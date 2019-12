Asetec celebró la consolidación del ecosistema cordobés y proyecta expansión nacional

La Asociación de Emprendedores Tecnológicos (Asetec) realizó su networking de fin de año. Su presidente, Paula Gialdi Svorcan, se comprometió a seguir trabajando por los emprendedores

tecnológicos y expandir se representación en todo el país

Con la presencia de más de 80 emprendedores tecnológicos de la provincia de Córdoba, la semana pasada la Asociación de Emprendedores Tecnológicos (Asetec) realizó su networking de fin de año, en el que se fijaron los objetivos para el año próximo al tiempo que se entregaron reconocimientos a emprendedores, mentores y entidades que apoyan a la asociación.

En su discurso de cierre, la presidente Paula Gialdi Svorcan expresó su compromiso para seguir trabajando por los emprendedores tecnológicos durante 2020, más aún teniendo en cuenta “los tiempos difíciles e inciertos en que está inmerso el país y la región”

El foco estará puesto en la innovación, como así también en la gran oportunidad de los países de exportar conocimiento con gran valor agregado, según dijo Gialdi Svorcan. Al respecto, destacó a la provincia de Córdoba, particularmente por la “calidad” de profesionales, empresas, universidades y mentores para que los emprendedores consigan trascender las fronteras y crear valor.

“Pedimos al Gobierno que nos acompañe como hasta ahora y refuerce lo máximo sus políticas en apoyo a las startups como lo viene haciendo a través de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia. Creemos que el apoyo sostenido va a colaborar para el despegue del ecosistema como un todo y no es que se está premiando a unos, sino que se está derramando en todos los que están emprendiendo y en los que van a venir en los años posteriores”, aseguró Gialdi Svorcan

Con relación a los objetivos 2020 y debido al éxito de la asociación en la provincia, destacó: “Es vital llevar Asetec por todo el país y poder representar un sector que se ve disperso en el mapa, que no tiene representación genuina ni contención a los problemas que son particulares de los tecnológicos y que podría inclusive colaborar con cada gobierno provincial y el nacional en llevar los planes y programas a todo el país”.

Otros de los desafíos de 2020 será abrir las comisiones por verticales de cada rubro y desarrollar programas para la equidad de género en la creación de startups, como los que ya se llevan adelante junto a Mujeres en Tecnología Córdoba (MeTCba), E-Género y la Incubadora Feminista, denominado WE Start.

Por último, indicó que el “punto fundamental será incluir por estatuto la posibilidad de que ingresen socios activos con poder de voto y sponsors para financiar los programas de Asetec para los emprendedores en sus diferentes estadíos.

Asimismo adelantó que mediante esta incorporación se implementará un mapeo de las startups de todo el país para obtener estadísticas y métricas que permitan mejorar y detectar problemáticas a resolver o a tratar para seguir creciendo ya como ecosistema nacional.

Al evento de cierre también asistieron representantes de Anden -la aceleradora de la UTN-, MeTcba, DoingLabs y Startups de San Francisco. En ese marco también se repasaron todos los logros de 2019 y se entregaron reconocimientos.

Entre algunos de los premiados estuvieron Silvia Aisa, de DoingLabs; Soledad Salas, de MeTcba; Mario Barra, de Vates; Nicolás Ferreyra, ex presidente de Asetec; Fabio Grigorjev, de Adaptio; la agencia digital 100Lobos, entre otros mentores y emprendedores que colaboraron con la institución.