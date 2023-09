Reclaman el cese del diferimiento de los retroactivos adeudados. La Corte otorgó un aumento de 6,5% a partir de julio

Los empleados judiciales de la provincia de Córdoba llevarán a cabo hoy un paro de actividades, por 24 horas, en reclamo de mejoras salariales.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia (AGEPJ) le reclama al Tribunal Superior de Justicia que aplique en forma inmediata el aumento al salario básico, sin demorar el pago de los retroactivos que correspondan.

Días atrás, el Poder Judicial de Córdoba informó que liquidará el aumento de 6,5 por ciento -que replica el incremento salarial otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)- con los haberes de septiembre y retroactivos adeudados a mediados del mes de octubre.

“Es inentendible que, en el evidente contexto inflacionario, se ofrezca abonar los retroactivos no junto al pago de haberes sino recién a mediados de octubre. Esto no contempla las diferencias salariales existentes en el poder judicial, que tiene una planta donde magistrados gozan de la equiparación y empleados no, por tanto los niveles salariales arrastran una brecha donde las trabajadoras y trabajadores llevamos la peor parte”, subrayó AGEPJ en un comunicado.

Asimismo, plantó la necesidad de que el “nuevo sistema que habría determinado la CSJN de sus aumentos, esto es mes a mes, sea aceitado lo mejor posible en la provincia para evitar una perjudicial acumulación de retroactivos en los siguientes tramos”.Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre, tras la resolución de la CSJN, el Poder Judicial de Córdoba dictó una resolución replicando a para los trabajadores judiciales un aumento salarial de 6,5 % a partir de julio de 2023, en cumplimiento del acuerdo salarial vigente.