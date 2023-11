Ahora suena Luis Caputo en Economía y confirman al cordobés Mogetta en Transporte

El ex funcionario de Mauricio Macri quedó con mayores chances de conducir una cartera clave. En tanto, Córdoba aportará al secretario de Transporte que ya ayer participó de una reunión de transición. Mientras, Osvaldo Giordano encabezaría la Anses. Fabián López también aparece entre los potenciales funcionarios de Milei. Confirman a Bullrich en Seguridad

La conformación del gabinete del presidente electo Javier Milei, entró en etapa de definiciones, con sorpresas.

Por lo pronto, en las últimas horas crecieron las acciones de Luis Caputo, el ex ministro de Economía y también titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la gestión de Mauricio Macri, para ser el futuro responsable de la cartera económica desde el 10 de diciembre.

En paralelo, la conducción del BCRA quedaría para Demián Reidel, quien fue vicepresidente de la entidad durante la gestión de Federico Sturzenegger, también en la administración Macri. Así, Emilio Ocampo, un hombre del “riñón” de Milei y artífice del plan de dolarización, quedaría marginado de ese cargo.

En tanto, se confirmó que Patricia Bullrich será la próxima ministra de Seguridad.

Sin embargo, en una jornada frenética respecto a la danza de nombres para ocupar puestos claves en el futuro gabinete, sorprendió la decisión de Milei de confirmar al cordobés Franco Mogetta como el próximo Secretario de Transporte de la Nación.

De hecho, el funcionario, cercano al gobernador Juan Schiaretti, participó ayer en Buenos Aires de la reunión de transición de la que formaron parte autoridades del actual Gobierno con el futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

Con todo, no sería Mogetta el único cordobés de la gestión de Schiaretti que se incorpore al gabinete de Milei.

En ese marco, tras conocerse ayer que Carolina Píparo no será la titular de la Anses, trascendió que el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, podría ocupar ese cargo estratégico. Hoy Giordano se encuentra en el exterior. Fuentes consultadas por Comercio y Justicia aseguraron conocer la especie pero aún no contar con la confirmación de la información.

En paralelo, también suena la posible incorporación del actual ministro de Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López.

López era “número puesto” para continuar en la Provincia, ahora bajo la gestión de Martín Llaryora.

Si pasara a integrar el gabinete nacional, Llaryora deberá analizar un “plan B” para ese cargo.

De confirmarse que los tres funcionarios cordobeses se suman a los equipos del gobierno de Milei, quedará explícita la influencia de Juan Schiaretti en el armado de la estructura ministerial.

Si bien el Gobernador se manifestó prescindente en el balotaje, siempre fue muy duro con Sergio Massa pero no hubo referencias contra Milei, salvo en la previa de las elecciones generales, cuando Schiaretti competía contra ambos referentes.

Transición

En tanto, Mogetta participó ayer junto al futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, con el equipo de transición del Ministerio de Economía, en el marco del proceso de traspaso de las áreas de la cartera de Transporte, las secretarías de Energía y Minería y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Dentro de la actual órbita del Gabinete nacional asistieron al encuentro, desarrollado en la sede del Palacio de Hacienda, el ministro de Transporte, Diego Giuliano; las secretarias de Energía, Flavia Royon, y de Minería, María Fernanda Ávila; y el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini.

Por su parte, el futuro ministro -un hombre de confianza de Milei- estuvo acompañado por su equipo de trabajo técnico para la transición integrado por Eduardo Rodríguez Chirillo, Sergio Arbeleche, Tomás Sutton y Franco Mogetta, se informó oficialmente.

Rodríguez Chirillo es socio fundador de la consultora internacional ERC especializado en electricidad, energías renovables, gas y petróleo, y fue consultor a mediados de los 90 de la Secretaría de Energía durante el gobierno del fallecido Carlos Menem.

Arbeleche es socio del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja, especializado en el asesoramiento en aspectos relacionados con Derecho Minero, Oil & Gas, Contratos, Derecho Aduanero, Derecho Ambiental, Derecho Administrativo, Derecho Internacional Público (Tratados, Protocolos, etcétera) y Project Finance.

Finalmente, Sutton es socio del estudio MCA Abogados, especializado en la industria de las telecomunicaciones, mientras que Mogetta es actual secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba.

Una vez finalizado el encuentro, Ferraro se retiró del Palacio de Hacienda sin formular declaraciones a la prensa.

Ferraro tendrá a su cargo el Ministerio de Infraestructura, cartera que abarcará las áreas de Energía, Minería, Transporte, Obras Públicas y Telecomunicaciones.

Ferraro dijo que el encuentro de hoy con las actuales autoridades apunta a «tomar contacto con el inventario de lo que es actualmente la administración».

«Lo que queremos saber no tiene que ver sólo con los números, ya que hay cosas que se ven, como ejecución presupuestaria, pero hay otras que aparecen en los expedientes, y recién más adelante se traducen en ejecuciones», señaló.

En esa línea, el futuro funcionario aclaró que el objetivo de la primera reunión es empezar a conocer también «los pasivos contingentes, para entender un poco qué es lo que tenemos que encarar y solucionar».

Ferraro, que hasta abril pasado se desempeñó como director de KPMG Argentina, fue funcionario en la Secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003; y anteriormente, entre 1988 y 1991, fue subsecretario de Información y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires.

«El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado, con lo cual es un ministerio que tiene estas áreas pero básicamente va a dar la orientación y los lineamientos y la declaración de interés para nosotros y la Nación de aquellos proyectos que involucran estas áreas», dijo Ferraro a radio Mitre.

«Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión», expresó Ferraro, quien en la campaña de Milei estuvo a cargo de la coordinación nacional de la fiscalización de las mesas de votación.

Evaluó que «el país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura en estas áreas y la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura del sistema y la nueva es tan importante en términos del PBI, 15 puntos anuales, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público».

«Actualmente se dedica hasta 1,5% con un montón de problemas de financiamiento y demás», aseveró el futuro funcionario.

En este sentido, ejemplificó: «Casi todas las concesiones ferroviarias, energéticas, centrales hidroeléctricas, corredores viales, tienen su origen en los 90, otorgadas por 20 o 25 años, vencieron durante los últimos ocho, y las administraciones no generaron nuevas condiciones».

«Todas estas obras están hoy en un porfolio de precariedad, de prórrogas, tenencias precarias, ya que desde mediados de 2018 casi no se hacen inversiones en la infraestructura existente porque el privado no sabe si va a continuar o no y tampoco se llamó a nueva concesión», puntualizó.

Al respecto, anticipó que desde La Libertad Avanza están «trabajando en un proyecto para reformar la Ley de Concesiones».

El martes ya se habían reunido los equipos de transición de la actual administración y del presidente electo Milei en materia de agricultura, ganadería y pesca.

Juan José Bahillo, actual secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y un grupo de colaboradores se encontraron en la sede de la Secretaría en avenida Paseo Colón al 900, con el equipo técnico del gobierno electo, encabezado por el ingeniero agrónomo Fernando Vilella, quien estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Pedro Vignau; y el ex presidente de la Fundación Barbechando, Germán Paats.