Milei replantea la obra pública y ya hay despidos

El presidente electo insistió en que se irá a un modelo “a la chilena”. En la práctica, el Estado no financiará en principio proyectos de infraestructura. Si bien dijo que “respetará los contratos vigentes”, ya llegaron telegramas de despido de algunas contratistas con obras en marcha. El impacto en Córdoba es menor

Por Alfredo Flury



El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, aseguró ayer que ya se están enviando los primeros telegramas de despidos en las empresas constructoras debido a los planes del presidente electo, Javier Milei, de paralizar toda obra pública con financiamiento del Estado nacional.

“Ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei. Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga”, manifestó Weiss en una radio porteña.

En una entrevista televisiva, Milei reiteró: «El Estado tiene que honrar sus compromisos, eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo, en obra pública».

Al respecto, señaló que las obras «van a tener que ser hechas por iniciativas privadas» y las públicas que ya están comenzadas serán licitadas nuevamente “para que las haga el sector privado”. En el caso de que no haya interesados, “se paralizarán pues significa que no tenían sentido económico».

Para Weiss, si Milei concreta sus planes, habrá un “crack muy importante” en la economía al paralizar “3.500 obras que están en ejecución en todo el país con fondos nacionales”, y que emplean a “300.000 personas que pasarían a la calle”.

Además -advirtió- “muchas empresas van a estar muy complicadas y al borde del concurso de acreedores”.

La paralización también afectará al trabajo indirecto porque “si la obra pública desaparece, afectará también a las fábricas de insumos”, consideró Weiss.

“Sin dudas, no es un buen comienzo desde nuestro punto de vista. La construcción es un sector económico muy importante, es uno de los más importantes de cualquier país. Queremos tener un diálogo fluido con las autoridades y esperamos poder tener un diálogo más fecundo”, manifestó el empresario.

En ese sentido, señaló que no hubo diálogo alguno con Milei y existió una “conversación informal” con el designado ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

“Ferraro, en KPMG, trabajó como consultor para empresas privadas y para la Camarco. Lo conocemos muchísimo en el sector. Tuvimos una conversación informal para comentarles la situación. Él no nos transmitió ningún mensaje concreto del futuro para ver si todo esto que se está diciendo públicamente va a ser así”, manifestó.

Para el titular de la Camarco “no son muchas las obras públicas que tengan rentabilidad para que el privado se interese”, lo cual augura “un futuro complicado”.

“No tuve la oportunidad de hablar con Milei sobre este tema, pero lo que él transmite en su mensaje es que, si los municipios y las provincias no tienen dinero, van a tener que conseguir un privado que se interese en hacer la obra. Eso en el mundo no supera siete a diez por ciento de la inversión total porque no hay negocio para el sector privado”, concluyó Weiss.

El impacto en Córdoba

Respecto al impacto que tendría la medida en Córdoba, será menor toda vez que, en parte por las diferencias políticas entre el gobernador Juan Schiaretti y el Gobierno nacional, particularmente durante la gestión de Cristina Fernández y ahora de Alberto Fernández, la Nación no tiene muchos frentes de obra abiertos en la provincia.

Incluso el propio Mauricio Macri, quien mantuvo buenos vínculos con Schiaretti, prometió fondos para obras viales clave que luego se pagaron en cuentagotas o directamente no se abonaron.

Esa deuda motivó tiempo atrás que el Gobierno de Córdoba presentara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por deudas superiores a 200 millones de dólares.

“En Córdoba hoy está inconclusa la autopista a San Francisco y la autovía de la ruta 158 como principales”, recordó a Comercio y Justicia una fuente del sector construcción.

“Me comentaron que, en Río Cuarto, una contratista nacional envió telegramas de despido a 40 trabajadores por la obra vial entre esa ciudad y Holmberg”, completó la fuente.

“Sin protagonismo nacional en obras claves, fue la Provincia la que asumió la posta. Incluso la autovía en la ruta 38 se realiza sobre una ruta nacional”, recordó.

En cuanto a los planes de Milei, la fuente consideró, en línea con el titular de Camarco, que es de muy difícil concreción en Argentina.

“El modelo chileno funciona en ese país hace 40 años. Las obras que pueden resultar un negocio para los privados, se las licita con financiamiento a cargo del contratista y a un plazo de 30 años de concesión de tal forma que, por ejemplo mediante peaje, pueda recuperar la inversión”, explicó. El resto, que no tienen chances de recupero, lo financia el Estado que no puede desentenderse de determinados proyectos: por ejemplo, ¿qué privado va a querer reparar un hospital con el modelo Milei? ¿A quién le van a cobrar la inversión, a los médicos, enfermeros y a los internados?, ironizó el informante.