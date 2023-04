Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Que nuestra sociedad está crispada, por motivos varios, es un hecho palpable en la calle todos los días.

Se dice que la pandemia ha exacerbado ciertos problemas sicólogos que siempre estuvieron ahí. Otro factor resulta la seguidilla de malas políticas económicas y la pauperización social, así como el divorcio que tienen con la realidad ciertos actores públicos, más preocupados en el interés propio que en el bien común.

El crimen del colectivero Daniel Barrientos en la madrugada del 3 de abril pasado, en La Matanza, volvió a poner en la discusión pública no solo el tema de la inseguridad, sino, al decir de la página digital de Todo Noticias, “la percepción generalizada de que existe una brecha enorme entre la dirigencia política y la vida real del ciudadano de a pie”.

Abonan eso con los resultados de un estudio de opinión pública elaborado por la Universidad de San Andrés la pasada semana y que revela que “apenas un 9% de los encuestados está satisfecho con la marcha de las cosas en la Argentina. Visto en clave negativa: el 89% de las personas consultadas se manifiesta insatisfecho con el presente del país”.

El chofer asesinado tenía 65 años, le faltaba solo un mes para jubilarse, vivía en González Catán y había trabajado por casi 30 años en la empresa que controla la Línea 620, siendo uno de los más antiguos, experimentados y queridos choferes de tal línea.

Por su muerte y en demanda de mayor seguridad para quienes trabajan en los colectivos, choferes de unas 86 líneas, declararon la huelga y cortaron la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas, en su intersección con General Paz.

Cuando el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni llegó al lugar fue atacado a golpes de puño y a piedrazos en una violenta escena, debiendo ser sacada por la Policía de la Ciudad.

Como nos dijo un analista político de Capital Federal: “Tenemos una dirigencia que no solo no hace bien su trabajo, sino que tampoco puede prever las consecuencias de esa ineficiencia. Siempre se creyó que el desborde social vendría por el lado económico y fue al final por el de la seguridad. Si se tomaran el trabajo de ver ciertas encuestas sobre por qué la gente se va del país verían que la inseguridad marcha pareja con las razones económicas. Otra nuestra que no hacen los deberes ni para su propia supervivencia política”.

No ayudó a la tranquilidad pública, lo que se difundió también por algunas redes, sobre los pocos o nulos antecedentes en materia de seguridad de funcionarios de alto nivel en dicha área. Se trataría, porque no nos consta, según esas publicaciones, de puestos logrados por afinidad política más que por conocimiento en el tema.

La agresión al ministro Berni es repudiable como toda muestra de violencia. Tanto, como las desafortunadas declaraciones de pretender mostrar un crimen común que provocó la muerte de un trabajador, como una oscura conspiración política. Según nuestras fuentes judiciales, ocurren entre tres y cuatro muertes de este tipo por semana en el conourbano bonaerense.

En igual sentido, también es lamentable la sobre actuación al detener a los dos choferes culpables de los golpes, como si se tratara de sicarios del narcotráfico o terroristas.

Para colmo, lo filman dejando en evidencia que se ejerció una fuerza desproporcionada para detener a quien solo era un trabajador en un hogar de clase media que no se resistió ni mínimamente a la detención.

Pese a ello se lo hizo salir de su casa y se lo echó al suelo e inmovilizó con uso de la fuerza mientras lo esposaban.

Tampoco ayuda a la percepción pública que todo el procedimiento fuera llevado a cabo por una policía cuyo jefe es precisamente a quien habían golpeado.

Para abonar las críticas de quienes dicen que todo era una puesta en escena, se los termina liberando a ambos choferes luego de decretarse una huelga de colectivos y al efecto de levantar la misma, sin cumplir con otro acto que tomarles declaración como imputados. ¿No podía solo citárselos como ocurre en cualquier hecho de lesiones leves?

La gente está crispada, es cierto. Y lo más preocupante que quienes deben llevar tranquilidad, parece que actúan en sentido contrario.

No cabe duda de que los avances de la humanidad en el campo del conocimiento son permanentes. El progreso científico y su aplicación a partir del desarrollo tecnológico han mejorado nuestra calidad de vida de manera impensada en el pasado. Eso sí, en no pocas ocasiones su mala aplicación (la bomba atómica, por ejemplo) ha ocasionado, lamentablemente, catástrofes indeseadas. Es por eso que es imprescindible que el progreso de la ciencia vaya acompañado por pautas éticas claras que sirvan como guía y control de la actividad científica y tecnológica.

En los últimos días hemos tenido un claro ejemplo de este mandato: el reclamo que se ha hecho respecto del desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Su aparición amenaza con causar una revolución en el campo del conocimiento, de la producción, de la educación y demás actividades humanas.

Es que, a partir del uso de esta tecnología, se podrá entrenar a las computadoras para realizar distintas tareas a partir del procesamiento de la cantidad de datos que se les incorpore. De esta manera, la IA hace posibles tareas como si fuesen seres humanos. Es precisamente por ello que es indispensable que sea acompañada por reglas éticas que controlen e impidan abusos que produzcan más males que beneficios.

Es cierto que muchas empresas han establecido códigos éticos para regular su actividad. Por otro lado, la Unesco ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados. Asimismo, en estas últimas semanas se han levantado distintas voces reclamando lo mismo. La particularidad de ello es que esas voces provienen de sujetos o grupos con distintas intenciones o ideologías.

Por un lado, un grupo de expertos, entre los que se encuentra Elon Musk, firmó una carta abierta en la que pide «pausa a los experimentos de esta tecnología, dado que podrían traer aparejados grandes riesgos para la humanidad».

En la misiva han dicho textualmente: «En los últimos meses hemos visto cómo los laboratorios de IA se han lanzado a una carrera descontrolada para desarrollar y desplegar cerebros digitales cada vez más potentes que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de manera fiable». Además, manifestaron: «¿Debemos permitir a las máquinas inundar nuestros canales de información con propaganda y mentiras? ¿Debemos automatizar todos los trabajos, incluidos los gratificantes? ¿Debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Estas decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no electos».

China

Recientemente, con la misma intención pero para proteger otros intereses, el gobierno de China, con la intención de garantizar «el desarrollo sano y la aplicación estándar de la tecnología de IA generativa», ha decidido imponer la realización de una «inspección de seguridad» a las herramientas desarrolladas basadas en la IA. Pero aquí la intención no es proteger a la humanidad sino controlar que los contenidos generados por la IA reflejen “los valores socialistas fundamentales y no contener contenidos relacionados con la subversión del poder del Estado”.

Sea con el objetivo que fuere, vemos que el control moral de la IA se presenta como un mandato destinado a satisfacer ciertas necesidades. Para unos, el bien de la humanidad. Para otros, el bien del partido o de la ideología. No es nuestra intención discutir aquí ese punto, que sería motivo de un análisis más profundo.

Entendemos que es indispensable regular éticamente el desarrollo científico/tecnológico para que sirva de buena manera a los intereses de las personas, y no que sea mal usada para bien de un grupo de poderosos que hagan con ello cualquier cosa; máxime cuando en el pasado, tales avances han tenido la posibilidad de ser causa de enormes daños a la humanidad.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales