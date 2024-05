Prepagas: Caputo anuncia cómo deberán aplicar los aumentos

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene previsto anunciar este jueves la fórmula que las empresas de medicina prepaga deberán utilizar para aumentar sus precios.

“El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado. Además, se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El mensaje de Caputo fue en respuesta a una usuaria de esa misma red social, que escribió: “llegaron las facturas y no es lo acordado”.

El Gobierno mantiene una disputa con los prepagas desde mediados de abril, cuando dispuso poner límites a los aumentos que aplicaron esas empresas desde diciembre último.

Es que esas compañías habían ajustado los valores de sus cuotas muy por encima de la inflación: entre diciembre y marzo la suba de precios fue de 70% y las cuotas de las prepagas subieron más de 150%.

Además, el Poder Ejecutivo presentó un recurso judicial en el que advirtió que “el accionar de las prepagas es un comportamiento que evidencia un abuso en contra de los argentinos de bien”.

“Valiéndose de su posición dominante, aumentaron las cuotas por encima del 70% ciento del índice de inflación durante los últimos cuatro meses”, añadió.