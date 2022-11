La prolongada sequía que perjudicó los cultivos de invierno y demoró la siembra de verano fue puesta en pausa con las últimas lluvias de la zona núcleo, que permitieron comenzar lo postergado. Sin embargo, los problemas para importar insumos ponen en riesgo el ritmo de trabajo.

La Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) alertó sobre que también se están demorando los ingresos de ese tipo de insumos críticos, que prácticamente no tienen reemplazo con oferta local y que en su mayoría provienen de Bielorrusia y Rusia, países afectados por la guerra en Ucrania.

“Consideramos que es necesario y urgente que se aprueben las SIRA y se adecuen los plazos de pago a la realidad que requiere nuestra industria (…) en pos de contribuir a alcanzar una mayor producción de alimentos”, señalaron los importadores y formuladores de agroquímicos y fertilizantes.

“Una situación adicional es que la aprobación del SIRA prácticamente no se está realizando, por demoras en el circuito, sin tener en claro los motivos”, denunciaron. La razón es que casi no hay dólares en el Banco Central y la autoridad monetaria evita entregarlos para el pago de importaciones.

En materia de fertilizantes ya se registra un atraso en los envíos de un millón de toneladas respecto de igual fecha de 2021. En cuanto a los fitosanitarios, la producción local depende de la posibilidad de abastecerse de materia prima (los principios activos) para la fabricación de los distintos tipos de sustancias. “Lo que no se elabora ahora, no estará disponible para su utilización en esta campaña”, avisó la cámara.

“Nos encontramos en la última etapa del año con necesidad de insumos para los cultivos de verano. De no contar con los fertilizantes, por cada dólar que no se invierta en ellos perderemos varios dólares en divisas. Adicionalmente, la no disponibilidad de fitosanitarios en tiempo y forma para el control de adversidades redundará en una pérdida importante de producción y divisas”, concluyó este ultimátum.