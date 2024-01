El 65% de los trabajadores argentinos tiene ambiciones de crecimiento en su carrera profesional

Casi siete de cada 10 argentinos desea crecer en su trabajo y más de la mitad desea asumir mayores responsabilidades. Las expectativas de desarrollo profesional vienen evolucionando en los últimos años, según el relevamiento anual de Randstad

¿Cómo son las expectativas del trabajador argentino? Un relevamiento privado reveló que 65% tiene ambiciones de crecimiento en su carrera profesional, cifra que supera en nueve puntos porcentuales a la media arrojada a nivel global. Asimismo, la mitad de los encuestados indicó que desea asumir mayores responsabilidades en el marco de su desarrollo de carrera, superando también en cinco puntos porcentuales a los datos globales.

Los datos se desprenden de la última edición del Workmonitor de la consultora en Recursos Humanos Randstad que mide estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina.

Sobre estos resultados del estudio, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay afirmó: “Estamos viendo que el concepto de ambición de carrera y las expectativas de desarrollo profesional vienen evolucionando en los últimos años, de la mano del cambio de prioridades y la reconsideración de lo que las personas quieren y esperan de sus trabajos. La búsqueda de un mejor equilibrio entre vida profesional y personal y la flexibilidad como condición innegociable están hoy en el centro de las decisiones de carrera y modifican el sentido tradicional que tenía el progreso y las ambiciones de carrera laboral».

En este sentido, 42% de los trabajadores argentinos afirmó que dejaría su empleo si no le ofreciera oportunidades de desarrollo profesional, siete puntos porcentuales por encima de la media global (35%), y tan solo 24% de los consultados aseguró ser feliz en su trabajo y no desear ningún tipo de desarrollo en su carrera. En este punto, la diferencia con las cifras globales cambia, donde 39% de los encuestados aseguró ser feliz en su trabajo y no tener mayores ambiciones de carrera.