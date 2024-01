Ley “Bases”: la Came pide que defina qué son economías regionales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) solicitó la incorporación de un nuevo artículo o la modificación del existente en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Derechos de Exportación, artículo 206) para que aporte una definición precisa de las economías regionales.

Entiende que por la forma en la que está planteada la normativa habrá un vacío legal que llevaría a algunos complejos agroindustriales a tributar retenciones.

Por ello, el sector de Economías Regionales de la entidad le reclamó a los funcionarios y legisladores involucrados en el texto de la iniciativa adjuntar la explicación elaborada y consensuada por más de 400 entidades agroindustriales de todo el país y por las federaciones económicas de las 23 provincias.

Fundamental

“Es fundamental que se defina qué son las economías regionales así quedan comprendidas más de 7.000 posiciones arancelarias. Ya nos pasó que para ciertas cosas las incluimos a todas y para otras cosas no las incluimos en nada”, dijo el presidente de Came, Alfredo González.

La entidad propone que se describa como economías regionales a todas las actividades provenientes del sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, cuyos sistemas de producción, elaboración e industrialización están vinculados a zonas geográficas específicas.

A partir de esta explicación, plantea la incorporación de un nuevo artículo o la modificación del 206 del proyecto: el que fija en un 0% la alícuota de derecho de exportación para todas las mercaderías correspondientes.

Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, es importante establecer “lo que se entiende como economía regional y que va a tributar cero”.

“De la forma en que está redactado el artículo 206, están las grandes cadenas, pero nos estamos olvidando de otras”, declaró en diálogo con Perfil, y sumó que la Came representa a las actividades que no tienen un vocero.

“Lo que no entra en ese artículo específicamente va a quedar afuera”, reiteró.

Datos

En octubre del año pasado, de acuerdo con datos de la Came, por la caída de precios en el mercado internacional, entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 las exportaciones de las economías regionales cayeron en USD 1.000 millones, pasando de USD 7.600 millones a USD 6.600 millones.

La entidad detalló que el sector comprende a 31 complejos agroindustriales, que engloban a unos 159.000 productores (el 63% de los argentinos), distribuidos mayormente en pymes ubicados fuera del área central del país.

Aunque distintos fenómenos afectan a cada uno, la Came resaltó que la presión impositiva, las distorsiones macroeconómicas, la crónica falta de financiamiento específico y las dificultades para conseguir mano de obra abrían paso a un escenario complejo y adverso.

“En los 31 complejos agroindustriales regionales que mide Came, por lo general el productor no fija precio: entrega la mercadería que toma el sector industrial, que en ciertos productos está muy concentrado (vitivinicultura, yerba mate tabaco, peras y manzanas) y que establecen las normas y las pautas de pago”, precisó en aquel entonces Vernengo.

“Tenemos productores que ante la falta de rentabilidad no pueden hacer muchas innovaciones tecnológicas y, por ende, no aumentan los volúmenes de producción. Si afectan fenómenos climáticos, eso se traduce no solo en menores volúmenes, sino también en menor calidad de la producción”, agregó.

Demandas

La mano de obra es una de las grandes demandas de las economías regionales. Conseguir cosecheros, por ejemplo, no es tarea sencilla. De acuerdo con la Came, levantar las cosechas de los 31 complejos agroindustriales requiere unos 625.000 jornales, lo que no se traduce en igual número de trabajadores. Esto se debe a que un mismo operario puede trabajar en más de una producción en una misma temporada.