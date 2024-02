Quilmes se suma como sponsor y cerveza oficial del Cosquín Rock 2024 

Quilmes estará presente como sponsor y cerveza oficial en el Cosquín Rock 2024, el festival más importante de la música en la región que se realizará el próximo 10 y 11 de febrero en las sierras cordobesas.

En este marco, la marca tendrá presencia en el escenario Sur, denominado escenario Quilmes, y contará con un espacio exclusivo donde el público mayor de 18 años podrá brindar y celebrar a través de experiencias con una cerveza bien helada.

El día 10 de febrero, en el escenario de Quilmes tocarán: Caras extrañas, La Vela Puerca, Skay y los Fakires, Divididos, La Mississippi, Sueño de Pescado, Airbag, Winona Riders y La chancha muda. Mientras que el 11 de febrero se presentarán: Molotov, Las Pelotas, Slash ft., Myles Kennedy and the Conspirators, Ciro y los persas, Las Pastillas del Abuelo, Nenagenix, El Bordo y Cruzando el Charco.

Además del escenario Sur, la marca contará con un espacio exclusivo que ofrecerá una propuesta lúdica donde invita a los fanáticos a ser parte del ritual del pogo en Cosquin Rock 2024 con un “pogómetro” y el equipo que salte con más intensidad se llevará cervezas gratis. Además, el lugar exclusivo de la marca ofrecerá áreas de sombra y pantallas para disfrutar de los shows en vivo mientras se disfruta de una tradicional Quilmes Clásica, IPA y Doble Malta en formato tirada, y sus variedades en lata, Red Lager y Quilmes 00%.

También, en esta edición 2024 del festival, para potenciar la experiencia de los fanáticos, Quilmes y Star+ sellaron un acuerdo cuyo objetivo es brindar contenido inédito del Cosquín, con conexión en vivo con el escenario Quilmes, entrevistas con artistas y cobertura en tiempo real de la actividad del “pogómetro” desde el espacio de Star+ donde el “Bebe” Contepomi oficiará como host.

«Desde hace ya 15 años, Quilmes es la cerveza que acompaña al Cosquín Rock, uno de los festivales de música más emblemáticos y míticos de nuestra cultura. Cosquín es un lugar de encuentro entre amigos y de celebración de la música popular, y desde Quilmes siempre pensamos ideas para brindarle al público la mejor experiencia cervecera. Somos una marca federal, que apoya las pasiones de los argentinos en todo el país, y sin duda una de ellas es disfrutar de buena música en las sierras de Córdoba», remarcó Daniela Fux, gerente de marca de Quilmes.