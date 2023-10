Las apuestas en línea: una problemática que crece y atraviesa a los adolescentes

Las plataformas de juegos y casinos virtuales se han multiplicado en los últimos años asociándose con el deporte. Los jóvenes tienen un acceso libre, indiscriminado, promocionado y legal. El vacío legal en Argentina permite que este fenómeno siga en aumento. Qué hacer y cómo abordar la situación

Por Silvina Bazterrechea – [email protected]

De la mano de la publicidad, el patrocinio a los equipos de fútbol y la presencia de los influencers que se suman a promocionar las apuestas en línea, los casinos virtuales se instalaron definitivamente en el mercado de Argentina. De esta manera la ludopatía, que afecta a siete de cada 100 habitantes, amenaza con expandirse entre los más jóvenes, expuestos a un bombardeo constante de anuncios en redes sociales.

De acuerdo al último informe denominado “Global Online Glambing Markets-Previsiones de 2022 a 2027”, el mercado de apuestas en línea terminó el año 2020 con una ganancia de 65.316 millones de dólares y se estima que en los próximos cinco años, dicha cifra crecerá hasta alcanzar los 130 mil millones de dólares. Según la American Gaming Association, en 2018 ya existían 2.800 sitios activos online con juegos como poker, lotería y bingo y, en 2023, se espera que ese número se multiplique.

Tras las prohibiciones en España e Italia por el peligro que representan las apuestas en línea en relación con el crecimiento de la ludopatía, el mercado que creció exponencialmente durante la pandemia es Sudamérica. En este contexto, Argentina no es la excepción.

En los últimos años las apuestas en línea se aliaron con más fuerza al deporte – especialmente el fútbol – lo que les permitió multiplicar el fenómeno del juego y sumar a nuevos consumidores, entre ellos, a los adolescentes.

La primera división de la liga argentina de fútbol está plagada de patrocinadores vinculados al negocio: BetWarrior auspicia al seleccionado nacional, mientras que Codere hace lo propio con River Plate y otros equipos del fútbol local.

Las posibilidades que se les ofrecen son múltiples: se puede apostar al resultado, a la cantidad de goles, a la cantidad de tarjetas amarillas y rojas, a los laterales, así como a los tiros de esquina a favor y en contra. A los equipos más grandes y a los más insignificantes.

Las apuestas deportivas online han cobrado legitimidad social: la publicidad los avala, hay un acceso libre, permanente, indiscriminado, promocionado y legal.

Los adolescentes lo ven como una manera de ganar dinero fácil. Los especialistas aseguran que los varones de entre 15 y 25 años son los principales consumidores de este tipo de juegos. La posibilidad de pagar a través de billeteras virtuales que pueden utilizarse desde los 13 años y el nulo control sobre quiénes acceden a estos links generan más atracción entre los jóvenes.

Las escuelas y sus docentes vienen alertando sobre lo que está ocurriendo y los psicólogos ya reciben consultas en sus consultorios. Recientemente, se conoció un comunicado de un colegio de barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba que advirtió sobre los resultados de una encuesta de adicciones realizada entre los alumnos. Sorpresivamente para el cuerpo docente, apareció el fenómeno de la ludopatía. Los testimonios de los jóvenes que cuentan sus experiencias y la de sus compañeros con las apuestas en línea se multiplican.

Regulación

En Argentina, la regulación relativa a juegos de azar no se encuentra incluida dentro de las facultades atribuidas por nuestra Constitución al Poder Legislativo Nacional (art. 75 CN), por lo que esta potestad se mantiene dentro de la órbita de los poderes provinciales. Esto ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en un reconocido precedente resolvió que “las cuestiones relativas a juegos de azar -y sus eventuales infracciones no delictivas- no son una cuestión de índole federal”.

En consecuencia, cada provincia se encarga de legislar de manera exclusiva -en sus respectivos territorios- su propio régimen de administración y explotación de juegos de azar, careciendo el Gobierno Federal de atribuciones para imponerles la obligatoriedad de normas jurídicas, así como también de la fiscalización en esta materia.

