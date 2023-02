NYC & Company, la organización oficial de promoción de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, anunció el inicio de la venta de boletos para la NYC Off-Broadway Week, que, en su decimocuarto año, ofrecerá boletos 2 por 1 para 23 espectáculos Off-Broadway desde el 13 próximo al 5 de marzo.

“Durante 14 años, NYC-Off Broadway Week ha invitado a los neoyorquinos y visitantes a experimentar el mundo del teatro en un entorno íntimo con historias únicas y queridas, y obras innovadoras”, comentó Fred Dixon, presidente y director Ejecutivo de NYC & Company.

“Estamos entusiasmados por continuar nuestra asociación con The Off-Broadway League con una lista de 23 producciones increíbles para que todos disfruten”, agregó Dixon.

Los espectáculos participantes en NYC Off-Broadway Week 2023 incluyen: 1+1; Anthony Rapp’s Without You; Asi Wind’s Inner Circle; Becomes a Woman by Betty Smith; The Best We Could; black odyssey; Blue Man Group; The Coast Starlight; Dog Man: The Musical; Drunk Shakespeare; Endgame; Friends! The Musical Parody; Gazillion Bubble Show; La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao; The Little Mermaid the Musical; The Office! A Musical Parody; Perfect Crime; The Play That Goes Wrong; Solo, A Show About Friendship; Stranger Sings! The Parody Musical; Sugar Daddy; The Wanderers; y Titanique.

“Estamos orgullosos de continuar trabajando junto con NYC & Company para presentar a los neoyorquinos y visitantes el circuito Off-Broadway. Cada año, durante el invierno y el otoño, nuestro programa permite que nuevas audiencias entren y experimenten una variedad de espectáculos excepcionales en el escenario dentro de un ambiente íntimo”, expresó Casey York, presidente de The Off-Broadway League.

El programa de este año contempla muchas actuaciones estelares, como las de la actriz Katie Holmes en The Wanderers, Anthony Rapp en Anthony Rapp’s Without You, Constance Shulman en The Best We Could, y Michelle Wilson en The Coast Starlight, entre otros.

Los visitantes pueden acceder a nycgo.com/off-broadway-week para encontrar herramientas útiles, como un filtro para clasificar las producciones por tipo de espectáculo (musical, obra de teatro, actuación), género (comedia, drama, para niños, magia), audiencia (familiar, sólo para adultos), y vecindario. También pueden adquirir allí los boletos.

Desde su lanzamiento en 2009, más de 600 producciones Off-Broadway han participado en la NYC Off-Broadway Week, que también ha generado más de cuatro millones de dólares en ingresos por las ventas. Se han vendido más de 100.000 entradas.

La industria turística de la ciudad de Nueva York continúa recuperándose: 56,4 millones de viajeros visitaron los cinco distritos en 2022, cantidad que muestra un aumento de 71,4% con respecto a 2021 (47,4 millones nacionales y 8,9 millones internacionales). Esto marca el regreso de 85% del récord de visitas de 2019 de la ciudad, que sigue en camino de atraer a 61,7 millones de visitantes en 2023.