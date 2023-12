El duelo épico entre fanfic y los derechos de autor de la Tierra Media

Por Sergio Castelli (*) y María Florencia Rodriguez (**)

En la contienda legal que se desarrolla en la Tierra Media del universo de J.R.R. Tolkien, la espada de la justicia ha caído con firmeza sobre el autor de un fanfic, Demetrious Polychron.

Lo que inicialmente prometía ser una saga épica paralela a la obra maestra de Tolkien se ha convertido en un drama legal que ha dejado a Polychron derrotado y con una factura de 134.637 dólares por costos judiciales.

En su obra The fellowship of the kings: the war of the rings, Polychron buscaba expandir el rico mundo de Tolkien, pero su sueño se desvaneció cuando acusó a Amazon y al legado de Tolkien de plagiar su trabajo para la serie El señor de los anillos: los anillos de poder. Sin embargo, este enfrentamiento legal resultó ser una trampa astuta, pues Polychron, en realidad, era el infractor.

La saga legal comenzó cuando Polychron demandó a Amazon y Tolkien Estate por la astronómica cifra de 250 millones de dólares, alegando que los productores de la serie habían robado sus ideas. Sin embargo, la contrademanda presentada por Amazon y el patrimonio de Tolkien fue como una contraofensiva bien orquestada, revelando que Polychron estaba violando la ley de derechos de autor al continuar el legado de Tolkien sin permiso.

El tribunal de California no sólo desestimó la demanda de Polychron sino que también respaldó la contrademanda, describiendo su intento como «irrazonable» y «frívolo desde el principio». La excusa de Polychron de que su obra solo estaba inspirada en el mundo de Tolkien fue rechazada de plano, ya que su fanfic se basaba completamente en los personajes y el universo de El señor de los anillos.

Las acusaciones de Polychron sobre la supuesta copia de lenguaje exacto por parte de la serie de Amazon también se desmoronaron, ya que el tribunal señaló que los elementos que afirmaba como propios pertenecían legítimamente a Tolkien. Mientras Amazon pagó por los derechos de la obra, Polychron utilizó sin permiso esos elementos, construyendo su demanda sobre una propiedad intelectual que no le pertenecía.

La sentencia dictaminó que Polychron no sólo debe destruir todas las copias de su libro secuela sino que también le prohíbe circularlo, bajo amenaza de fuertes multas. Además, la factura de los costos judiciales es un recordatorio contundente de las consecuencias económicas de tratar de reclamar derechos donde no los hay.

La desestimación de su demanda por parte del tribunal de California y la justificación de la contrademanda resaltan la irracionalidad y la frivolidad de su intento. La excusa de que su obra estaba simplemente «inspirada» en el mundo de Tolkien fue rechazada de plano, ya que su ‘fanfic’ se apoyaba completamente en los personajes y el universo de El Señor de los Anillos.

Esta historia no sólo destaca la importancia de respetar los derechos de autor, incluso en el vasto y mágico universo de la fantasía, sino que también sirve como una advertencia sobre las consecuencias económicas de tratar de reclamar derechos donde no los hay.

En última instancia, mientras la Tierra Media de Tolkien continúa encantando a millones, la saga legal de Polychron subraya la necesidad crucial de proteger los activos de propiedad intelectual y las serias repercusiones de utilizar algo sin la debida autorización. Una lección que resuena no solo en el reino de la fantasía, sino en todos los rincones del mundo creativo y legal.

(*) Agente de la propiedad industrial

(**) Abogada, agente de la propiedad industrial