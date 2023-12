Utrera analizó el impacto del DNU en las indemnizaciones agravadas

Los cambios laborales que introdujo el DNU del presidente Javier Milei genera múltiples análisis acerca de los alcances que tiene.

Gaston Utrera, director del Instituto de Economía Política de Insight 21, el Hub de Conocimiento de la Universidad Siglo 21, analizó puntualmente lo referido a indemnizaciones agravadas.

“Lo que hace el DNU es derogar las indemnizaciones agravadas que establecían las leyes 24013 y 25323, que son las indemnizaciones que los abogados, los economistas y los laboralistas le suelen llamar ´multas´, que se aplican por deficiencias de registro, que alguien alegue que no fue dado de alto en el momento que correspondía o que no estaba declarado el total del salario”, dijo el economista a Comercio y Justicia.

En ese sentido, detalló que “estas indemnizaciones agravadas iban multiplicando por varias veces las indemnizaciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo; todo eso generaba el grueso del costo indemnizatorio de los pasivos contingentes laborales de las empresas”.

Utrera recordó que desde el instituto que dirigen habían presentado un proyecto para derogar esas indemnizaciones puntuales. “Había un proyecto de Idesa -el Instituto para el Desarrollo Social Argentino-, otro de Ricardo López Murphy, otro de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, y habíamos hecho uno del Instituto de Economía Política que sacaba lo mejor de cada propuesta. Esto que hace el DNU es lo que habíamos propuesto en esta síntesis de los proyectos que andaban dando vuelta”, destacó.

Asimismo, señaló que la iniciativa contaba con consenso en el Congreso y acuerdo con gremios.

“Lo he hablado con gremios, lo que ellos defienden es la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que les habíamos propuesto -siempre ir al Congreso no pensando en un DNU-, era no tocar el régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo que es lo que defienden a capa y espada, y, como prenda de cambio, derogar estas indemnizaciones agravadas, que encarecen el sistema, genera más incertidumbre”, dijo Utrera.

Recordó que realizaron un algoritmo que evalúa todos los fallos del fuero laboral relacionado con indemnizaciones donde pudieron ver ver que distintos jueces fallan distinto con la misma legislación, “porque esas leyes dejan margen para la discreción”.

Finalmente, reflexionó acerca de lo que había dicho Milei en campaña, que iba a migrar a un esquema como el que utiliza Uocra por su alta rotación en el sector de la construcción. “Eso hubiera sido un problemón porque significa eliminar el régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo y ahí hay muchísima oposición sindical y política, hubiera sido inviable”.

Finalmente, resaltó que el DNU establece que es posible sustituir un esquema indemnizatorio por uno de Fondo de Cese Laboral a nivel de Convenio Colectivo de Trabajo o que las empresas lo cubran con un seguro. El economista sostuvo que un fondo de cese laboral podría vincularse a créditos hipotecarios indexados por salarios. Apuntó a un esquema que le resuelva el problema a sectores de baja rotación que acumulan pasivos contingentes, que “al final de la historia termina siendo un problemón para la pyme”.