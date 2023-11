Oriente Medio: cronología de la reanudación de un conflicto armado que no encuentra fin

Actualmente se desarrollan alrededor de 60 disputas bélicas en el globo. Sin embargo, la agudización del añejo enfrentamiento entre Israel y sus vecinos, ocurrido a principios de octubre, acaparó la atención de los medios y el público

El pasado 7 de octubre, mientras en Israel se festejaba la fiesta religiosa de Sucot, grupos armados de milicianos palestinos, principalmente de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, además de otras agrupaciones como el Frente Popular para la Liberación de Palestina y La Guarida de los Leones, lanzaron un ataque con cohetes desde la Franja de Gaza. Este ataque inesperado, considerado una intifada, sorprendió a Israel y puso en duda la eficacia de sus servicios de inteligencia, además de despertar diversas teorías conspirativas.

Cabe señalar que la fiesta de Sucot dura siete y rememora el fin de la esclavitud a manos de Egipto, el caminar por el desierto y -específicamente- la precariedad de las viviendas improvisadas, denominadas sucot (“cabañas”).

Los atacantes justificaron su acción como represalia por el desalojo de la mezquita de Al-Aqsa, de Jerusalén, ejecutado por la policía israelí en abril pasado. Precisamente, la acción fue denominada “Operación Tormenta Al-Aqsa”.

Este ataque le costó a Israel, ya en el primer día, la vida de alrededor de mil civiles, entre ellos unos 80 extranjeros de diversas nacionalidades, incluida la argentina. Más allá del uso de cohetes, la agresión incluyó la captura de un gran número de rehenes, en el sur del país, entre ellos mujeres, adultos mayores, niños y bebés.

El hecho más sangriento fue la masacre de unos 250 jóvenes que participaban de un festival de música en celebración del fin del Sucot.

La respuesta de Israel

Israel reaccionó y declaró el estado de guerra, algo que no ocurría desde hacía casi exactos 50 años: el 6 de octubre de 1973, durante el Yom Kipur (Día de la Expiación), el día más sagrado del judaísmo, que también ese año se festejó durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, una coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria lanzó un ataque sorpresa contra Israel. Ese conflicto duró hasta el 25 de octubre de aquel año, es decir, menos de tres semanas.

Ante el ataque sufrido en el año en curso, Israel activó la operación denominada «Espada de hierro», compuesta por bombardeos e incursiones militares contra Gaza.

Crímenes de guerra

Diversas organizaciones internacionales condenaron las acciones ejecutadas por ambos bandos en disputa. Para Human Rights Watch (HRW), el ataque deliberado contra civiles, los ataques indiscriminados y la toma de civiles como rehenes perpetrados por Hamás constituyen crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario.

En tanto, parte de la comunidad internacional calificó de igual modo la respuesta militar de Israel, toda vez que ésta incluye acciones tales como el empleo contra población civil de armamento prohibido por tratados internacionales, el asesinato de miembros del personal civil de organismos internacionales que cumplían funciones humanitarias, el “cerco total” y el corte de suministros a la población civil como “castigo colectivo”, así como la orden de evacuación de civiles bajo amenaza de un ataque inminente, sin que existan lugares seguros donde ir ni una forma segura de llegar, lo que causó el desplazamiento forzado cerca de un millón y medio de residentes de Gaza, más de la mitad de su población, lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene catalogado como crimen contra la humanidad.

A continuación, una cronología de los hechos desde el inicio del ataque.

Cronología

7 de octubre. En Be’eri, militantes de Hamás tomaron como rehenes a unas 50 personas. Unas 18 horas después de que comenzó el enfrentamiento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que habían liberado a los rehenes.

En la ciudad de Urim, dos israelíes fueron rescatados por las FDI, acción durante la cual cuatro militantes de Hamás fueron muertos.

Asimismo, las FDI comunicaron que atacaron, con aviones de combate, objetivos en Gaza, entre ellos 17 complejos militares de Hamás y cuatro centros de comando operativo. Otro de los lugares atacados fue la Torre Palestina, edificio de 11 pisos en el centro de la ciudad de Gaza que albergaba estaciones de radio de Hamás. Además, Israel también atacó dos hospitales, acción en la cual fueron muertos un conductor de ambulancia y una enfermera.

