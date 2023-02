Cooperativistas quieren apurar las medidas. Advierten de que a las subas del animal en pie se les van a sumar las quitas de subsidios de febrero, por lo que el precio va a seguir aumentando. La Secretaría de Comercio trabaja en ampliar la oferta

Se trata de un producto central en la mesa de las familias argentinas, que en enero tuvo aumentos importantes que muy probablemente se repitan en febrero, por la dinámica industrial del sector, en el que los aumentos del precio de la hacienda, que han llegado según la categoría hasta 45%, tardan algunas semanas en terminar de reflejarse en las carnicerías.

El aumento de la carne afecta fuertemente el humor de la población, detalle no desdeñable en un año electoral, por lo que el Gobierno nacional trabaja en un plan de descuentos mientras se difunden los primeros índices de subas que hubo, no sólo en el precio de los animales en pie sino en los productos de frigoríficos y en las mismas carnicerías.

Un informe de la Agencia de Noticias Solidarias (Ansol) reveló que cooperativistas del sector dieron precisiones sobre el motivo del aumento y las necesidades de medidas oficiales para frenarlo.

Marcelo Yaquet, referente de la cooperativa Frigorífico La Foresta, explicó que se debe a que «el precio venía planchado y pasó de un valor promedio de un animal en pie de $310 o $320 el kilo a $460 o $470, aproximadamente 45%». En ese sentido, precisó que «el precio venía atrasado por diferentes factores, y coyunturalmente era así, pero creo que ahora se les fue la mano, un aumento que estaba bien era $400 el kilo«.

Yaquet, además , aclaró que se llegó a esta situación porque «la materia prima es lo que fija los precios para adelante, y a esto se le suma la quita de subsidios de energía en febrero, que implica 23% más de aumento, por lo que los costos aumentan cada vez más y eso se termina volcando en el precio, porque aumenta la media res y también la luz».

La semana pasada, Fernando Heredia, gerente de Compras de Cooperativa Obrera -red de supermercados solidarios con 150 locales en todo el país-, había adelantado a la prensa que «el sector de la carne este último mes está teniendo unos aumentos muy importantes, se está hablando de casi 40 por ciento de suba, el animal en pie ya subió ese valor». El dirigente dijo que esperan «alguna alternativa a través del Gobierno, como pasa con harina y aceite, porque si no es un impacto enorme al bolsillo del consumidor».

Por último, según los datos Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), en la carnicería una familia tipo gastó $19.406 por mes, como mínimo, mientras que en diciembre el costo fue de $18.970, por lo que hasta el 31 de enero habían registrado un aumento leve, de 2,3% y casi 60% anual. Estas cifras refuerzan la idea de que la inflación se sintió más en los supermercados o grandes almacenes y no tanto en los comercios barriales.