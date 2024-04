Más de la mitad de los argentinos valora viajar de manera sustentable 

Así lo demostró un informe de Booking.com que entre otras conclusiones arrojó que 68% de las personas mencionaron que desear dejar los destinos que visitaron en mucho mejor estado de lo que estaban cuando llegaron

En línea con su aporte a los viajes sustentabiles, Booking.com dio a conocer su nueva investigación recopilando información de más de 31.000 viajeros de 34 países y territorios (incluyendo Argentina) en la que se exploraron las actitudes, prioridades e influencias más recientes de los consumidores relacionadas a los viajes sustentables.

El reporte anual reveló que se percibe el deseo y conciencia ambiental y que 88% de la comunidad viajera argentina encuestada considera que los viajes sustentables son importantes. Sin embargo, también concluyó que hay un sentimiento de hartazgo a nivel mundial, siendo impulsado por los continuos retos que enfrentan a la hora de tomar decisiones más sostenibles al viajar.

El estudio también mostró que más de la mitad (52%) de la comunidad viajera argentina siente que viajar de manera más sustentable es importante, pero no es una de sus prioridades cuando planean o reservan un viaje, e incluso 16% de las personas encuestadas comentaron que se sienten cansadas de escuchar sobre el cambio climático con tanta frecuencia.

En otra sintonía, 81% de las personas encuestadas afirmaron que desean viajar de manera más sustentable en los próximos 12 meses, considerando que por un lado desean hacerlo porque creen que es lo correcto (34%) o que sienten culpa cuando toman una decisión poco sustentable (34%).

Este año se abordaron, por primera vez, nuevas áreas de investigación que revelaron que algunos viajeros no están al tanto de la importancia del impacto que causan, ya que 23% siente que el daño ya está hecho, que es irreversible y que sus decisiones al viajar no cambiarán nada. Es más, 13% de los consultados no cree que el cambio climático sea tan severo como se dice que es, una negación del problema que bien podría estar afectando sus planes de viaje.

Además, algunas personas sienten que su tiempo viajando es muy valioso como para sumarle el tema de sostenibilidad sobre sus decisiones (14%) y 24% de la comunidad viajera cree que el ser más sustentables en un destino donde no se implementen dichas prácticas, no tiene sentido. Este sentimiento es mucho más fuerte en las comunidades viajeras de Tailandia (56%), la India (53%) y los Emiratos Árabes Unidos (52%).

El papel en el que la comunidad viajera siente que puede ayudar a enfrentar los impactos negativos de los viajes también denota sus expectativas sobre la colaboración y en esta línea, 68% de las personas mencionaron desear dejar los destinos que visitaron en mucho mejor estado de lo que estaban cuando llegaron (un aumento del 64% a comparación del año pasado), mientras que la investigación complementaria de este año resaltó que 50% piensan que ellas mismas pueden contrarrestar los impactos sociales de los viajes.

Por otro lado, 55% opinó que los gobiernos tienen el mayor potencial para contrarrestar los efectos económicos, y 40% cree que los proveedores de servicios de viajes tienen las herramientas para abordar los factores ambientales. Incluso 47% de la comunidad viajera considera que los gobiernos tienen la responsabilidad de educar a la población sobre los impactos que tienen los viajes y el turismo.

Las responsabilidades se extienden a cómo se apoya a los consumidores para que cumplan su propósito. Cuando se trata de encontrar un alojamiento que tenga una etiqueta indicando que es “más sustentable” resulta más atractivo para casi la mitad de la comunidad viajera (42%). Además, mantener consistencia en los estándares de certificación tiene un papel crítico para identificar estas opciones para el 68% de las personas que están de acuerdo de que todos los sitios de reserva de viajes deben usar las mismas etiquetas o certificaciones de sustentabilidad.

Esperanza sustentable

A pesar del incremento en las frustraciones emergentes, las personas viajeras que mencionaron estar tomando decisiones más conscientes, también creen que las experiencias de viaje más sustentables de verdad les dejan un valor agregado a sus viajes.

Nuevas áreas del reporte de este año encontraron que 58% de las personas que viajan admitieron que sienten ser la mejor versión de sí mismas cuando viajan de manera más sustentable, regresando con esa energía positiva a casa.

Así como 69% que sienten que el ver de primera mano las prácticas sustentables durante sus viajes, les inspira para ser más sostenibles en su vida cotidiana. De todas las personas que adoptaron comportamientos sustentables durante sus viajes: 96% hicieron tours o actividades buscando experiencias locales y culturales; 90% hizo compras en tiendas pequeñas y emprendimientos; y 94% planearon sus viajes para que pudieran caminar, andar en bicicleta o tomar transporte público. Todas ellas lo vieron como una mejora en sus viajes.

“Si bien muchos viajeros han mantenido un sentimiento optimista y un deseo de tener un impacto más positivo, hay una oportunidad crítica en la industria para acelerar los esfuerzos para que todas las personas puedan elegir esas opciones más fácilmente”, comentó Danielle D’Silva, directora de Sustentabilidad en Booking.com.

“Es importante que continuemos asegurando no sólo que las opciones más sustentables ya estén listas, sino que también sean más confiables y fáciles de comprender. Es ahí donde creemos que de verdad pueden ayudar una mayor educación, estándares claros y consistentes, así como certificaciones de terceros de prácticas sostenibles legítimas que sean creíbles a través de toda la experiencia de viaje”, concluyó D`Silva.