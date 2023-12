Universidades: la Conadu rechazó el DNU de Milei

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) rechazó el DNU firmado por el presidente Javier Milei al considerarlo un atropello sobre los derechos históricos de la sociedad argentina y su pueblo trabajador.

A través de un comunicado, expresó: “Decimos no a la entrega del patrimonio nacional, no a la vulneración de los derechos laborales y no al ataque a las instituciones de la democracia. Reivindicamos a la educación y a la universidad pública como derechos inalienables y fundamentales para el desarrollo de nuestra nación. No aceptaremos ninguna prohibición que trate de limitar y/o condicionar la organización y el ejercicio pleno de nuestros derechos laborales y sociales”.



Y concluyen: “Denunciamos la inconstitucionalidad de este DNU y junto con nuestra CTA hacemos un llamado a la unidad de todas las organizaciones sociales, políticas y gremiales para frenar el saqueo de nuestra Patria y el avasallamiento de nuestros derechos”.



En declaraciones mediáticas, Carlos De Feo, secretario General de Conadu, se refirió al presupuesto de las universidades: “si ponen el mismo que este año será imposible hacer que las universidades funcionen” y agregó “nosotros hemos firmado una paritaria para este mes de 6 puntos preventiva porque pensamos que seguía el gobierno que estaba, pero con este 6% no cubre el mínimo el aumento del mes de diciembre”.