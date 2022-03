Cada año nacen 1.200 en el país. La Sociedad Argentina de Pediatría lanzó un pedido especial a la comunidad para incluirlos y respetarlos

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un pedido especial a la sociedad para incluir y respetar a niños y niñas con síndrome de Down, que, según informó, nacen 1.200 por año en el país.

La SAP “promueve la inclusión de los niños con síndrome de Down y su derecho a ser diferentes. Si bien no es una enfermedad sino una alteración genética (la más frecuente en el ser humano), representa la principal causa de discapacidad”. Eso afirmaron los especialistas en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora hoy.

“El Día Mundial siempre es una buena oportunidad para destarcar que el acompañamiento y la estimulación temprana son determinantes de una buena evolución a lo largo de la vida. Son niños y niñas como cualquier otros pero no son eternamente niños. Son bebés, luego niños, adolescentes, jóvenes y luego adultos con síndrome de Down y en todas las etapas merecen la inclusión y el trato igualitario”, afirmó el Fernando Burgos, médico pediatra especializado en el tratamiento de esos niños.

Según el Registro Nacional de Anomalías Congénitas (Renac), nacen cada año en Argentina aproximadamente 1.200 niños con síndrome de Down. La prevalencia es de 17,26 por cada 10.000 nacimientos, lo que representaría una población aproximada de 70 mil individuos en todo el país.

Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Las personas con Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos, como es habitual, por eso también se lo conoce como “trisomía 21”. Los cromosomas son las estructuras que contienen el ADN, que es el principal constituyente del material genético de los seres vivos o de una parte de él.

Si bien no existe una causa única del Down, entre los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de su desarrollo se destacan la edad avanzada de la madre, que los padres sean portadores de la translocación genética que lo desencadena y haber tenido previamente un hijo con el síndrome.

“Es la alteración genética más común en el ser humano; suele afectar el desarrollo cerebral y del organismo y es la principal causa de discapacidad intelectual; también puede ocasionar problemas médicos, como trastornos digestivos o enfermedades cardíacas”, sostuvo Burgos.

Según cada caso, participan en la atención médica de estos niños/as, bajo la coordinación del pediatra de cabecera, un conjunto de profesionales de la salud que incluye psicólogo, neurólogo, endocrinólogo, cardiólogo, kinesiólogo, educadores especiales, terapeuta del habla, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y trabajadores sociales.

“Lo más importante es el vínculo del niño o niña con la familia, para lo cual se destaca la figura del psicólogo, quien tendrá la tarea de colaborar para estructurar ese buen vínculo”, explicó Manuel Maza, neurólogo pediatra, miembro del Comité de Discapacidad de la SAP.