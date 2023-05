El secretario de Comercio, Matías Tombolini, aseguró hoy que las autorizaciones para importaciones que se otorgaron entre octubre del año pasado y abril último superaron en un 12% a las que se concedieron en el mismo periodo entre 2021 y 2022, por lo que remarcó que “no hay falta de insumos” para la industria.

“Las autorizaciones de importaciones desde que se implementó el sistema SIRA, entre octubre de 2022 y hasta abril de 2023, son 12% superiores al mismo período del año anterior. Lo que manifiesta el presidente de JP Morgan es mentira”, sostuvo Tombolini en Twitter.

Así se refirió al discurso de apertura del presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham Argentina), Facundo Gómez Minujin, pronunciado en el marco de un encuentro que la entidad realiza en Puerto Madero.

Allí, Gómez Minujin, quien también preside JP Morgan en Argentina, dijo que “la falta de divisas para abastecer los requerimientos de las importaciones, el comercio administrado y el ingreso a cuentagotas de insumos para la normal producción de nuestras industrias, llevan al país al borde de una nueva crisis”.

Por su parte, Tombolini remarcó que “la supuesta falta de insumos no se verifica en el comportamiento estimado del EMAE (actividad económica) para el primer trimestre del 2023, ni del PBI 2022”, y aseguró que “Argentina, lejos de ser una economía cerrada, totalizó en 2022 un intercambio comercial de los más altos de su historia”.

Así, señaló que “las importaciones 2022 también fueron de los registros más elevados de la serie”.

“La administración de comercio se priorizó hacia insumos productivos, pero no hay importaciones prohibidas. En dicho período fueron aprobadas un 83% del total de las solicitudes en el sistema SIRA”, precisó el funcionario.

Afirmó que “sí existe una restricción externa nueva, no prevista en el diseño inicial de la hoja de ruta del orden macroeconómico proyectada por el ministro de Economía, Sergio Massa, al asumir: la sequía”.

“Este factor nos obliga a ser más cuidadosos que antes, sobre todo en plazos de pago, para calzar ingresos y egresos de dólares sin caer en devaluación, que sólo genera pobreza”, indicó el secretario.

Por este motivo, destacó que “se avanzó en el uso de divisa propia así como de yuanes, que representan más del 12% de las autorizaciones de importación del año vigente”, y subrayó que “lo que sí debemos mirar con detenimiento es el rol de los bancos, que ayudaron en la formación de activos externos en el país”.