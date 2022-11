Médicos del área de emergentología del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto ratificaron su decisión de renunciar a sus cargos tras manifestar su disconformidad con el adicional anunciado por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Desde esa cartera se anunció el pago de un adicional para el equipo de salud que hace guardias activas en los hospitales públicos provinciales. El monto fijado es de 70 mil pesos mensuales para equipos del interior y 50 mil pesos para Gran Córdoba y Capital. Esto abarcaría a 1.680 profesionales.

Por su parte, la Asociación Médicos de Córdoba (MCAC) y el Foro de Especialidades Médicas presentó este miércoles pedido de audiencia a la Ministra de Salud de la Provincia de Córdoba.

«Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitar en carácter de urgencia una audiencia, ya que es alarmante la situación actual de los médicos en la provincia de Córdoba, los sueldos apenas están por encima del índice de pobreza, tanto en la parte publica como en la privada, las situaciones laborares actuales generan mucho stress, los cupos de residencia ya no se ocupan -debido a la profesión está realmente muy mal remunerada y no deja de ser una de las carreras más sacrificadas-, desde muchos sectores nos llegan muchísimos reclamos con los cuales coincidimos plenamente. La situación no da para más!», afirman los médicos.