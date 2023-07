La economía social pule su propia plataforma, para presentarla y discutirla con los candidatos.

El presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), Juan Pivetta, anunció a la prensa especializada del mutualismo cordobés que a nivel nacional se está conformando un comité integrado por mutuales y cooperativas de primer, segundo y tercer grado, para elaborar una propuesta integral a los distintos espacios políticos que competirán en las elecciones generales de octubre.

Mientras las mutuales que prestan servicio de salud siguen divulgando su propio aporte a una reforma en todo el sistema, el dirigente de FAMSA propuso un encuentro nacional para agosto, luego de las elecciones PASO, en el que quedará definido un documento que abordará todos los temas que atraviesan las políticas públicas, desde la mirada de la economía social y solidaria.

Pivetta anticipó que, luego de las primarias, «vamos a presentar un diagnóstico de la economía social en el país y generar una propuesta. No sólo sectorial, sino integral para todo el país; el país que pensamos desde la economía social. Observamos que los candidatos no están discutiendo proyectos, y ahí es donde creemos que el sector asociativo puede generar propuestas que tienen que ver con el mundo del trabajo, de la educación, de la salud, de los servicios, vivienda, financiamiento”.

En cuanto a la fundamentación de esta iniciativa, el dirigente aclaró: “Estamos convencidos que debemos generar ámbitos de opinión, de debate, y esto es un ejemplo, reunir a todo el sector cooperativo y mutual para generar propuestas globales a disposición de quienes conduzcan los destinos de Argentina.

“Ha llegado el momento que el sector tenga un rol mucho más protagónico y aportar a la construcción y a la solución de los problemas que tiene este país”.

Además de la proposición sobre política integral, el titular de FAMSA, se refirió también a lo específico en materia de salud: “la realidad indica que el país no puede tener sólo salud pública. Y la salud privada limita el acceso a la población por los altos costos, por lo que el servicio que prestan las organizaciones solidarias podría, complementándose con la salud pública, ser una alternativa para modificar todos los aspectos que hoy están afectando al acceso a la salud.

“Los problemas de desigualdad se van a profundizar, y se agregará otro que nosotros venimos advirtiendo, que es el de recursos humanos, sobre todo los que ejercen algunas especialidades. No hay suficiente formación en áreas donde más se necesitan, como tampoco hay incentivos salariales para estimular algunas especialidades”, afirmó Pivetta al portal mutualista Prensaconopinion.