Mutuales brindan salud a más de 2,3 millones de personas

Informe sectorial confirma crecimiento del sector solidario y asociativo en los servicios sanitarios privados del país

A mediados de la semana pasada se presentó en el auditorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) el informe Relevar Salud, un trabajo estadístico de campo sobre el alcance que han logrado las mutuales y cooperativas que prestan el servicio de salud en el país, en sus servicios a la población.

El informe es fruto de una tarea llevada adelante por la Federación Argentina de Mutuales de Salud (Famsa), realizada a finales del año 2022 y fue difundido por la prensa especializada mutual. Mediante una encuesta personalizada a las entidades, se mostraron datos que permiten trazar un diagnóstico actualizado sobre la cobertura que prestan las organizaciones de la economía solidaria.

Los datos y el análisis, son una continuidad al anterior proyecto Relevar Salud concretado en 2017, y esa base permitió hacer una proyección y evolución del sector en los últimos seis años, explicó el periodista especializado José Frattini.

El desagregado de la información obtenida será cuestión de un informe que estará disponible para toda la comunidad. Mientras tanto, a primera vista, los elementos más destacados que emergen son que, de toda la población que tiene prestaciones contratadas en el sector privado, el 40% de los consultados eligió a las entidades asociativas, principalmente mutuales. Ese universo se cuantifica en 2,3 millones de personas asociadas que utilizan el servicio de salud de la economía solidaria. Además, entre la encuesta de 2017 y la actual, se registra un incremento de asociados, lo que a Famsa le permite concluir en que el sector «sigue ofreciendo una alternativa de interés para las personas».

Más allá de los datos duros, en este año el Relevar Salud es parte de una elaboración más amplia y con mayor impacto que la encuesta en sí misma. El trabajo se completa con una reseña histórica de las mutuales de salud en Argentina, que concluye con una propuesta integral sobre el sistema sanitario, como aporte del segmento hacia un debate profundo sobre la problemática de la salud y las posibilidades concretas de cambios en todo el espectro.

El presidente de la Federación que nuclea a las entidades que prestan el servicio, Juan Pivetta, consideró que “seguramente se producirán cambios en el sistema de salud, y en este sentido, el mutualismo hoy se presenta con propuestas concretas”.

“Al Estado se le complica mucho resolver las demandas de salud, y el mercado no lo resuelve porque tiene otra lógica. Por eso creo que el mutualismo puede dar las respuestas que el Estado no puede ofrecer y que el mercado no quiere dar”, precisó.

El trabajo completo será volcado en un libro de próxima edición, aunque mientras tanto la dirigencia de Famsa buscará presentar su propuesta ante autoridades del gobierno nacional y se planifica una recorrida por el territorio para poner a disposición de las áreas competentes provinciales.