8 de octubre. Israel atacó hasta 426 objetivos en la Franja de Gaza, incluidos bloques de viviendas, túneles, la mezquita Al-Amin Muhammad, casas de funcionarios de Hamás y la Torre Watan, que sirvió como centro para los proveedores de Internet en el área. Un portavoz militar israelí afirmó que habían sido “resueltas” dos situaciones de rehenes. Por su parte, las FDI anunciaron que habían asegurado 22 lugares de las fuerzas palestinas, pero que todavía estaban tratando de despejar otros ocho lugares, incluidos Sderot y Kfar Aza. En una comunidad, rescató a casi 50 rehenes. Las FDI también retomaron la comisaría de Sderot, matando a diez militantes.

Tal como ya fue mencionado, el Gabinete de Seguridad declaró formalmente el estado de guerra. También se informó la entrada de más combatientes palestinos en Magen, mientras que 70 milicianos palestinos llegaron a Be’eri.

9 de octubre. Un ataque aéreo de la Fuerza Aérea de Israel contra el mercado del campo de refugiados de Jabalia, que en ese momento se encontraba lleno de civiles, con clientes y vendedores que compraban productos de primera necesidad, mató a más de 50 personas, incluidos niños, y 120 resultaron heridas.

Según los informes, las FDI atacaron 500 objetivos en la Franja de Gaza durante la noche, incluido el campamento de refugiados de Jabalia, densamente poblado, causando “decenas” de víctimas, incluidos niños. Las FDI declararon que establecieron un control total sobre las ciudades israelíes alrededor de la valla perimetral de Gaza. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció un bloqueo «total» de la Franja de Gaza para interrumpir el suministro de electricidad e impedir el ingreso de alimentos y combustible, y agregó: «Estamos luchando contra los animales humanos y estamos actuando en consecuencia». HRW calificó la orden de «abominable» y pidió a la Corte Penal Internacional que «tome nota de este llamado a cometer un crimen de guerra». En tanto, las FDI dijeron que 15 comunidades alrededor de la Franja de Gaza habían sido evacuadas.

10 de octubre. Aviones israelíes bombardearon un edificio residencial en la Franja de Gaza, la Torre Hajji, que albergaba oficinas de periodistas, ataque que causó la muerte de al menos tres periodistas e hirió a decenas.

Los enfrentamientos estallaron nuevamente en la frontera con Líbano, a raíz de que Hezbolá disparó un misil guiado antitanque contra un vehículo militar israelí en el área de Avivim, lo que causó la represalia israelí: un ataque de helicóptero.

En tanto, las FDI anunciaron que habían movilizado unos 350 mil reservistas y lanzado ataques aéreos contra los barrios de al-Daraj y al-Furqan en Gaza, así como contra el puerto de Gaza. También, que destruyeron en gran medida los barrios de al-Karama y Rimal de la ciudad de Gaza, que albergaban ministerios del gobierno dirigido por Hamás, universidades, organizaciones de medios de comunicación y agencias de ayuda.

Aviones de combate israelíes también atacaron el paso fronterizo de Rafah, que une Gaza y Egipto.

La residencia familiar de Mohammed Deif, líder del ala militar de Hamás, también fue atacada, acción que mató a su padre, hermano y al menos a otros dos parientes.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunció que su cartera estaba comprando 10.000 rifles para los equipos de seguridad civil, particularmente en las comunidades fronterizas, las ciudades mixtas judío-árabes y los asentamientos de Cisjordania.

Por su parte, militantes de Hamás llevaron a cabo otra incursión en una zona industrial en Ascalón, donde al menos tres de ellos murieron en enfrentamientos con las FDI. Se dispararon cohetes contra Tel Aviv y Ascalón.

11 de octubre. Una vez más estallaron enfrentamientos entre Hezbollah y las FDI a lo largo de la frontera con Líbano. Las FDI ordenaron a los residentes en el norte de Israel que buscaran refugio, a raíz de varios informes de drones lanzados desde el sur de Líbano.

