Advierten sobre las subas en el transporte si se eliminan los subsidios

Los ministros de Economía y de Transporte de la Nación, Sergio Massa y Diego Giuliano, defendieron hoy la posibilidad de que los usuarios del transporte público puedan optar por renunciar a los subsidios y alertaron que, en caso de tomar esa decisión, los boletos de colectivos costarían un mínimo de 700 pesos y los de tren 1.100 pesos.

El Ministerio de Transporte estableció un mecanismo para que los usuarios de los servicios públicos de transporte por automotor y ferroviario de pasajeros que así lo deseen, puedan manifestar su renuncia a los subsidios que el Estado nacional viene destinando para compensar la tarifa de dichos servicios.

Giuliano sostuvo que los candidatos a presidente por La Libertad Avanza (LLA) y por Juntos por el Cambio (JxC) «(Javier) Milei y (Patricia) Bullrich, quieren eliminar los subsidios al transporte y tienen que hacerse cargo del impacto que eso genera».

Por su parte, Massa señaló que la posibilidad de renuncia al subsidio del colectivo y tren es la forma de que «la gente tenga claro» que si los candidatos de la oposición Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) ganan la elección, «van a pasar a pagar el colectivo $ 700 y el tren $ 1.100».

«Si gobierna el mercado es sálvese quien pueda, con Massa es protección a las personas», dijo Giuliano esta mañana a Télam Radio.

Afirmó que la posibilidad de renunciar al subsidio al transporte «fue una manera de correr un velo» por el que quedaron expuestos Javier Milei y Patricia Bullrich, y aseveró que «lo que realmente está en discusión es el rol del Estado».

«Creo que fue una manera de correr un velo, porque acá lo que está en discusión es el rol del Estado. O sea, lo que está en discusión es el avión de Aerolíneas Argentinas que está trayendo a argentinos de Israel», señaló Giuliano.

«Por eso las 27 medidas de Massa de protección cuando se forzó una devaluación desde el Fondo Monetario. Por eso el subsidio al transporte cada vez más eficiente. Entonces, o vamos a la ley de la jungla y te arreglás como podés, o tenemos un Estado que garantice que la gente pueda ir a trabajar, a estudiar. Y eso es Massa», remarcó.

«Es necesario que la gente tenga información esclarecida de lo que impactan las decisiones que se toman y cuando tenemos en la escena pública, quizá como nunca antes, candidatos como Milei o como Patricia Bullrich que plantean la eliminación de los subsidios al transporte, en verdad están planteando una tarifa del transporte totalmente desproporcionada», subrayó.

«Nosotros tenemos acreditado que no es así, que el subsidio tiene un sentido social. Es una inversión pública que dinamiza la economía y que no solamente beneficia al que se sube al colectivo o al tren. También beneficia al dueño del comercio y al empresario que su fuerza laboral la transporta por transporte público, a la escuela, a la salud», detalló.

Remarcó que «Massa quiere proteger el subsidio al transporte y lo quiere hacer incluso en un plan que ya venimos ejecutando, que es el de personalizar ese subsidio, llevarlo al que lo necesita, al bolsillo del usuario».

«Por eso tenemos la sube hoy en 53 localidades en Argentina. Por eso expandimos los beneficios sociales a todo el país y vamos por mucho más, porque vamos a completar la planificación de este año con más del ochenta y cinco por ciento de los usuarios de transporte con SUBE en todo el país y ahí vamos al subsidio», completó Giuliano.

Massa, en tanto, en diálogo con Radio 10 esta mañana sostuvo que se trata de una medida «para que la gente lo tenga claro», pero que «después, a la hora de votar, cada uno elige lo que quiere».

«La gente tiene que saber que, si Milei o Bullrich ganan la elección, pasan a pagar el colectivo $ 700 y el tren $ 1.100; y que, si nosotros ganamos la elección, el colectivo y el tren van a seguir teniendo subsidio. Son dos países distintos», reiteró Massa.

El ministro de Economía cuestionó además a Milei por afirmar anoche que el sistema ferroviario debía privatizarse, algo que ya ocurrió en los noventa al concesionarse a las empresas Trenes de Buenos Aires (TBA) y Metropolitano, entre otras.

«Ya conocimos la teoría que significó que la mitad de la Argentina quede desconectada sin sistema ferroviario», manifestó Massa.

Asimismo, consideró paradójicas las declaraciones de Milei al decirlas «en el año en el que el Belgrano Cargas batió el récord de mercadería transportada».

«Argentina necesita más ferrocarril. Argentina necesita el corredor bioceánico. Necesita más inversión en vías para aumentar la capacidad de transporte, porque además baja costo logístico», concluyó el ministro de Economía.

La resolución 566/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial determina que «a los efectos de dicha renuncia, los usuarios deberán completar un formulario con carácter de Declaración Jurada, que permitirá que los mismos abonen la tarifa plena de tales servicios mediante el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)».

También precisa que «los usuarios de los servicios públicos regionales interurbano de transporte ferroviario de pasajeros y en los servicios públicos interjurisdiccionales de transporte ferroviario de pasajeros, servicios de larga distancia, en los que aún no se encuentra implementado el SUBE podrán manifestar dicha renuncia al momento de adquirir el pasaje correspondiente».

Por su parte, la normativa encomendó a Nación Servicios el diseño del formulario «que deberá estar dotado de las medidas de seguridad pertinentes».

Una vez efectuada la Declaración Jurada de renuncia a los subsidios, en aquellos servicios en los que se encuentre implementado el Boleto Electrónico, se aplicará a través de la Tarjeta SUBE informada por el solicitante el cobro de la tarifa plena sin subsidio, correspondiente a los servicios públicos de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional, que se encuentre vigente para cada período mensual.

En el caso de los servicios públicos regionales interurbano de transporte ferroviario de pasajeros y de los servicios públicos interjurisdiccionales de transporte ferroviario de pasajeros, servicios de larga distancia, dicha tarifa plena se aplicará al momento de la venta del pasaje.

La resolución invitó a las provincias, a la ciudad de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la misma.

De acuerdo con lo previsto, el formulario estará disponible a partir del próximo 20 de octubre.