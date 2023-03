El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió esta noche que no se puede pedir que el tribunal intervenga “y después decir que no es competente”. En una entrevista con Joaquín Morales Solá, en TN, el juez dijo esto en el contexto de preguntas vinculadas al proceso de juicio político al Máximo Tribunal y en el marco de las críticas del Gobierno por la cautelar que la Corte otorgó a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la coparticipación.

“A la Corte le llega un caso, no es que inventa un caso. No es que un día dice ‘hoy me voy a meter en otro poder’. Las causas le llegan”, afirmó.

“Lo que no se puede decir después de haber pedido la actuación es ‘ustedes no son competentes para esto’, porque no se entiende sino por qué golpeo la puerta y pido justicia si quien me está respondiendo no está habilitado para hacerlo, es importante que se tenga en cuenta esto”, explicó. También afirmó “en abstracto” que “no se puede juzgar a un juez por el contenido de sus sentencias”, cuando Morales Solá le consultó por la motivación del oficialismo para poner en el banquillo de los acusados a los ministros de la Corte Suprema.

Por otro lado, se refirió a la tensión con el presidente Alberto Fernández que, durante la apertura de sesiones ordinarias, cuestionó con dureza a la Corte y a la resolución de la cautelar de coparticipación. “Cuando llegó la invitación, sabíamos lo que podía pasar, sabíamos cuál podía ser el clima”, manifestó.

“Siempre que hay una resolución judicial alguien queda disconforme. Esta tensión, con distintas modalidades y las formas, se da en las mayorías de las democracias en el mundo. El político suele reclamar, dice que quiere cambiar algo pero que el juez se lo impide, el juez suele decir que no se puede hacer la cosa de cualquier manera, esto es una tensión casi permanente, que hace a la dinámica de la división de poderes”.

Además, afirmó que cada poder del Estado está atravesando parte de esa tensión considerando “las atribuciones que tiene cada uno. El Congreso lo está haciendo con el juicio político, la Corte con leyes que pudo haber dictado el Congreso”, añadió.

Sobre las críticas del Presidente en la Asamblea Legislativa, afirmó que cuando recibieron la invitación “charlamos entre los cuatro ministros y decidimos enviar al presidente y vicepresidente” del máximo tribunal del país. Añadió que no reaccionaron porque la Corte “no se puede dejar llevar por simpatías o antipatías, tiene que mantener la templanza”.