Se lanzó un misil Patriot para interceptar un proyectil sospechoso, luego de lo cual las FDI descubrieron que el objeto en cuestión no era un dron. Se activaron sirenas de advertencia en todo el norte de Israel a causa de informes respecto de que hasta 20 infiltrados en parapentes habían entrado en territorio israelí desde Líbano. Las FDI descartaron el reporte como una falsa alarma.

Israel formó un gobierno de guerra de emergencia, formado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, el ya mencionado Gallant y su antecesor Benny Gantz, con Gadi Eizenkot y Ron Dermer como observadores.

Al mediodía, la única planta de producción eléctrica de la franja de Gaza dejó de funcionar, debido a la falta de combustible, lo que dejó la zona sin suministro eléctrico. El médico Medhat Abás, portavoz del Complejo Médico Al Shifa, el hospital más grande de Gaza, alertó: «Nuestra capacidad está al límite y sólo podemos intentar mantener las vidas de los heridos».

En Cisjordania, colonos israelíes atacaron la aldea de Qusra y mataron a cuatro palestinos. Las FDI mataron a tiros a un joven de 16 años en Bani Naim, así como a otra persona cerca de Belén.

HRW acusó a Israel de atacar el puerto de la ciudad de Gaza con proyectiles de artillería de fósforo blanco, con base en videos tomados en Líbano el 10 de octubre y en Gaza el 11 de octubre que muestran «múltiples ráfagas de fósforo blanco disparadas por artillería sobre el puerto de la ciudad de Gaza y dos localidades rurales a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano».

12 de octubre. En Cisjordania, dos palestinos (padre e hijo) fueron asesinados por colonos israelíes cuando éstos irrumpieron en una procesión fúnebre de tres palestinos que anteriormente habían muerto en ataques de colonos.

Israel dijo que había bombardeado a las fuerzas de élite Nukhba, de Hamás, sus centros de mando y la residencia de un alto operativo naval de esa organización que, según dijo, se utilizaba para almacenar armas no especificadas. También se informó que comandantes de dos grupos militantes más pequeños murieron en ataques aéreos.

Cuatro personas resultaron heridas y siete casas fueron alcanzadas por un ataque con cohetes en Sderot. Mientras las FDI seguían atacando edificios y barrios en Gaza, el Ministerio de Salud de Gaza anunciaba que el número de muertos había llegado a más de 1.400, incluidos 447 niños y 248 mujeres. Un segundo ataque aéreo contra el campamento de Jabalia mató a una familia de cuatro personas.

Israel Katz, ministro de Energía e Infraestructura, afirmó que el levantamiento del bloqueo de Gaza sólo ocurrirá cuando los rehenes secuestrados por Hamás sean devueltos sanos y salvos.

13 de octubre. En las primeras horas de un día rico en acontecimientos, las FDI emitieron un aviso de evacuación para las comunidades palestinas al norte de Wadi Gaza, incluida la ciudad de Gaza, en un plazo de 24 horas, instruyendo a la gente a moverse hacia el sur.

La evacuación del norte de Gaza, que implicaría el desplazamiento de 1,1 millón de palestinos, fue considerada imposible por la ONU, que en un comunicado alertó sobre «consecuencias humanitarias devastadoras». Poco después de emitidas las órdenes de evacuación, las instalaciones de la ONU, incluida la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA, por sus siglas en inglés) de Palestina en Oriente Próximo, recibieron instrucciones de trasladarse a Rafah.

La Autoridad de Hamás para Asuntos de Refugiados respondió diciéndoles a los residentes del norte de Gaza que «permanezcan firmes en sus hogares y firmes frente a esta repugnante guerra psicológica emprendida por la ocupación». Médicos Sin Fronteras, en un comunicado, tildó la orden de evacuación de «escandalosa» y «un ataque a la atención médica y a la humanidad» y condenó la orden israelí «en los términos más enérgicos posibles».

