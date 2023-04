Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Que nuestra sociedad está crispada, por motivos varios, es un hecho palpable en la calle todos los días.

Se dice que la pandemia ha exacerbado ciertos problemas sicólogos que siempre estuvieron ahí. Otro factor resulta la seguidilla de malas políticas económicas y la pauperización social, así como el divorcio que tienen con la realidad ciertos actores públicos, más preocupados en el interés propio que en el bien común.

El crimen del colectivero Daniel Barrientos en la madrugada del 3 de abril pasado, en La Matanza, volvió a poner en la discusión pública no solo el tema de la inseguridad, sino, al decir de la página digital de Todo Noticias, “la percepción generalizada de que existe una brecha enorme entre la dirigencia política y la vida real del ciudadano de a pie”.

Abonan eso con los resultados de un estudio de opinión pública elaborado por la Universidad de San Andrés la pasada semana y que revela que “apenas un 9% de los encuestados está satisfecho con la marcha de las cosas en la Argentina. Visto en clave negativa: el 89% de las personas consultadas se manifiesta insatisfecho con el presente del país”.

El chofer asesinado tenía 65 años, le faltaba solo un mes para jubilarse, vivía en González Catán y había trabajado por casi 30 años en la empresa que controla la Línea 620, siendo uno de los más antiguos, experimentados y queridos choferes de tal línea.

Por su muerte y en demanda de mayor seguridad para quienes trabajan en los colectivos, choferes de unas 86 líneas, declararon la huelga y cortaron la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas, en su intersección con General Paz.

Cuando el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni llegó al lugar fue atacado a golpes de puño y a piedrazos en una violenta escena, debiendo ser sacada por la Policía de la Ciudad.

Como nos dijo un analista político de Capital Federal: “Tenemos una dirigencia que no solo no hace bien su trabajo, sino que tampoco puede prever las consecuencias de esa ineficiencia. Siempre se creyó que el desborde social vendría por el lado económico y fue al final por el de la seguridad. Si se tomaran el trabajo de ver ciertas encuestas sobre por qué la gente se va del país verían que la inseguridad marcha pareja con las razones económicas. Otra nuestra que no hacen los deberes ni para su propia supervivencia política”.

No ayudó a la tranquilidad pública, lo que se difundió también por algunas redes, sobre los pocos o nulos antecedentes en materia de seguridad de funcionarios de alto nivel en dicha área. Se trataría, porque no nos consta, según esas publicaciones, de puestos logrados por afinidad política más que por conocimiento en el tema.

La agresión al ministro Berni es repudiable como toda muestra de violencia. Tanto, como las desafortunadas declaraciones de pretender mostrar un crimen común que provocó la muerte de un trabajador, como una oscura conspiración política. Según nuestras fuentes judiciales, ocurren entre tres y cuatro muertes de este tipo por semana en el conourbano bonaerense.

En igual sentido, también es lamentable la sobre actuación al detener a los dos choferes culpables de los golpes, como si se tratara de sicarios del narcotráfico o terroristas.

Para colmo, lo filman dejando en evidencia que se ejerció una fuerza desproporcionada para detener a quien solo era un trabajador en un hogar de clase media que no se resistió ni mínimamente a la detención.

Pese a ello se lo hizo salir de su casa y se lo echó al suelo e inmovilizó con uso de la fuerza mientras lo esposaban.

Tampoco ayuda a la percepción pública que todo el procedimiento fuera llevado a cabo por una policía cuyo jefe es precisamente a quien habían golpeado.

Para abonar las críticas de quienes dicen que todo era una puesta en escena, se los termina liberando a ambos choferes luego de decretarse una huelga de colectivos y al efecto de levantar la misma, sin cumplir con otro acto que tomarles declaración como imputados. ¿No podía solo citárselos como ocurre en cualquier hecho de lesiones leves?

La gente está crispada, es cierto. Y lo más preocupante que quienes deben llevar tranquilidad, parece que actúan en sentido contrario.

