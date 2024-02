Alivio para las pymes: suspendieron embargos y ejecuciones fiscales

El ministro de Economía Luis Caputo anunció a través de su cuenta de X que se extenderá hasta el 31 de julio próximo la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de los embargos a las pymes de todo el país.

La medida incluye a las personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes, a las entidades sin fines de lucro y a los contribuyentes pertenecientes al sector de salud.

De esta forma, la Administración de Javier Milei le dará continuidad a la Resolución General de AFIP 5425, publicada en septiembre de 2023.

Cabe recordar que el Fisco también habilitó planes de pago que permitían regularizar las obligaciones impositivas y las deudas sobre los recursos de la seguridad social (incluidos intereses y multas) vencidos hasta el 31 de agosto de 2023, inclusive. La misma modalidad se motorizó para multas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y sus liquidaciones.

Ahora, las pymes esperan por el anuncio de una nueva moratoria, algo que incluía el capítulo fiscal de la “Ley Ómnibus” que fue retirado para facilitar su aprobación. Si bien el punto no era tan conflictivo, la oposición pedía que se premiara a los cumplidores.

La iniciativa del gobierno incluía obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por deudas vencidas al 30 de noviembre de 2023, inclusive.

Con la extensión confirmada, resta saber si habrá o no un plan de pagos para que los empresarios puedan regularizar sus deudas con beneficios fiscales.

Al respecto, el empresario y economista Gustavo Lázzari advirtió en su cuenta de X: “El capítulo fiscal no era menor ni menos prioritario. Es imprescindible un nuevo proyecto rápido, racional y pensando en las espaldas del sector privado antes que en las arcas del estado (nacional y provincial). Urgente: sin moratoria, febrero es una carnicería fiscal”.

Aumento

La AFIP confirmó la reducción de las tasas para las deudas impositivas de las micro, pequeñas y medianas empresas.

De esa manera, tal como reclamó el sector, revirtió en gran parte el aumento aplicado hace una semana.

Antes de que la decisión se formalizara, Caputo la adelantó en X. “Con el objetivo de proteger el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, la AFIP estableció la rebaja de la tasa de financiación de los planes permanentes”, escribió.

“Nuestra intención es que a futuro la AFIP deje de financiar estos planes, pero entendemos que la transición hacia un país donde las pymes puedan acceder más fácilmente a créditos bancarios tomará algún tiempo”, agregó el funcionario.

En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que se tuvo en cuenta el contexto macroeconómico actual del país y las demandas del sector. “La mayoría de las mipymes aún no tienen la posibilidad ni el margen de contar con un acceso inmediato y sencillo al crédito bancario”, acotó.

Paro

La semana pasada, luego del paro, Caputo recibió a la CAME y a otras entidades empresariales para discutir el DNU 70/23 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro que se excluyera a las micro y pequeñas empresas del incremento de las tasas de intereses resarcitorios y punitorios que AFIP cobrará con un sistema de actualización bimestral.

El presidente de CAME, Alfredo González, indicó que “al momento del vencimiento impositivo, la pyme ve si tiene los fondos o no para afrontar el pago” y que en caso de no tenerlos la única solución es entrar en mora con el organismo de recaudación.

Por medio de la resolución 3/24, Economía procuraba evitar que los morosos financiaran sus actividades mediante el incumplimiento de impuestos, restableciendo, a tales efectos, un esquema de actualización automático.

CAME planteó que la premisa de la que partió aquella manda era errónea cuando se trata de la minipymes.

En ese sentido, indicó que, para financiarse, las grandes empresas hacen un comparativo entre la tasa que cobra AFIP y las tasas bancarias y planteó que esa modalidad no era viable para las pymes, porque no tienen acceso rápido y simple al crédito bancario.

Tras conocerse la noticia, CAME la celebró. “Le manifestamos al ministro Caputo la necesidad de contemplar alguna diferenciación para las micro, pequeñas y medianas empresas. Los incumplimientos en que incurren las mipymes son por la imposibilidad de enfrentar los pagos; en ningún caso se trata de una especulación respecto de la tasa de mercado”, manifestó el presidente de la entidad en un comunicado.