Un experto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) exigió que Israel rescindiera inmediatamente su orden, condenando la orden de evacuación como un crimen contra la humanidad y una flagrante violación del derecho internacional humanitario.

Por su parte, Gallant pidió a los palestinos que abandonen la parte norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza: «El camuflaje de los terroristas es la población civil. Por lo tanto, debemos separarlos. Así que aquellos que quieran salvar sus vidas, por favor vayan al sur».

En tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja hizo un inusual llamamiento público a una pausa en las hostilidades, diciendo que si bien «nada puede justificar los horribles ataques que Israel sufrió el fin de semana pasado», éstos «no pueden a su vez justificar la destrucción ilimitada de Gaza» y que las órdenes israelíes de evacuación del norte de Gaza junto con su imposición de un asedio total al territorio «no son compatibles con el derecho internacional humanitario».

Estados Unidos entregó a Israel un número no determinado de misiles para el sistema de defensa antiaérea “Cúpula de Hierro”.

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su par del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, viajaron a Israel para mostrar su apoyo incondicional al pueblo israelí después de los ataques de Hamás. Visitaron el kibutz de Kfar Azza, donde Von der Leyen describió el horror «como indecible». En su viaje no ha hecho referencia al cumplimiento del derecho internacional por parte de Israel ni ha denunciado el asedio sobre Gaza.

14 de octubre. Las FDI dijeron que habían matado al jefe de operaciones aéreas de Hamás, Murad Abu Murad, en un ataque aéreo nocturno.

15 de octubre. Israel inició la evacuación de Sderot, la ciudad más importante situada en las inmediaciones de la Franja de Gaza, como una medida preparatoria para la invasión por tierra a gran escala contra Gaza. El ejército israelí anunció que pronto habrá «actividades militares significativas» en la región. Según el jefe de las Fuerzas Aéreas de Israel, sus aviones están facilitando las condiciones para una intervención militar.

Las Fuerzas israelíes lanzaron un misil contra el Cuartel general de las Fuerzas de Paz de la ONU en el Líbano comandado por el ejército español sin causar ninguna baja.

16 de octubre. El Ministerio de Defensa Israelí ordenó la evacuación de los civiles de al menos 28 localidades situadas a dos kilómetros de la frontera con Líbano, ante el temor, de las autoridades, de que la milicia chií Hezbolá se una al conflicto abierto contra Hamás y ataque el norte de Israel, esta evacuación se une a las que ya han realizado las autoridades judías en las cercanías de Gaza y en la ciudad de Sderot.

Un día después del lanzamiento de un misil al cuartel comandado por España, la embajada de Israel en España instó al Gobierno a coartar a uno de sus ministros por tachar de genocidio la política israelí.

Un portavoz del ala militar de Hamás afirmó que están dispuestos a liberar a los rehenes extranjeros «los prisioneros extranjeros son nuestros invitados y serán puestos en libertad cuando las condiciones lo permitan». Además ha estimado en 200 los rehenes de Hamás, mientras que otras milicias palestinas tendrían unos 50 prisioneros.

17 de octubre. El Ministerio de Sanidad palestino informó de la muerte de dos jóvenes palestinos (de 17 y 19 años) tras ser tiroteados por el Ejército de Israel en una serie de enfrentamientos registrados en el marco de sendas operaciones militares en Yenín y en los alrededores de Nablús, en Cisjordania; además, otras ocho personas resultaron heridas graves con lo que el número de fallecidos podría aumentar.

Israel bombardeó zonas del sur de Gaza. Funcionarios del Ministerio de Salud en Gaza informaron que los intensos bombardeos nocturnos en Jan Younis, Rafah y Deir al-Balah en el sur de Gaza habían matado a más de 70 personas, muchas de ellas familias que habían sido evacuadas de la ciudad de Gaza en el norte, según lo ordenado por el ejército israelí.

