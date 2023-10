Mal inicio para la Feria del Libro

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

La Feria del Libro de nuestra ciudad es un evento que concita múltiples expectativas. Sobre todo, para autores, editores y libreros locales. Pocas ediciones han estado exentas de la burocracia, que poco sabe del tema. Sin embargo, pocas veces se había visto un destrato como el que sufrieron los protagonistas de este año.

A corto tiempo de su inicio, muchos autores que habían mandado propuestas se dieron con que habían sido rechazadas, sin siquiera tener la amabilidad y don de gentes de avisarles. Más aún, somos testigos del peregrinar de varios de ellos, por mail o acercándose a la oficina respectiva del Cabildo, en busca de novedades.

Días pasados una autora que mandó una de tales propuestas de actividad comentaba: “Lo que me inquieta es que no me llegó la confirmación de recepción de ficha”. Las expresiones sobre: “Les envíe un correo y no me lo respondieron” no son raras tampoco por estos días.

Recordemos algo: no son los vecinos quienes están al servicio de la Municipalidad sino todo lo contrario. La Administración Pública tiene su razón de ser para atender los problemas de los administrados y darles solución. La parte de cultura no escapa a dichas exigencias, por más que no las cumpla, conforme nuestro relevamiento de varias fuentes en el asunto que comentamos.

Quedaría el asunto en una cuestión de déficit de modales, si no fuera porque se trata de un organismo público y que en el evento que comentamos se hace uso de bienes públicos y se gastan dineros públicos.

Llama la atención que todos los autores consultados que mandaron propuestas, de Córdoba, fueron rechazados sin ser avisados por la parte oficial. Muchos de ellos se enteraron sólo al buscar la respuesta por propia iniciativa, la pasada semana.

No se sabe quién ha analizado las propuestas de actividades, bajo qué criterios y, mucho menos se conocen las razones del rechazo. Arbitrariedad a full. (pequeña digresión administrativa: cuando una autoridad actúa como le parece, sin dar razones, ése es el término técnico: actuar arbitrario).

Cabe destacar al respecto que, en el artículo 9 de la Carta Orgánica de la ciudad de Córdoba, referente a los derechos de los vecinos, en su inciso 3 vemos que se tiene el derecho de “participar política, económica, social y culturalmente en la vida comunitaria”; en el 6, el de peticionar a las autoridades, obtener respuestas de ellas y, en particular “a la motivación de los actos administrativos”. Por no decir que en el siguiente inciso, el séptimo, se consagra el derecho “a informarse y ser informados”.

Tampoco nunca se ha dicho demasiado, digamos de paso, sobre cómo se elige a la curadora de la feria u otros puestos de ésta. Tal vez, como lo establece la Carta Orgánica, siendo un puesto público, debería concursarse. O, al menos, llamar a una selección pública. Algo más de transparencia, en un actuar que permanece en sombras, no vendría mal en un Estado de derecho y en una sociedad democrática.

Por supuesto, como en otras oportunidades, la feria será salvada por los esfuerzos de los anónimos y reales protagonistas de la cultura: libreros, autores, público. En tal sentido, la Cámara de Librerías es una de las más prolijas en cuanto a planificar actividades de valor en este evento. También otros efectores culturales como Babilonia Literaria van a presentar varias interesantes propuestas en el presente año.

Por lo visto hasta ahora, la actividad estatal de cultura de la Municipalidad y las demás responsables del evento han restado más que sumado. Tal vez, deberían aplicarse un poco más y esmerarse para ser bastante más correctas y empáticas, al efecto de mejorar la mala performance que han tenido con muchos autores con ganas de participar. Ciudadanos con inquietudes culturales, nada menos. Que, para mayor abundamiento, nada cobran por participar en la Feria.

El respeto al administrado también forma parte de las exigencias de una administración conforme a derecho. Por más que a veces se les olvide a algunos.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales