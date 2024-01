Solución financiera sumó nueva opción de inversión con la tasa más alta del mercado 

La fintech n1u enfocada en el segmento gamer renovó su propuesta y propone un modo de hacer transacciones de una manera diferente

La solución financiera, n1u, suma un nuevo servicio que permitirá a los usuarios hacer crecer su dinero con el actual rendimiento más alto del mercado.

A partir de ello, la all in one wallet gamer (billetera virtual todo en uno), permite al usuario activar la función “Invertí” en la aplicación, aceptar los términos y de este modo, todo el dinero que sea ingresado en la cuenta comenzará a generar rentabilidad diaria.

Cabe destacar que, desde su lanzamiento en el 2023, n1u evolucionó y propone una estética, un lenguaje y un modo de transaccionar gamificado diferente. Así, con el objetivo de estar a la altura de las necesidades y demandas de su segmento, la fintech sumó su cuenta remunerada a sus múltiples funcionalidades.

“Cuando pensamos en crear n1u vimos que el universo gamer era excluido del ecosistema financiero a pesar de realizarse más de 1.340.000.000 transacciones financieras al mes en plataformas gaming. Por eso creamos una solución con un ADN a medida para que puedan decidir sobre sus finanzas y así llevarlos al próximo nivel. Ahora dimos un paso más y desarrollamos nuestra propia cuenta remunerada que les permitirá, en un contexto económico tan desafiante, hacer crecer su dinero o como lo llamamos en el mundo gamer, buffear su plata mientras cuentan con la disponibilidad del mismo”, explicó Facundo Corsi, CEO de la compañía.

Este nuevo lanzamiento es solo uno de los beneficios de ser parte del n1uverse, el programa de lealtad de la plataforma donde las recompensas van desde disfrutar de promos en diferentes marcas hasta acceder a diamantes, minecoins, y membresías para juegos.

Además, los usuarios pueden enviar/recibir dinero, recargar el celular y hacer recargas gamer, operar a través de QR, pagar servicios y suscripciones, comprar/vender crypto, obtener acceso a un torneo exclusivo en Gamers Club y conseguir sus membresías Premium y Plus.

Por su parte, todos los usuarios -a partir de los 13 años- acceden a una tarjeta prepaga Visa, que pronto también podrán utilizar para pagar con su saldo en crypto en cualquier comercio.

Balance 2023

Desde su lanzamiento en abril del 2023, n1u alcanzó 950.000 descargas, 100.000 usuarios activos y una activación de 42,3%.

Dentro de su plataforma, el 41% transacciona dentro de la categoría games, y el resto se reparte en streaming, entretenimiento y aplicaciones de delivery entre los principales rubros. Además, dentro de la plataforma, el 36% ya compró o vendió crypto.

Asimismo el 31% de los usuarios usa coins (monedas) para recargas, el 38% para Playstation y un 22% para Xbox Live Pass, en tanto que el programa de loyalty (lealtad ) sigue evolucionando para que la experiencia sea cada vez más segmentada, personalizada, y con más beneficios!

“Seguiremos potenciando nuestra propuesta para que los usuarios encuentren en la app la mejor experiencia para transaccionar jugando, de una manera más simple y divertida. Pagando, ahorrando, invirtiendo, siempre en modo juego”, concluyó Corsi