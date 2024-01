«Las reformas estructurales que necesita el país son muy grandes y dolorosas»

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman (foto), dijo este lunes que las reformas estructurales que necesita la Argentina son «grandes y dolorosas», al pedir al Congreso que acompañe el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias.

«Hace mucho tiempo vengo diciendo que las reformas estructurales que necesita hacer la Argentina son muy grandes y muy dolorosas, que la gente va a tener que aceptarlas si quiere empezar a construir un país normal porque si no vamos a continuar siendo decadentes un poco todos los días», dijo el dirigente empresario en diálogo con la prensa.

En este mismo sentido, Grinman destacó el rol importante del Congreso e instó a las distintas fuerzas políticas a dejar de lado sus diferencias para «tratar de entender» que la mayoría del pueblo argentino eligió el modelo de país que impulsa el presidente Javier Milei.

«Es tremendamente importante el rol del Congreso. Lo que está pasando en estos días son los coletazos normales. Ahora bien, si la política no acompaña, la Argentina no tiene destino. Si van a poner palos para destruirlo, realmente vamos a estar muy mal», enfatizó.

El titular de la CAC dijo que la crisis económica no comenzó con Milei ya que el proceso recesivo ya se venía observando en las mediciones que realizó la entidad empresaria en el último año, en la que se observa que la caída de las ventas comenzó en julio de 2023 y mes a mes se fue profundizando.

En este marco, coincidió con el espíritu del DNU y la denominada «Ley Ómnibus», pero «con matices».

«No cambia nada si los jueces tienen que ir con toga y martillo o si los clubes pueden ser sociedades anónimas, eso no le cambia la vida ni el progreso al país pero después hay un gran porcentaje de reformas que hay que hacerlas, no sólo tributarias, sino laborales, de déficit fiscal, gasto público, emisión monetaria; el orden es fundamental», subrayó.

Al ser consultado sobre el tiempo que tiene el Gobierno nacional para llevar adelante estas reformas, Grinman afirmó que tiene un margen y «una legitimidad indiscutible del 56%», aunque preciso que tendrá que consensuar y negociar.

También se refirió a las modificaciones en el sistema de indemnizaciones y señaló la necesidad de avanzar en el diálogo y llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta el rubro o actividad.

«A mí me parece un proyecto razonable pero no puede ser generalizable para todas las actividades, no se puede comparar la construcción con el comercio ya que el obrero sabe la fecha de comienzo y final de la obra. En cambio en el comercio no lo sabe», resumió.

De todas maneras, el dirigente empresario se mostró optimista y señaló que el país tiene «una oportunidad» para revertir la situación económica y política actual.

«Tengo esperanzas de que los argentinos entendamos que esta es una oportunidad más que tenemos de revertir la situación. A principios del siglo XX el PBI de la Argentina estaba dentro de los primeros cinco lugares del mundo. Después lo perdimos por las malas decisiones argentinas. Ahora hay una oportunidad, hay que aprovecharla», concluyó Grinman.