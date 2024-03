“El aporte que hace la mujer de sus experiencias vitales es muy importante en la administración de justicia”

María Esther Cafure de Battistelli reflexiona sobre el rol de las mujeres en el Poder Judicial. Las llamó a ser solidarias entre ellas y a tener una mirada con perspectiva de género

Este viernes 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer y este domingo se celebra el Día Internacional de las Mujeres Juezas. La ex vocal del TSJ y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba, María Esther Cafure de Battistelli, dialogó con Comercio y Justicia sobre el rol que ocupan hoy las mujeres en la magistratura y su importancia como garantes de sus derechos

-¿Por qué se festeja el 10 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Juezas?

-Esta conmemoración nace por una resolución de las Naciones Unidas, en una asamblea del 26 de abril de 2021 y lo que se pretende con este día es visibilizar la actuación de las mujeres juezas y el impacto que el ingreso de las mujeres ha tenido en la justicia, en el derecho y en la sociedad. Es un reconocimiento por todos los pasos logrados por las mujeres juezas y esta lucha por la igualdad de género y la perspectiva de género en las resoluciones que se dicten en todos los niveles.

–¿Por qué es importante que las mujeres ocupen la magistratura?

-La incorporación de las mujeres no interesa sólo por una cuestión simbólica de paridad entre hombres y mujeres, sino que -además de eso- es importante porque las mujeres en la Justicia incorporan sus experiencias de vida en la interpretación del derecho. Hay problemas que se presentan en los tribunales de los cuales la mujer es la protagonista como sujeto activo o pasivo y su idiosincrasia le permite tener una valoración especial sobre los hechos sobre los que debe intervenir.

-Se conoció esta semana un fallo de una jueza de Córdoba que concluyó que existió violencia de género en un examen ginecológico. Este tipo de fallos era impensado tiempo atrás.

-Exacto y por eso la importancia de la mirada femenina. Qué mejor que una mujer jueza, como en este caso, para sentir lo que siente una mujer en esa circunstancia, una vivencia que el varón puede pensar que es de tal o cual manera pero nunca la sintió. Por eso digo que el aporte que hace la mujer de sus experiencias vitales es muy importante en la administración de justicia.

-¿Cuál es hoy el espacio que ocupa la mujer en la magistratura?

-A fines del siglo pasado comienzan a sumarse las mujeres a la justicia y comienza a aumentar la cantidad. Argentina tiene bastante porcentaje de mujeres que integran el Poder Judicial en los distintos niveles pero muchas veces no ocupan los cargos más altos. En Córdoba, la forma de concursar ha hecho que el techo de cristal se rompa y son muchas las mujeres que van ascendiendo poco a poco a los puestos superiores. Pese a todo, hay algunos elementos que aún subsisten como el valor que se les da a los antecedentes.

-Esta semana el Presidente se pronunció en contra del aborto y lo llamó “un asesinato agravado por el vínculo”. ¿Qué piensa sobre estas declaraciones?

-El aborto es un tema que puede discutirse desde distintos puntos de vista -religioso, histórico, desde los derechos del varón-; todo eso se puso sobre la mesa cuando se debatió el tema del aborto en el Congreso y se aprobó la ley. Hoy la ley está vigente, es posible que haya gente que no esté de acuerdo con eso pero la ley se aprobó y se priorizó el derecho de la mujer a su salud para evitar el aborto clandestino que, en muchas ocasiones, terminaba con la muerte de la mujer. La legalización del aborto le otorga a la mujer la seguridad de que su proceso va a seguir por carriles médicos. Ahora bien, hay una diferencia entre lo que yo pienso y lo que yo resuelvo para todos; yo puedo decir que no quiero el aborto porque mi religión me lo impide, porque prefiero sacrificarme yo, porque yo soy culpable, miles de cosas por las cuales no quiero el aborto, pero son personales; la salud pública es un bien que debemos garantizar a todos y -en este caso- a las mujeres que quieren el aborto.

Hay una recomendación de la OEA que advierte que negar el aborto a una mujer constituye una violencia porque la obliga a actuar en contra de sus necesidades y de su propio cuerpo al mantener un embarazo durante nueve meses que ella no quiere; es decir, es un acto de violencia que no es compatible con la libertad que tiene para obrar y decidir sobre su suerte.

-¿Qué mensaje le gustaría dar a las juezas en su día?

-Quiero hacer público mi agradecimiento a todas las mujeres juezas del país y a todas las mujeres que integran sus equipos de trabajo, sean empleadas, secretarias o peritos, y pedirles que siempre sean un ejemplo. Les pido solidaridad y respeto entre todas ellas. Como dice nuestra consigna: “Juntas somos más”.