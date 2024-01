“Mesa judicial”: sobreseyeron a Mauricio Macri

En el marco de la causa conocida como “mesa judicial”, impulsada para investigar si el gobierno de Mauricio Macri presionó a jueces para lograr fallos favorables o para castigar a los magistrados que firmaban fallos adversos, el ex presidente, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y otros ex funcionarios fueron sobreseídos.

La Justicia entendió que no hubo delito y destacó que en cuatro años de pesquisa no se encontraron pruebas que sustentaran aquella hipótesis.

En ese sentido, recordó que los jueces supuestamente presionados no hicieron denuncias pese a que estaban obligados en su calidad de funcionarios públicos. Además, precisó que cuando fueron a declarar afirmaron que no se sintieron afectados ni cambiaron sus decisiones.

Al respecto, la jueza María Eugenia Capuchetti valoró que la cuestión no es menor. “Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar”, enfatizó.

La sentenciante sumó que tampoco advirtió que los magistrados (independientemente de no denunciar) “se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”.

Así, concluyó que “no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.

Paralelamente, advirtió que las investigaciones abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación no podían ser consideradas como un factor de presión, porque ello desvirtuaría la interpretación sobre los resortes establecidos para evaluar la labor de magistrados.