Según un comunicado del Ministerio de Salud de Gaza, se informó de que «entre 200 y 300 mártires» habrían muerto en un ataque aéreo israelí contra el recinto del Hospital Bautista Al-Ahli Arabi, situado en el barrio de Al Zeitún en el centro de Gaza y añadió que «centenares de víctimas estaban entre los escombros». Poco después, el número de víctimas ascendía a 500. Las Fuerzas de Defensa de Israel negaron ser responsables del bombardeo, y aseguraron que la explosión fue causada por un lanzamiento fallido de cohetes por parte de la Yihad Islámica Palestina. Un portavoz de la Jihad Islámica negó esta afirmación.

Ese mismo día, un ataque aéreo llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel alcanzó una escuela gestionada por la UNRWA para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo en el campo de refugiados de Al-Maghazi en la Franja de Gaza. Al menos seis personas murieron en el ataque y «docenas resultaron heridas» (incluido personal del UNRWA). Aunque se cree que el número podría aumentar según se avancen en las labores de rescate.

Aharon Haliva, jefe de Inteligencia de las FDI, admitió el fracaso de la dirección bajo su mando y asumió «toda la responsabilidad».

18 de octubre. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden llegó a Tel Aviv para mostrar su apoyo a Israel. Ésta fue la única parada de su viaje a Medio Oriente ya que la cumbre que tenía programada en Jordania con varios dignatarios árabes acabó siendo suspendida por el rey de Jordania debido a la masacre del Hospital de Al Ahli. Poco después de llegar al aeropuerto ha respaldado la versión de Israel sobre la autoría del ataque. «Con base en lo que he visto parece que ha sido la otra parte, pero hay mucha gente por ahí que no está segura».

19 de octubre. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, viajó a Jerusalén para demostrar su apoyo total a Israel en su guerra contra Gaza, durante un encuentro que mantuvo con su homólogo Netanyahu, comentó: «Estoy orgulloso de estar aquí con ustedes en la hora más oscura de Israel. Como su amigo, estaremos con ustedes en solidaridad, estaremos con su pueblo, y también queremos que ganen», además ha prometido su «apoyo continuo».

20 de octubre. Las FDI bombardearon la histórica iglesia ortodoxa griega de San Porfirio, la Iglesia cristiana más antigua de la ciudad de Gaza, y mataron e hirieron a un «gran número» de personas. De acuerdo con las autoridades palestinas al menos 500 personas se habían refugiado en la iglesia de los bombardeos israelíes. Según las FDI, la iglesia había resultado dañada al atacar un centro de mando y control implicado en el lanzamiento de cohetes y morteros hacia Israel. Según Al Jazeera, los testigos afirmaron que el ataque dañó la fachada de la iglesia lo que provocó el derrumbe de un edificio adyacente, y que muchos heridos habían sido evacuados al hospital.

Las autoridades israelíes ordenaron la evacuación de los habitantes de la ciudad de Kiryat Shemona, situada a unos 10 kilómetros de la frontera con Líbano. La ciudad, que cuenta con unos 23.000 habitantes, había resultado alcanzada en los últimos días por cohete lanzados desde el Líbano. Según las autoridades israelíes los evacuados serán trasladados a «casas de huéspedes subsidiadas por el Estado».

Según la Media Luna Roja Palestina, el Ejército israelí ha ordenado a los encargados del hospital Al Quds, ubicado en la Ciudad de Gaza, que deben evacuar el hospital donde se encuentran al menos 12 000 civiles desplazados (el 70 % son niños y mujeres) y 400 pacientes o «sufrir las consecuencias». La organización ha emitido un comunicado en la red social X: «Llamamos a la comunidad internacional a actuar con urgencia, evitando otra catástrofe como la del hospital Al Ahli» y «¿Existe una potencia mundial capaz de detener las amenazas del Ejército de ocupación israelí sobre bombardeos en hospitales con civiles inocentes en su interior?».

21 de octubre. A primera hora, entró en el enclave de Gaza un primer envío de ayuda humanitaria, se trata del primer envío de ayuda que las autoridades israelíes permiten entrar desde el 7 de octubre, cuando impusieron un bloqueo total a Gaza. La ayuda humanitaria, consistente en veinte camiones cargados principalmente con suministros médicos, agua, algo de comida y ataúdes, ha sido clasificada por la ONU y otros organismos internacionales como claramente insuficiente para cubrir las necesidades de la población.

