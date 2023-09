Entre otras cosas, la iniciativa contempla beneficios para las firmas que blanqueen a sus empleados. Durante el debate en Diputados, Ricardo López Murphy planteó que el problema de la informalidad “es de una extraordinaria gravedad” y de la misma magnitud que la “baja empresarialidad”

La Cámara de Diputados avanzó con la iniciativa “Empleo PyME”, que plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo y beneficios para las empresas que blanqueen a sus empleados.

El texto pasó al Senado con 130 votos afirmativos, tres negativos (de los diputados de izquierda Myriam Bregman, Romina del Pla y Alejandro Vilca) y la abstención de Juntos por el Cambio.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió el debate defendiendo los objetivos del programa que, según el legislador oficialista, entre otras cosas impulsa “la transformación de los que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal, registrado y privado”.

“La informalidad se concentra principalmente en las micro empresas. De acuerdo a la información que se nos presentó, hoy en día en las de hasta cinco trabajadores hay algo menos de 75% de informalidad. En las de entre seis y 40, hay un 35%. Entre las de 41 y 100 hay un 15%, y en las de más de 100 un 12%”, indicó Heller, y afirmó que el proyecto hace foco en las unidades productivas de hasta cinco trabajadores principalmente. “También alcanza a las medianas y grandes empresas cuando se trata de la contratación de nuevos empleados que poseen planes sociales”, sumó.

A su turno, el mendocino Lisandro Nieri (UCR) cuestionó lo que definió como “trámite exprés” sin considerar “numerosos proyectos” de su bloque.

Nieri señaló que el dictamen de minoría es una propuesta superadora que apunta a una mayor registración de empleo formal, que permitiría aumentar la competitividad entre las pequeñas y medianas empresa y tiene un cálculo fiscal que “está valorizado y es factible”.

A juicio del radical, el proyecto de Juntos por el Cambio mejoraría también la posición de las empresas en comparación con otros países de la región.

“El esquema fiscal impacta sobre las posibilidades que tienen las PyMEs para generar empleo registrado”, resaltó.

Malas leyes

Por su parte, el economista Ricardo López Murphy dijo que el problema del empleo informal “es de una extraordinaria gravedad”, y de la misma magnitud que la “baja empresarialidad”.

Bajo esa premisa, manifestó que la informalidad es “permanente” debido a “malas leyes organizativas del mercado de trabajo y en materia impositiva”.

“Lo que debemos hacer es una reforma de carácter más amplio que la que propone el oficialismo y debe tener carácter permanente”, opinó.

López Murphy recordó que hizo una presentación al respecto que propone una serie de modificaciones que, a su entender, serían pertinentes para logar la finalidad de la permanencia, la eliminación de las multas, un régimen distinto del periodo de prueba y “un régimen distinto de gravamen a la nómina salarial”.

Poder Ejecutivo

El proyecto del Poder Ejecutivo plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años.

El programa contempla dos beneficios. Uno consiste en una merma de aquéllas para las relaciones que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, siempre que incrementen la nómina de trabajadores, y para empresarios que conviertan, de manera gradual, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal con “criterio de representatividad federal” o que generen oportunidades de acceso al mercado laboral.

Prevé una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a personas de entre 18 y 25 años.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de ocupar a quien no los percibe la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Además de la reducción de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

Estipula que por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario y que deberá acceder a la obra social y ART.

Regula también que el trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación en oficios y que podrán acceder socios de cooperativas municipales e integrantes de organizaciones sociales.

Precarias

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, el proyecto contiene un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias en PyMes.

Prevé que las firmas podrán rectificar “la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, aclara que el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán achicar la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.