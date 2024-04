Condiciones y desafíos laborales en Córdoba: FEPUC alerta sobre pérdida de poder adquisitivo de profesionales

La Federación de Profesionales de Córdoba advirtió sobre la creciente disparidad entre la Canasta Básica Total (CBT) y los salarios de profesionales. Junto con una inflación crónica, despidos masivos y renovaciones de contratos por períodos mínimos, el combo ha agudizado la precariedad laboral

A horas del Día del Trabajador, la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc) alertó sobre la preocupante situación que atraviesa el sector profesional respecto a sus condiciones laborales y la pérdida de su poder adquisitivo. Esto en una provincia que cuenta con 500.000 personas con estudios superiores completos.



La federación, con más de 150.000 representados a través de 29 entidades, destacó que los profesionales son trabajadores calificados y su labor no deja de constituir una forma de trabajo amparada por la ley. “El principio garante es aplicable tanto a profesionales que trabajan en relación de dependencia (sea pública o privada) que encuentran amparo a sus derechos en los estatutos especiales que los rigen, cuanto a quienes ejercen su profesión y trabajan en forma libre o independiente”, aclaró la entidad que desde hace más de siete años viene advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones laborales.



Del análisis de los últimos 20 años, Fepuc observó que la puja sobre los ingresos la ganaron las personas que trabajaban en relación de dependencia. En tanto que la pérdida de poder adquisitivo es una problemática que sufren los trabajadores argentinos dentro de los que se encuentra el sector profesional. En este sentido, hizo foco en la inflación crónica que tuvo su máxima expresión durante el último año, principalmente en el primer trimestre de 2024.

En la reciente presentación del Observatorio de Profesionales de Fepuc en el IV Encuentro Nacional de Graduados y Organizaciones Profesionales realizado en Santiago del Estero, “se constató la alarmante disparidad entre el crecimiento de la Canasta Básica Total (CBT) y el salario promedio de un trabajador estable (Ripte)”.



Esta disparidad ha llevado a que en febrero pasado el ingreso promedio apenas cubrió una fracción de lo que cubría hace diez años atrás. Entre 2015 y 2024 la Canasta Básica Total (CBT) para la “unidad de adulto equivalente”, creció 94 veces, mientras que el salario promedio de un trabajador estable (Ripte) creció 41 veces.



Esto significa que en 2015 una persona trabajadora de cualquier sector cubría con su ingreso 6,4 canastas básicas totales (CBT) de unidad de adulto equivalente, mientras que en febrero de 2024 cubrió sólo 2,7.

“El clima de precariedad laboral se intensifica con la incertidumbre que viven las y los profesionales, no solo en ámbito del subsector privado, si no también en el subsector estatal, así lo evidencian las recientes desvinculaciones masivas y las renovaciones de contratos por períodos mínimos. En la jurisdicción nacional hubo en marzo pasado alrededor de 15 mil desvinculaciones, y las renovaciones de unos 55 mil contratados fue por sólo seis meses, contribuyendo esto no solo a la inestabilidad laboral del sector sino también a la pérdida de profesionales en sectores clave de la economía”, señaló Fepuc.

Frente a contextos de ajustes y reestructuraciones, “aquellos profesionales que trabajan con contratos precarios son las más vulnerables. Desde contratos de «planta transitoria» hasta el régimen de «monotributistas», formas de empleo que evidencian una relación de dependencia encubierta, resultan en ingresos un 20% más bajos que aquellos bajo relación de dependencia directa. Además, a este grupo se suman las personas que tienen becas o programas de empleo, y las que tienen trabajos informales”.



En Córdoba, según los estudios del Observatorio de Fepuc, 20% de profesionales están bajo estas condiciones. Sólo considerando las profesionales vinculadas a la federación, hay más de 25 mil profesionales en situaciones de vulnerabilidad que comparten estas condiciones de trabajo.

“El contexto actual se complementa con las características de una posible reforma laboral (que se trata en Diputados) que podría profundizar las desigualdades y vulnerabilidades laborales descriptas en lugar de abordar de manera efectiva las necesidades y preocupaciones reales del sector en el mercado laboral actual”, señaló la federación al tiempo que advierte sobre la “alerta máxima a todos los sectores” para el día del trabajador.

Desregulación del mercado laboral