En ese contexto, a diferencia de otros países de Latinoamérica e incluso de España, donde existe un organismo público encargado de supervisar la industria y emitir licencias a operadores online, en Argentina no hay una normativa de alcance nacional que rija sobre el juego online, ocupándose cada provincia de su tratamiento y regulación, así como del otorgamiento de licencias y fiscalización en sus respectivos territorios. De esta manera, las provincias pueden optar por manejar directamente la oferta de juego online o delegarla en terceros mediante distintos mecanismos de concesión a través de sus entes reguladores locales.

En la provincia de Córdoba, se reguló el juego online el 29 de diciembre del 2021 y la Lotería de la Provincia de Córdoba es la autoridad de aplicación de la Ley y el organismo a cargo de su implementación y reglamentación.

En la ciudad de Córdoba está prohibido el juego online y, según anticipó el intendente electo Daniel Passerini, se cumplirá la ordenanza municipal y no se permitirán las jugadas en línea en la Capital.

Proyecto de ley

Marcela Campagnoli, diputada de Juntos por el Cambios.

En Diputados espera su tratamiento un proyecto de ley de Juntos por el Cambio para restringir la publicidad de juegos de azar online.

La iniciativa de la diputada nacional Marcela Campagnoli tiene como objetivo “prevenir el juego patológico en línea o virtual en el ámbito de la República Argentina y evitar las consecuencias perjudiciales a nivel individual, familiar y social que él mismo provoca”.

“Lo que pretendo con esta iniciativa es apuntar – entre otras cuestiones- a regular aspectos de la publicidad, que es lo que podemos regular; el resto está en manos de las provincias”, explicó a Comercio y Justicia la diputada Campagnoli.

En este sentido, el proyecto contempla que la publicidad del juego en línea solo pueda exhibirse en la franja horaria de 1 a las 5 de la mañana, ya sea en televisión, radio o plataformas de contenidos de internet, tanto redes sociales como páginas web y aplicaciones.

Además, no podrán incitar directamente al consumo del usuario y estará prohibido el otorgamiento de bonos o vales de captación.

Las publicidades no podrán en ningún caso estar orientadas a menores de 18 años, y estarán prohibidas aquellas en las que participen deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública.

Tampoco estarán permitidas aquellas que asocien el juego de apuesta al éxito personal, social o profesional, o se compare el juego con el trabajo, el estudio o el esfuerzo.

No estarán autorizadas tampoco las publicidades que difundan expectativas falsas o engañosas sobre las posibilidades de ganar.

También se exige que se establezca un «sistema de alerta sobre el tiempo y dinero apostado que indiquen al apostador cuando esté cerca de alcanzar los límites establecidos en su cuenta de usuario«.

Por otra parte, Campagnoli destacó la necesidad de que se disponga de «un procedimiento para verificar la identidad y edad del apostador” y “un canal de elección del jugador para comprobar su identidad mediante un doble factor o la tecnología que en el futuro lo reemplace».

En tanto, en materia de medios de pago, la diputada precisó la necesidad de determinar como único medio de pago las tarjetas de débito emitidas por entidades bancarias y prohibir las tarjetas de crédito.

“Prohíbase los medios de pagos asociados a cuentas abiertas a solicitud para la acreditación de prestaciones de ayuda social provenientes de programas, entidades o servicios de la Nación, de esta o de otras jurisdicciones”, establece la iniciativa.

Campagnoli se lamentó de que la iniciativa aún no esté siendo tratada en ninguna comisión de Diputados y no esté en agenda del Gobierno.

Desgraciadamente el aumento de la ludopatía ha sido exponencial tras la pandemia y afecta a muchas familias y, si bien esto atraviesa a todas las edades llama mucho la atención lo que está ocurriendo entre los adolescentes”, remarcó.

La situación en Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la ludopatía como una enfermedad emocional que afecta aspectos de la vida personal, familiar, laboral, social y económica de quien la padece. Según las estadísticas del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, 30% de la población mantiene algún tipo de vinculación con el juego, y dentro de ese porcentaje el 95% corresponde a personas que lo hacen recreativamente, 3,5% son jugadores problemáticos y 1,5% compulsivos. En la Argentina hay unas 19 millones de personas que juegan asiduamente, mientras que 7 de cada 100 argentinos pueden ser considerados adictos.