de Martín Gill, junto a las federaciones y asociaciones que nuclean a las cooperativas de toda la provincia.

El mandatario provincial destacó la importancia de la economía social, el cooperativismo y el mutualismo: “En Argentina hay lugares donde el Estado no llega. Y gracias a la mutual o la cooperativa, se avanzó en materia de servicios públicos, de servicios sociales, de progreso y producción”.

“Creo que Córdoba, desde esta primera reunión oficial, ilumina como un faro una manera distinta de ver a la Argentina. Porque el país va a crecer con un modelo que contemple a todos. Y en ese modelo, no hay que pensar solo en una discusión entre el mercado y el no mercado, entre el Estado y el no Estado, sino avanzar en un modelo completo en donde las empresas pueden convivir con la economía comunitaria y con el Estado donde haga falta”, agregó el gobernador.

Cabe destacar que en la provincia de Córdoba existen 1400 cooperativas y 400 mutuales, que llevan servicios, conectividad y obras, además de trabajo formal para miles de cordobeses.

Durante el encuentro, el ministro Martín Gill sostuvo que “el objetivo es poder generar un programa y un plan de trabajo para la provincia, mancomunadamente con la economía social organizada en el sistema cooperativo y mutualista”.

“Córdoba no sería lo que es hoy sin el sistema cooperativista y mutualista. Tendríamos localidades sin servicios y sin puestos de trabajo. El Estado y la economía social organizada deben trabajar juntos, potenciándose” añadió.

Trabajo conjunto

El objetivo del flamante ministerio de Cooperativas y Mutuales es trabajar para que el cooperativismo sea uno de los ejes centrales de la agenda de la comunidad y de esta gestión de gobierno, accionando de manera conjunta, con una mirada pluralista y federal.

En ese sentido, Omar Marro, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), destacó que “es la primera vez que tenemos un gobernador que viene del corazón del interior, y eso también tiene que ver con el cambio en la mirada que el Gobierno ha tenido para con nosotros. Porque conoce profundamente el interior y el impacto que generan las cooperativas”.

A su turno, Alejandro Russo, presidente de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FeMuCor) señaló que “este nuevo ministerio no es solamente de las mutuales y las cooperativas, es el ministerio de la comunidad”.

En su discurso, Martín Llaryora indicó que “este ministerio es un desafío, no un hecho histórico ni un antojo, es el reconocimiento a un sector. Pero para que tenga legitimidad, no depende de la política sino de cada uno de sus actores. De cómo este ministerio logra tener fortaleza y generar una vinculación y un progreso para los cordobeses, que se vuelva intocable y que sea un faro que ilumine al interior de la Argentina”.

Por último, el mandatario adelantó que el servicio que viene es la conectividad: “La Agencia de Conectividad va a depender de este ministerio, y vamos a hacer la red de conectividad más grande y solidaria de la Argentina”.

Acompañaron también al gobernador, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso; el legislador departamental Matías Chamorro; el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), Juan Manuel Rossi; sus pares de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, Maximiliano Taibi; de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Juan Carlos Martínez; el referente de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, Daniel Lorenzatti; entre otros referentes del sector.