22 de octubre. Israel bombardeó la mezquita de Al-Ansar en Yenín (Cisjordania), donde, según testigos presenciales, habrían matado a dos personas y herido a otras tres. Según el ejército israelí el ataque se produjo contra «operativos terroristas» que estaban utilizando la mezquita como centro de mando y estaban organizando un «ataque inminente» y habían estado involucrados en varios ataques en los últimos meses.

23 de octubre. Israel rechazó conceder un visado al jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, para «darles una lección», debido a las declaraciones del Secretario General de la ONU, António Guterres, que aseguró que el ataque contra Israel no ocurrió «de la nada», sino después de «56 años de ocupación asfixiante» por parte de Israel.

Después de las duras críticas israelíes, Guterres publicó un mensaje en su cuenta X (Twitter), en la que destacó: «Las injusticias contra el pueblo palestino no pueden justificar los horribles ataques de Hamás», si bien ha insistido en que «estos horripilantes ataques no pueden justificar un castigo colectivo contra el pueblo palestino». Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino ha dicho que las críticas contra Guterres son «una extensión de la falta de respeto» de las autoridades israelíes hacia la ONU y que la postura de las autoridades israelíes es «injustificada» y «premeditada».

En Europa, el gobierno alemán apoyó al secretario General de la ONU y añadió que pedir su dimisión no es «apropiado en este momento». ​España y Portugal mostraron igualmente su apoyo a Guterres. Brasil tachó de ejemplar el comportamiento de éste y pidió que se acabe “el genocidio” que está realizando Israel. Reino Unido pidió a Guterres que se retractara de sus palabras. Javier Solana, ex secretario General de la OTAN, tildó la respuesta israelí de «muy desproporcionada».

24 de octubre. El Ministerio de Salud de Gaza informó que más de 700 palestinos habían muerto durante la noche y que el sistema de salud estaba en «colapso total» debido al gran número de heridos y a la escasez de combustible.​ Las Naciones Unidas suplicaron a Israel que permitiera la entrada de más ayuda a Gaza.

25 de octubre. The New York Times publicó un análisis de vídeo que ponía en duda la narrativa oficial israelí y estadounidense sobre la masacre del Hospital Bautista Al-Ahli, al afirmar que un vídeo ampliamente publicitado del supuesto cohete palestino que según afirmaban las autoridades israelíes había provocado la tragedia en el hospital, en realidad mostraba la desintegración de un cohete israelí a algunos kilómetros de distancia y no estaba relacionado con el incidente en el hospital.

27 de octubre. Un cohete alcanzó un edificio de apartamentos en Tel Aviv dejando cuatro personas heridas (dos leves). Ese mismo día, el portavoz del municipio de Ascalón dijo que hubo varios informes de víctimas tras el último ataque con cohetes contra la ciudad. No se informó si entre las víctimas había muertos.

28 de octubre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que perdió el contacto con todos sus trabajadores dentro de la Franja y que no tiene manera de comunicarse con ninguno de sus centros médicos, en estas circunstancias es imposible evacuar los hospitales ni atender a los numerosos heridos provocados por los ataques israelíes.

En tanto, Israel comunicó que las unidades que habían entrado en la Franja de Gaza el viernes por la noche todavía estaban en el terreno. Según las FDI, la incursión cuenta con efectivos de infantería, vehículos blindados, ingeniería y artillería, y que reciben apoyo de las Fuerzas Aéreas y que están «expandiendo” las actividades terrestres en el norte de Gaza. Se trata de la tercera incursión realizada por las FDI en Gaza desde el inicio del conflicto.

Al cierre de esta edición, lamentablemente no hay indicios que hagan suponer que este episodio -un eslabón de la larga cadena de conflictos armados que tuvo inicio prácticamente con el otorgamiento de tierras a Israel, que luego se convertirían en el territorio de su Estado- tenga una duración relativamente corta, como la denominada guerra de Yom Kippur, 50 años atrás.