Brasil sigue siendo el principal destino internacional de los argentinos para este verano

Las aerolíneas ofertarán casi 300 mil vacantes en vuelos a Brasil durante enero de 2024 , lo que implica que la red aérea binacional muestra un crecimiento récord y se prevé que dos millones de argentinos hayan visitado Brasil durante 2023, más que en el año previo a la pandemia

La Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo, Embratur, informó que para el primer mes de 2024 las aerolíneas que operan en la Argentina tienen programados un total de 1.546 vuelos a destinos de Brasil, con 298.400 asientos disponibles.

Entre septiembre de este año y el próximo mes de enero, el número de vuelos entre ambos países habrá aumentado un 58% respecto del mismo período del año previo, en parte gracias a un acuerdo entre el presidente de Embratur, Marcelo Freixo, y las empresas JetSmart, Flybondi y Aerolíneas Argentinas, cerrado en octubre durante la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, FIT.

Según Embratur, al 31 de diciembre, la Argentina habrá enviado un total de dos millones de turistas a Brasil durante 2023, más que en 2019 (previo a la pandemia), cuando los visitantes fueron 1,9 millones.

En este marco, los destinos favoritos de los argentinos en Brasil son los de playa, naturaleza y cultura; por estados (provincias), los más visitados son Río Grande do Sul, Río de Janeiro, San Pablo, Paraná y Santa Catarina, en orden decreciente.

Durante los diez primeros meses de 2023, unos 902.700 argentinos entraron a Brasil por vía terrestre y 596.600 por vía aérea. Por vía marítima y fluvial fueron 56.300 y 45.400, respectivamente. Los meses con mayor número de visitantes argentinos a Brasil son diciembre, enero y febrero, mientras que el de menor afluencia es junio.

Además de sol y playa, naturaleza, aventura y cultura, entre las actividades turísticas favoritas de los argentinos en Brasil también están los resorts todo incluido, que les permiten planificar sus gastos durante el viaje. El alquiler de casas o departamentos también es atractivo, ya que suelen viajar en familia y alojarse en una propiedad aporta comodidad y privacidad a los miembros del grupo. Las familias son, según Embratur, el público que más repite sus visitas al país y en las encuestas expresa el mayor porcentaje de intención de retorno.

Otros indicadores

Entre otras estadísticas que difundió el ente brasileño, destacan que 83,4% de los argentinos viajó a Brasil por ocio, 9,7% por otros motivos y 6,9% por negocios, mientras que 56,2% se alojó en hoteles, 25,4% en viviendas alquiladas y 10,1% en casas de amigos y familiares.

La estadía promedio de los visitantes en Brasil fue de 10,7 días para los que viajaron por ocio; 6,2 días para los viajeros de negocios y 15,7 días para los que fueron a visitar a familiares u otras actividades, en tanto que US$ 71,8 fue el gasto promedio diario para los viajeros de negocios; US$ 42,03 para los de ocio y US$ 26,01 para los que alegaron otros motivos, y 55,8% de los viajeros a Brasil son hombres y 44,2% mujeres.

Vale remarcar que Embratur viene trabajando para divulgar los destinos brasileños en el exterior, en sus principales mercados regionales. «El turismo es una forma de vender la imagen de Brasil en el exterior, pero de un Brasil que existe y que queremos para nosotros. El turismo tiene que hacer el bien a las regiones que visita. Y si nos fijamos en lo que quieren los turistas internacionales, es eso. Quieren un viaje más sostenible, un destino bien conservado y conocer la historia y la cultura de los lugares que visitan», explicó Freixo.