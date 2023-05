El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estimó hoy que «en este momento no es posible» una negociación para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque afirmó que es necesario «intentarlo todo para resolver pacíficamente» los conflictos.

«Desafortunadamente, creo que en este momento no es posible una negociación para la paz. Las dos partes están convencidas de que pueden ganar» y «están completamente involucradas en la guerra», indicó Guterres desde España en una entrevista publicada por el diario local El País.

Sin embargo, más tarde, en el discurso que realizó tras recoger de manos del rey Felipe VI el premio Europeo Carlos V en el monasterio de Yuste (oeste), Guterres aseveró: «En lugar de balas, necesitamos arsenales diplomáticos», informó la agencia de noticias Europa Press.

«Así lo establece la Carta de las Naciones Unidas: negociación, mediación, conciliación, arbitraje… debemos intentarlo todo para resolver pacíficamente nuestros desencuentros», abundó.

«La paz es esquiva y se encuentra debilitada» mientras «la violencia campa a sus anchas en demasiados rincones del planeta», lamentó Guterres, e incidió en que «la paz nunca debe subestimarse ni darse por sentada», sino que es necesario «trabajar por y para ella, todos los días, sin descanso», máxime «en un mundo que se está desgarrando», en el que se deben «curar las divisiones, prevenir las escaladas, escuchar los agravios».

En la entrevista con El País, Guterres dijo no ver «ninguna posibilidad de conseguir inmediatamente (…) un alto el fuego global», aunque aseguró tener esperanzas de que ese diálogo sí pueda producirse en el futuro.

Las declaraciones de Guterres coinciden con la celebración en Rusia del aniversario de la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi con un gran desfile militar.

Ante miles de soldados y la élite política rusa reunidos en la Plaza Roja de Moscú, el presidente, Vladimir Putin, prometió hoy la «victoria» en la «guerra» en Ucrania, orquestada, según él, por Occidente para destruir a Rusia, en un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial.

En tanto ayer, con motivo de las celebraciones del 8 de mayo, día que marca la victoria de los Aliados contra la Alemania nazi y el final de la Segunda Guerra Mundial, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, comparó en un discurso motivacional a Rusia con la Alemania nazi y aseguró que sería derrotada.

«Los valores universales, principios e ideas que nos unen como familia humana (…) nunca desde la creación de la ONU y de la UE (…) se han visto tan amenazados», dijo Guterres tras recoger el premio Carlos V.

«La invasión rusa de Ucrania, que viola la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional, está causando sufrimiento y devastación masivos en el país y a su población, y se suma a la dislocación económica mundial desencadenada por la pandemia Covid-19», agregó.

«Sobre todo, necesitamos paz», insistió Guterres, quien recordó que ONU y la UE, «se crearon en nombre de la paz, tras el horror de dos guerras mundiales», pero «la lucha por la paz puede parecer a veces una tarea de Sísifo».