Tal vez no con la celeridad deseada ni con la habitualidad necesaria, poco a poco se van dando pasos en la lucha contra la criminalidad organizada.

De más está decir que el crimen organizado se ha transformado en un serio problema en nuestro país, que en algunas zonas -como Rosario, el Conurbano Bonaerense y demás conglomerados urbanos argentinos, incluyendo el Gran Córdoba- es un verdadero flagelo.

La dificultad en su persecución, sumada a algunas “complicidades”, hace que la efectividad de esta tarea sea menor que la debida. No obstante, como decíamos, algunos avances se están notando.

Al respecto, destacamos la recuperación de una cuenta abierta en un paraíso fiscal del dinero proveniente del narcotráfico. Ocurrió luego de un trabajo conjunto de nuestro país, Colombia y Estados Unidos, en el marco de una causa por lavado de activos.

En dicha investigación, luego de un largo trajinar se logró descubrir (y posteriormente recuperar) unos US$900.000 que el fallecido narco argentino -abogado él- Carlos Salvatore había depositado, tras una sofisticada ingeniería financiera, en entidades bancarias de la isla de Man, territorio de la corona británica en el mar de Irlanda.

Salvatore había sido condenado a 21 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, junto con el representante de jugadores de fútbol, también fallecido, Patricio Gorosito. Ambos encabezaban una banda que enviaba cocaína desde los puertos de Rosario y Buenos Aires a Europa, depositando el dinero mal habido en distintos paraísos financieros.

Como manifestó el fiscal federal Federico Carniel al diario La Nación, “a lo largo de un extenso período de tiempo (al menos desde el año 2004 hasta 2015), la organización llevó a cabo un proceso de reciclaje de activos provenientes del tráfico transfronterizo de estupefacientes. Estas maniobras de blanqueo de capitales, múltiples y sistemáticas, fueron realizadas mediante inversiones en los rubros más diversos (inmobiliario, construcción, automotor, cinematografía, gastronomía y financiero, entre otros), y por medio del diseño de una sofisticada red societaria y financiera”.

La recuperación del dinero no fue sencilla porque requirió de un largo proceso de tipo administrativo y diplomático para hacer efectiva su restitución, que había sido ordenada en el año 2019 por el tribunal que condenó a Salvatore. Es decir que pasaron casi cuatro años hasta que se pudo materializar lo decidido en la sentencia.

Según la información conocida recientemente, US$900.000 recuperados, que representan una parte importante de la totalidad de los valores decomisados, serán depositados vía transferencia en una cuenta bancaria abierta a nombre de la Justicia argentina.

Entendemos que esta noticia tiene un valor trascendental en lo que hace a la lucha contra el crimen organizado porque implica, por un lado, un paso muy importante que da el Estado nacional para recuperar algo del dinero generado vía la actividad delictiva. Abogamos para que esto se extienda no sólo a lo recaudado por narcotráfico sino también a lo producido por otras actividades ilícitas, por ejemplo, la corrupción de funcionarios.

Pero su importancia no se agota en alcanzar este objetivo sino que constituye también un avance relevante en la forma de combatir la criminalidad organizada: es que no se discute que una herramienta fundamental en esta tarea es atacar los ingresos y fuente de financiamiento de los grupos de criminalidad global.

Si bien no decimos nada nuevo afirmando que nuestro país adolece de una legislación insuficiente en la materia y, sobre todo, que los organismos oficiales encargados del tema tienen una dudosa eficacia, sabemos que hay sectores políticos, productivos, académicos y formadores de opinión bregando por actualizar y adecuar las herramientas necesarias para hacer frente al crimen organizado y el lavado de dinero.

Hacer efectivo este propósito y optimizar los resultados será, indudablemente, una buena forma de mostrar a nuestra sociedad que el crimen realmente paga, y que empiece a recuperar la fe perdida en la efectividad de ciertas instituciones estatales.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales