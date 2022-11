Iván Aznar es el nuevo director. Así lo comunicó el Ministerio de Salud de la Provincia a través de sus redes oficiales. La ministra Gabriela Barbás se reunió con la Fepuc y con colegios de Salud para abordar la aplicación de la figura de recurso humano crítico



Luego del reclamo de los médicos de guardia del Hospital San Antonio de Padua y de las dimisiones que hubo este miércoles porque no se llegó a un acuerdo por el adicional anunciado por el Ministerio de Salud, renunció el director del nosocomio, Carlos Pepe. Iván Aznar lo reemplazará, según informó la cartera sanitaria.

“La ministra de Salud Gabriela Barbás designó a partir de la fecha, a través de la Resolución 1493, a Iván Leandro Aznar como director del Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto, tras haber aceptado la renuncia del doctor Carlos Pepe”, se señaló en la cuenta de Twitter del ministerio. También se aclaró que la subdirección del hospital continuará a cargo de la médica infectóloga Valeria Alaniz.

Cabe recordar que el ministerio anunció el pago de un adicional para el equipo de salud que hace guardias activas en los hospitales públicos provinciales. El monto fijado es de 70 mil pesos mensuales para equipos del interior y de 50 mil pesos para Gran Córdoba y Capital. En tanto, los médicos de guardia reclamaban ser considerados “recurso humano crítico”, lo que implica un monto remunerativo, no un adicional, que es “no remunerativo”.



En tanto, la Federación de Profesionales Universitarios de Córdoba (Fepuc), en representación de los colegios de Salud en ella nucleados -a saber: consejos de Médicos, de Bioquímicos, Odontológico, de Psicólogos, Profesional de Producción de Bioimágenes, de Nutricionistas, Asociación de Enfermería, de Kinesiólogos y Fisioterapeutas, de Farmacéuticos y la Asociación de Enfermería- fue consultada este miércoles por la ministra de Salud, Gabriela Barbás, sobre el criterio de definición de “recurso humano crítico”.



“La Fepuc y los colegios expresaron que todo el equipo de salud es un recurso humano crítico desde un paradigma integral e interdisciplinario de la salud. Asimismo, se planteó el desacuerdo con cualquier tipo de suma adicional “no remunerativa” y con criterios de definición por cuestiones emergentes puntuales y que no alcancen a profesionales de todo el equipo de salud”, señaló la Fepuc mediante un comunicado.



Durante la reunión mantenida en la sede del ministerio, la federación encabezada por Nora Vilches manifestó la intención de seguir tratando la problemática del recurso humano de salud y su reconocimiento económico y social. “La Fepuc propuso seguir articulando con el ministerio acciones que reconozcan el recurso humano en salud como central para las políticas de salud en la provincia de Córdoba”, agregó la entidad.



También participaron, por el ministerio, el secretario de Salud, Sergio Metrebian, la secretaria de Promoción y Prevención de Salud, Analía Cudola, y otros referentes de áreas de recursos humanos de esa cartera. En la mesa de consulta también estuvieron las facultades de Medicina de las universidades Nacional y Católica de Córdoba y del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas.



Siguen los reclamos



Por su parte, la Asociación Médicos de Córdoba y el Foro de Especialidades Médicas presentaron un pedido de audiencia a la ministra, para abordar la problemática.



«Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitar en carácter de urgencia una audiencia, ya que es alarmante la situación actual de los médicos en la provincia de Córdoba, los sueldos apenas están por encima del índice de pobreza tanto en la parte pública como en la privada, las situaciones laborales actuales generan mucho estrés, los cupos de residencia ya no se ocupan -debido a que la profesión está realmente muy mal remunerada y no deja de ser una de las carreras más sacrificadas-, desde muchos sectores nos llegan muchísimos reclamos con los cuales coincidimos plenamente. La situación no da para más”, afirman los médicos.