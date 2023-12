Milei recibe a Llaryora y demás gobernadores, preocupados por el impacto del ajuste

El Presidente mantendrá una reunión mañana con los mandatarios provinciales. El panorama es complicado para los estados federales: caída en la coparticipación, quita de subsidios, freno a los ATN, todo sumado al golpe de la estanflación. El cordobés buscará definiciones sobre los fondos para la Caja. Los resultados del encuentro determinarán el tenor del ajuste en Córdoba

El presidente Javier Milei convocó a una reunión a todos los gobernadores para mañana martes al mediodía, en la que buscará explicitar las diferentes medidas tomadas a poco más de una semana de asumir y, en paralelo, escuchar los reclamos de las provincias, acuciadas por el impacto de la estanflación y analizando diferentes planes de ajuste.

En ese contexto, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reiterará los planteos que ya hizo la semana pasada cuando se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El cordobés se llevó una impresión de primera mano del duro panorama por delante.

Llaryora expuso ante Francos los reclamos de Córdoba, entre ellos la cobertura de Anses del déficit de la Caja de Jubilaciones.

No hay expectativa de que en lo inmediato la situación se resuelva tal como lo pretende la Provincia.

No será esa la única preocupación del cordobés. Como al resto de sus pares, le inquieta el impacto de la caída de la coparticipación producto de la suba del mínimo de Ganancias aplicado por Sergio Massa antes de su partida.

Para algunas provincias, los giros automáticos de la Nación son claves para poder, por ejemplo, pagar sueldos en tiempo y forma.

Córdoba no está tan complicada en ese aspecto. No obstante, seis de cada 10 pesos llegan por esa vía.

En paralelo, Llaryora buscará precisiones sobre la baja de subsidios, particularmente al transporte. Un recorte brusco en esas partidas obligará a las provincias o a los municipios a poner más recursos o bien subir el boleto.

El intendente Daniel Passerini dijo en las últimas horas que no es intención volver a elevar el boleto, hoy en 240 pesos, aunque admitió que esa decisión dependerá de cuántos subsidios aporte la Nación.

Ajuste

Por lo demás, Llaryora ya empezó a aplicar diferentes medidas de ajuste. Sucede que el Presupuesto 2024 aprobado por la Legislatura y que fue publicado el viernes en una edición extraordinaria del Boletín Oficial, quedó absolutamente desfasado, diseñado con ejes en una inflación de 70%, un dólar a 600 pesos y crecimiento económico tal como señalaba el proyecto que envió Massa al Congreso el 15 de septiembre y que Milei ya desechó.

Sin ir más lejos, la inflación en 2024 probablemente duplique la estimación original en el mejor de los casos y el dólar ya está en 800 pesos.

En ese contexto, no sólo avanzó con un ajuste en los salarios políticos -que, en rigor, no tienen mayor incidencia en la merma del gasto- sino que irá por una revisión paritaria con los estatales que ahora ajuste en línea con la recaudación y no por la inflación, como hasta ahora.

El dato, anticipado el viernes por Comercio y Justicia, ya generó la oposición de los gremios estatales, toda vez que no sólo aplicará esa medida desde febrero, cuando se discuta la nueva paritaria sino que directamente incumplicará el último tramo acordado por el ex gobernador Juan Schiaretti, convenio que termina el 31 de enero.

Por lo demás, también habrá una ralentización de la obra pública.

La emisión de algún bono para el pago a los proveedores o la eventual de emisión de cuasimonedas aparecen como medidas extremas, por ahora como plan de última instancia.

“La suba de retenciones y del impuesto PAIS que se anunciaron no coparticipan. O sea el Estado nacional mejora su posición y complica aún más a las provincias”, recordaron a este medio fuentes del Ejecutivo.

Previa

El viernes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo -en modalidad presencial y virtual- una reunión con mandatarios provinciales para definir la dinámica del encuentro del martes.

Todas las provincias tuvieron su representación en el encuentro. En el caso de Llaryora, participó por videoconferencia.